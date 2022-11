Reconocida marca estadounidense elige a artista colombiana como su imagen

La escritora Amalia Andrade fue elegida por la marca deportiva New Balance para colaborar con el lanzamiento de su colección para mujeres

Por: Angie Paola Sierra Ávila |

noviembre 16, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La reconocida marca deportiva a nivel mundial New Balance escogió a la artista colombiana Amalia Andrade, para realizar una colaboración con el fin de promover el talento local, como parte del lanzamiento de las nuevas colecciones que trae la marca para las mujeres.

Escritora, periodista, ilustradora y fenómeno viral en las redes sociales, Amalia Andrade ha trabajado con grandes marcas reconocidas a nivel nacional e internacional y en esta oportunidad desde sus ilustraciones, ahora

-Publicidad.-

La marca siempre ha estado del lado de la cocreación, colaboraciones en el mundo se han presentado de la mano de la artista de Hong Kong, Zoie Lam, con quien se celebró el lanzamiento de la película que conmemoró los 40 años del Pride Run de 2021 en Nueva York; O con el estadounidense, Michael Reeder, un artista urbano muy reconocido en su país gracias a sus murales.

Esta es la primera vez que la marca trabaja con una artista Latinoamericana realizando una colaboración.

Publicidad.

"Aunque suene cliché esta colaboración con New Balance es para mi un sueño hecho realidad. Soy muy admiradora de la marca desde niña. Es una marca que me encanta porque es auténtica, sencilla, tiene una identidad clara y al mismo tiempo no le da miedo lanzarse a hacer cosas nuevas y a colaborar con diferentes marcas.

Lo que han hecho con Aime Leon Doré, Levis o Casablanca en años recientes me voló la cabeza a nivel creativo. Soy además una admiradora devota de Teddy Santis, actual director de la línea MADE IN USA de la marca. Todo esto a nivel conceptual.

Pero lo más importante a nivel de marca es que New Balance hace zapatos cómodos y duraderos y qué más inspirador que un producto que sirva para lo que fue diseñado y que trascienda en el tiempo. Cualquier artista quiere eso mismo, yo incluida", comenta Andrade.

En esta oportunidad la artista será la encargada de plasmar toda su inspiración en unas Tote Bags que se entregarán a propósito del lanzamiento de las nuevas colecciones para mujer que trae la marca, y que también marcan un precedente dentro del público femenino que cada vez más se identifica con el espíritu cómodo, libre y disruptivo de esta era.

"En esa colaboración me inspiré en dos lanzamientos de este año. Los 574 + y los CT302. Los primeros son los grandes icónicos de la marca pero sin miedo a ser más grandes, y precisamente me inspiré en eso.

En que a veces la sociedad nos dice que es mejor quedarnos en lugares pequeños, castiga mucho la ambición, sobre todo la de las mujeres. Mi énfasis al ilustrar fue precisamente hablar de cómo no debemos temer a querer más.

De otro lado, con los CT302 me inspiré en lo diferente que son, tienen un diseño único que no se repite en otros modelos de la marca y son zapatos que me encantan. Los siento muy diferentes a todo lo demás y quise resaltar eso que los hace especiales. A los zapatos y a uno mismo, finalmente", afirmó la artista colombiana.

Las Tote bags se entregarán hasta agotar existencias, por la compra de las referencias más emblemáticas de la marca para mujeres.

|Le puede interesar: Shakira le dijo No a la sangrienta dictadura de los jeques: se bajó del Mundial