Reestructuración de la Policía Nacional (II)

Por: Hernando Copete Ortiz

noviembre 22, 2021

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Continuación de la nota:

En conclusión, con la medición, evaluación, uso de indicadores de gestión y sus análisis en contexto son los elementos que deben determinar qué productos o servicios no son efectivos[1] y requieren de su perfeccionamiento. En consecuencia, las instituciones no se deben eliminar sino ver qué procesos no son efectivos y buscar su solución, mediante el mejoramiento de estos.

Lo contario a lo señalado se encuentran las instituciones disfuncionales. Disfuncional es el dilema entre lo ético y lo no ético, lo que significa el no cumplimiento de su visión, misión, políticas, metas, objetivos y estrategias propuestas, para materializar su función.

Los factores sociales, tecnológicos, físicos, el comportamiento individual, como grupal y las formas de dirección, bien encaminadas, son el contexto de la verdadera identidad y legitimidad de la organización; confirmando lo antagónico, es ser disfuncional.

Las acciones que hacen disfuncional, a la Policía Nacional, entre otras se reflejan, mediante:

Abuso de la “fuerza violenta, letal”.

Anomía en sus acciones.

Demora en la prestación del servicio (tiempos de respuesta).

Tratamiento al ciudadano, asimétrico. (no se siguen los protocolos establecidos para su detención, unos son esposados, otros no).

Inexistencia de protocolos de conducción de los antisociales (delincuentes) o asociales (violador de las normas).

Inexistencia del trabajo en equipo (ESMAD).

Mala atención al denunciante, no confianza en la denuncia y no soluciones. Impunidad.

La presencia policial no cumple una de sus funciones, que debería ser la de disciplinar y educar.

Olvido y aplicabilidad del contenido del código de ética.

Política social o comunitaria versus gerencia pública, son diferenciales.

Eliminación o creación de cargos como respuesta a solicitudes políticas.

Calificación del rendimiento por resultados (Mayor peso).

Connivencia

Traslados injustificados, sin estudios previos y a zonas de alto riesgo.

Ostentación del poder, para ejercer actos de dominación, para ocultar corrupción.

Falta de transparencia.

No libertad de expresión.

Disciplina con temor.

Su función como institución encaminada a garantizar y cuidar los DDHH y la disciplina social, no se cumple en su totalidad.

Capacidad de respuesta nula o deficiente.

La accesibilidad a la justicia, es difícil, incoherente, prolongada, para poder lograr ese acceso se requiere de uso de palancas, o pagos ilegales; delegan a otros.

La carrera profesional al interior de la institución, no se realiza por meritocracia. Las escalas profesionales (jerarquías) son muy claras, nivel ejecutivo[2] (antes suboficiales) y nivel oficial[3]. Los ascensos (cambio de jerarquía) exigen, tiempos de labor; carrera académica, buena hoja de vida (evaluaciones). Respecto a los tiempos, no los han cumplido, y por ello los represamientos para ascenso y bajos niveles de motivación laboral. De igual forma los tiempos, para la pensión, fueron incrementados del paso de suboficiales o nivel ejecutivo, cosa que quieren hacer hoy día con los patrulleros.

Ahora bien, la Policía Nacional define su visión: “Al 2030 seremos una organización preparada para responder ante el cambio social a nivel local y global, como resultado de transformaciones estructurales que generen cultura y conciencia de futuro responsable en la ciudadanía”.[4]

Y su misión como: “El fin primordial de la Policía Nacional es el mantenimiento de la convivencia como condición necesaria, para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz fundamentada en el código de ética policial”.

En el Código de ética de la Policía Nacional[5], se establece el rol del policial de la siguiente manera: “Como policía tengo la obligación fundamental de servir a la sociedad, proteger vidas y bienes; defender al inocente del engaño, a los débiles de la opresión y la intimidación; emplear la paz contra la violencia y el desorden y respetar los derechos constitucionales de libertad, igualdad y justicia de todos los hombres. …”

Bajo este contexto, una reestructuración de la policía es absurda. Lo que se debe adelantar es un estudio detallado de los planes de acción y sus procesos en cada una de sus direcciones, determinando qué procesos y sus procedimientos no responden a las necesidades comunitarias. No tienen estudios de normalización.

