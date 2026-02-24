Rectificación pública

En el artículo publicado el 16 de febrero de 2026, este medio afirmó que varios socios de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. tendrían relación con el señor Ahmed Bin Sulayem y que dicha circunstancia estaría vinculada con las revelaciones de los archivos de Jeffrey Epstein. Se afirmó, igualmente, que sociedades del grupo DP […]

En el artículo publicado el 16 de febrero de 2026, este medio afirmó que varios socios de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. tendrían relación con el señor Ahmed Bin Sulayem y que dicha circunstancia estaría vinculada con las revelaciones de los archivos de Jeffrey Epstein. Se afirmó, igualmente, que sociedades del grupo DP World de Dubái tenían participación accionaria en el capital de dicha sociedad portuaria.

Tras recibir comunicación formal de la administración de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., en la que se indicó la falsedad de dichas afirmaciones, este medio procedió a verificar y contrastar la información publicada. Como resultado de dicha verificación, se estableció que esas afirmaciones carecen de sustento fáctico y no corresponden a la realidad.

En consecuencia, el artículo fue retirado de nuestra plataforma digital.

Aclaramos de manera expresa que la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. no tiene ni ha tenido vínculo societario, comercial, contractual ni de ninguna otra naturaleza con el señor Ahmed Bin Sulayem ni con las compañías del grupo DP World, y que no existe relación alguna, directa o indirecta, con los hechos delictivos asociados al fallecido Jeffrey Epstein.

Reconocemos que la información publicada fue inexacta y que su difusión puso en riesgo el buen nombre, la reputación y la confianza pública en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. y sus accionistas. Este medio asume la responsabilidad por los errores cometidos, lamenta las consecuencias generadas y ofrece excusas a la entidad, a sus accionistas y a la comunidad.

Anuncios.