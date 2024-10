Solamente tenemos un planeta, no tenemos otro de reserva

Me fui al centro de la ciudad con la intención de hacer un recorrido por el bulevar para ver lo que estaba ocurriendo en la Zona Verde y esto me encontré

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vásquez

octubre 25, 2024

Me fui al centro de la ciudad con la intención de hacer un recorrido por el bulevar para ver lo que estaba ocurriendo en la Zona Verde que hace parte de las actividades programadas con motivo de la realización en Cali de la Cop16.

Me atrajo un tumulto grande y que rodeaba la Flor de Inírida colocada en ese sitio de gran afluencia de personas.

Como buen colombiano pensé que algo estarían regalando allí, y claro, me uní al corrillo para enterarme con mí por ojo propio que pasaba.

—Los indígenas están protestando —me dijo un joven que intentaba tomar alguna foto por encima de las cabezas que cerraban el círculo.

«Perro viejo late echado» me enseñaron desde pequeño. Abordé a uno de los miembros de la guardia indígena, le manifesté mi interés por saber que ocurría, tomar algunas fotos y de paso, si era posible, hablar con alguno de los líderes de la concentración.

El hombre me miró de arriba abajo y me dijo. —Lo voy a dejar pasar, y trate de hablar con el que está de sombrero con aquella chica. —dijo señalando hacia un grupo de personas.

Alzó su bastón de mando y me fui hacia el hombre que estaba hablando con la muchacha.

—Me permite un momento por favor —le dije poniendo mi grabadora a la altura de su boca.

—Si señor —dijo mientras daba las últimas órdenes a la mujer que hablaba con él.

—Su nombre por favor, —le dije para empezar la charla.

—Mi nombre es Héctor Gañan de la Guardia Indígena Nacional.

¿A qué se debe la presencia de ustedes en este llamado Espacio Verde de la Cop16?

Básicamente porque se están firmando acuerdos entre actores que han excluido de una u otra manera los sectores populares. Es el caso de los indígenas, de los campesinos, de los afro, que son quienes están allá metidos en sus territorios. Y nos preocupa que un evento de la magnitud como la Cop16 pase solamente en acuerdos entre ingenios, gobiernos y trasnacionales y no se hable de la verdadera problemática que sabemos está afectando a los territorios. Esperamos ser una voz de la Madre Tierra en esta Cop16.

Decíamos hace días que ellos se ponen a dictar grandes conferencias sobre ambientalismo, pero en realidad no saben ni siquiera que es eso. Para hablar de dolores de parto, primero hay parir —sentenció, Gañan—.

Pensamos que los sectores populares, las bases, los que hemos llegado acá, representamos esa nación a la que no le ponen un micrófono para que se manifieste. Es por ese sentir que estamos aquí.

Entonces, ¿cuáles considera que deben ser algunos de los puntos que se deberían de tratar teniendo en cuenta su posición?

Primero, el respeto a la autodeterminación. De nada sirve que en las comunidades indígenas se tomen decisiones y los gobiernos no las ejecuten. Que valga más la reunión con un gerente y lo que se acuerde con el director de una trasnacional o de un Ingenio y que eso pisotee lo acordado en asambleas generales con 5 o 10 mil personas.

La gente debe saber que el agua no nace en un grifo; que el agua tiene un ciclo, y todo ese ciclo hay que defenderlo. No defendemos el agua pagando bonos de carbono sino asumiendo responsabilidades de menos contaminación o asumiendo, de verdad, responsabilidades para que el ciclo se respete.

Este es un sentir de los sectores populares y de una u otra manera excluidos. Quisiéramos que aquí estuviera, incluso, el mismo presidente y otros funcionarios que leyeran el mandato que hemos elaborado fruto de consensos y de asambleas y esperamos que así lo hagan.

¿Qué acciones van a tomar para visibilizar esas inquietudes que tienen además de estar aquí en este momento y en este espacio?

Esta es la máxima acción pues nosotros somos respetuosos y esperamos que se nos tenga en cuenta. Nosotros nunca hemos dejado de resistir. La resistencia no es la capacidad de recibir golpes y humillaciones.

Resistir es tener la capacidad de mostrarle a los sectores populares de las ciudades, a los estudiantes, que unidos es la única manera que podemos salir adelante, y lo estamos demostrando. Los que están tomando las decisiones son los que están amasando grandes fortunas y poco les importa el futuro de los jóvenes y de los que no han nacido.

Nosotros no pensamos en este momento hacer algo así como una minga, parar vías etc. No. Que las cosas transiten porque hemos tenido unos acuerdos y estamos esperando que se cumplan y que aquí queden incluidos. Las personas están acostumbrados a hacer una resistencia por televisión y no como nos corresponde.

Cuando se paraliza un país, duele. Uno sabe que se perjudican muchos, pero es la única manera de llamar la atención de los gobiernos para sentarnos a negociar.

¿Han hecho algún documento o propuesta?

Ahora se va a leer el mandato o manifiesto que salió de las reuniones previas. Nosotros estamos aquí reunidos desde el viernes. Hemos estado aquí 700 personas trabajando en comisiones para elaborar ese manifiesto que se va a leer.

¿Qué llamado les hace a los colombianos?

Dos llamados: uno a los colombianos que creamos y nos sumemos a la lucha y que entendamos que solamente tenemos un planeta, no tenemos otro de reserva. Los ricos andan buscándolo, los pobres no, y tenemos que cuidar el único que tenemos. Esto para los sectores populares.

También para los que están manejando el poder desde sus escritorios, que no sean tan irresponsables y que entiendan que la Madre Tierra necesita el respaldo de los que toman las decisiones para que se conviertan en políticas públicas.

Aprovecho para agradecer a todos los países que de buena voluntad han venido aquí a acompañar y a ser testigos de todo lo que está pasando. También agradecerle al pueblo caleño, pero quiero decirles que esto es un arma de doble filo. Aquí podemos avalar políticas nefastas, como también podemos avalar mandatos que defiendan nuestros derechos para preservar la vida sobre el planeta básicamente.