Por ello eliminar una de sus direcciones de las ocho[6] (8) que tiene, como la de tránsito y transportes, cuya función es transversal a las otras siete (7) direcciones, es muy clave para la policía nacional; pues la delincuencia y sus diferentes modalidades criminales; la indisciplina social (contravenciones) hacen uso de los vehículos[7] y los espacios públicos. Esta relación entre las personas y los espacios, es una relación entre la densidad poblacional y ocupación de los espacios[8], hecho que exige crear reglas, normas, disciplina social, para mejorar la movilidad, impedir los accidentes y generar un ambiente de seguridad. A lo anterior se suma la eliminación del ESMAD[9].

En términos generales la respuesta que debe dar la policía nacional a la ciudadanía, por un lado, es tener excelentes profesionales (dentro de una carrera transparente) y por el otro, cómo se debe dar respuesta inmediata, cuando se presenta un hecho delictivo o contravencional. Es decir, existen tres (3) formas de actuación policial: 1. tener un policía por densidad poblacional, 2. Atender el hecho (contravencional o delictivo) en el menor tiempo posible (desplazamiento), o 3. Establecer una relación policía – comunidad (compromiso compartido).

Al respecto, a lo último de este escrito se encuentra una tabla o cuadro, que permite la comparación de estos tres (3) tipos de respuesta policial, frente a 25 criterios, entre ellos: calidad del policial, evaluación del servicio, identificación necesidades del servicio, planificación del servicio y tipo de intervención. La decisión de un buen servicio policial, se puede percibir en esta comparabilidad.

Ahora bien, cómo deben ser las competencias sociales, cognitivas y profesionales del policía.

A saber, con el siguiente algoritmo, vemos que el peso beta (ß) asignado a cada policía, depende en forma directa de sus niveles o valores asignados, como un ser protector de las personas, sus bienes y las buenas relaciones sociales, un ser ético con buena moral y en forma inversa (lo que no debe ser), una persona que acepta, niega o hace caso omiso a los actos ilegales.

ß(Policía)=Protector*(Personas+Bienes+Relaciones Sociales)/(Actos ilegales)

No olvidar que la suma de las personas es representada por una comunidad u organización.

∑Personas=Comunidad

Su competencia profesional depende de una buena incorporación y la capacitación, actualización y frecuencia de sus entrenamientos, para los cuales la Dirección de Educación debe tener establecido un plan curricular, que oriente bien las acciones de maestros como de estudiantes, para una buena gestión del conocimiento y su aplicabilidad en el mundo real.

El algoritmo establecido seria que la incorporación y su carrera está ligada directamente a sus méritos, capacidad, idoneidad, competencias y disciplina e inversamente proporcional a las “amistades”, afinidad política, clientelismo, nepotismo o pago por favores.

Incorporación + carrera = (mérito + capacidad + idoneidad + competencias + disciplina)/("amistad" + afinidad política + clientelismo + nepotismo + pago por favores)

El comportamiento del policial debe ser un reforzador de comportamientos sociales, para ello debe:

Brindar seguridad y confianza por sus actos. Garantizar la aplicabilidad y forma procedimental de la justicia. Ser respetuoso con su comportamiento social. Fomentar y apoyar los comportamientos cooperativos (altruismo). Controlar y respetar las asociaciones, legalmente establecidas. Colaborar en la resolución de problemas, conflictos, haciendo uso de la conciliación. Garantizar los derechos humanos. Tomar decisiones teniendo en cuenta la relación entre costos, beneficios. Tener en cuenta que las ordenes se agotan cuando entran en conflicto con el ordenamiento jurídico y los derechos humanos. No todo se debe cumplir. Aplicar los protocolos de detención, con respeto y sin discriminación o preferencia en su aplicabilidad. Manejar y hacer seguimiento a la información delictiva (Datos), identificando zonas, horas del accionar delictivo, tipos de víctimas, objetivos y modus operandi de los victimarios. Elaborar y distribuir cartillas o accesibilidad a una página de internet que identifiquen los diferentes tipos de riesgo, en los que puede estar inmerso un ciudadano. Enseñar técnicas o formas de protección, que permitan disminuir los niveles de vulnerabilidad del ciudadano. Utilizar un lenguaje amable, haciendo uso de un tono, duración e intensidad, con alto valor expresivo.

La forma cómo debe actuar, el policial, se presenta en la siguiente grafica (pirámide), donde su actuar debe ir desde la presencialidad, es decir que se perciba su existencia y no que sea un ser imaginario o atemporal, hasta que lo lleve al uso de la fuerza letal, acto que no se espera, por sus excelentes competencias profesionales.

