Rechazarlos tres veces: el lujo que se da Alejandra Azcárate con MasterChef

Después de protagonizar el escándalo con su esposo sobre la avioneta cargada de cocaína, y reaparecer en sus redes sociales con un video explicando la situación; Alejandra Azcárate retomó sus participaciones en la televisión colombiana con el programa de RCN ¿Quién es la máscara? Participando como investigadora para revelar las celebridades que se encuentran debajo de cada personaje y que cada fin de semana los colombianos disfrutan.

En una interacción con sus seguidores, la comediante habló sobre MasterChef, programa que el canal emite justo antes del concurso en el que ella aparece. “Sí, me han ofrecido participar en ‘MasterChef’, en tres temporadas de hecho, pero siempre he dicho que no porque el año pasado, en cuarentena, por ejemplo, reventé una refractaria metiéndola al horno con algo congelado. Es que no se me da” confesó Alejandra Azcárate quien prefiere no revelar su poco conocimiento en la cocina con el público.

