Shakira le dijo No a la sangrienta dictadura de los jeques: se bajó del Mundial

.Publicidad.

Primero fue Dua Lipa. La británica le dijo no a la presentación del mundial. Más de 6.000 trabajadores muertos mientras construían los seis estadios, restricciones a homosexuales y un machismo galopante llevaron a que la cantante le dijera no a la invitación a inaugurar el mundial. Shakira era la otra estrella que se iba a presentar y a último momento se bajó.

VER TAMBIÉN: La prueba de que Shakira es mejor que Karol G

-Publicidad.-

La periodista del canal español Telecinco afirmó que la cantante le había dicho que no a la inauguración del mundial: “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel algún papel a lo largo del Mundial”

Sandra Alado, otra periodista del canal, afirmó lo siguiente: “Me han confirmado que hoy por hoy no está confirmada su participación”.

Publicidad.

En “El programa de Ana Rosa”, otro de los templos del chisme en Europa, se dijo lo siguiente: “Su nombre estaba como artista invitada, ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo, no vale con lo que diga el entorno”.

El mundial de Catar, que fue comprado de la manera más indigna, es considerado, antes de empezar, como el mundial más maldito de la historia. Shakira, por eso, le habría dicho que no.