(Nota: La siguiente información va dentro de una pirámide de 6 escalones)

Fuerza letal

Táctica defensiva no letal

Control físico (relación de confianza, vinculo sensorial)

Control contacto (dialogo racional, tono, intensidad, justicia)

Verbalización (persuasión)

Presencia (influencia visual, legitimidad del servicio)

Con la fuerza letal, el uso de las armas debe atender a los siguientes factores o criterios:

USO DE LAS ARMAS

Defensa propia Defensa del otro (alter ego) Evitar delito, asociado con la amenaza a la vida Reducir al mínimo los daños y lesiones físicas (proteger la vida) Ser racional e identificar la existencia de un comportamiento agresivo (existencia de una voluntad lesiva)

MODELO DE SEGURIDAD POLICIAL VERSUS Criterio Policía por densidad poblacional Reacción ante evento de inseguridad Servicio de Policía Comunitario Acción de la comunidad frente a la seguridad No intervención. Acción paternalista No intervención. Acción paternalista Participativa. Acción burocrática Acciones de la comunidad Coactiva. Se obedece Coactiva. Se obedece Voluntario y de involucramiento Análisis y puesta en marcha del servicio A través de una central de comunicación o jefe A través de una central de comunicación, que exige una respuesta inmediata Autonomía en sus actuaciones Calidad del policial Ceñida al servicio Ceñida al servicio Asesor en seguridad e investigador social Ciudadanía Objeto del servicio Objeto del servicio Sujeto y objeto Conocimiento de la realidad delictiva Es difuso. Manejo de la estadística global Conocida en forma global, pero por grupos o formas delictivas específicas (Región) Es clara y específica. Estadística puntual y real Coordinación para el servicio Descendente Descendente Ascendente, descendente y colateral Creatividad en la prestación del servicio Dependiente Dependiente Innovadora, actual y real Demanda policial Específica, centralizada y generalizada Específica, centralizada y generalizada Específica, descentralizada. Sectorizada Evaluación del servicio Cuantitativa y generalizada Cuantitativa y puntualizada Cuantitativa y cualitativa Identificación necesidades de seguridad Desconocidas Desconocidas Conocidas Involucramiento con la sociedad Se trabaja en la comunidad Se trabaja con la comunidad Se trabaja en la comunidad, con la comunidad y para la comunidad Planificación del servicio Impuesta Impuesta Diseñada en conjunto Presencia policial Azarosa Temporal Permanente Proximidad con la población Despersonalizada Semipersonalizada Personalizada Relación con otros organismos Nula Se presta simplemente el servicio Existe una interrelación y actividad común Responsabilidad de la seguridad Estatal Estatal Estatal - Comunidad Responsabilidad frente a las decisiones General. Etérea General y específica Personalizada Respuesta policial Reactiva Reactiva Proactiva Rotación del servicio Alta Alta Estable Seguimiento y estudio del delito e inseguridad Delegado a un grupo especializado Designado a una unidad especializada Asumida por un grupo especializado y la comunidad Sistema de trabajo Planificado y estandarizado desde la cabeza Direccionado desde otros estamentos que desconocen la localidad o zona afectada Autocrítica. Búsqueda para mejorar la calidad del servicio Tipo de intervención Cualquier unidad policial Unidades especializadas Unidad integral Tipo de liderazgo Autocrático Burocrático Participativo Visión del servicio Unilateral Unilateral Multilateral

[1] Efectividad es la fusión entre eficiente (gasto adecuado de los recursos) y eficacia (logro de objetivos)

[2] Patrullero, subintendente, intendente, intendente jefe, subcomisario y comisario.

[3] Subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel, brigadier general, mayor general y general

[4] https://www.policia.gov.co/mision-vision-mega-principios-valores-funciones#:~:text=%E2%80%9CEl%20fin%20primordial%20de%20la,el%20c%C3%B3digo%20de%20%C3%A9tica%20policial%E2%80%9D.

[5] https://www.policia.gov.co/files/codigo-etica-policialdocx

[6] Seguridad Ciudadana, Carabineros, Investigación Criminal, Inteligencia Policial, Antinarcóticos, Protección y Servicios Especiales, Antisecuestro y Extorsión, Tránsito y Transportes.

[7] Bicicletas, automóviles, motocicletas, buses, camiones, etc.

[8] Viales, residenciales, comerciales, industriales, deportivos, recreativos, académicos, etc.

[9] https://www.las2orillas.co/la-volteada-del-esmad/