Sobre el discurso de Petro en la Cumbre de la Biodiversidad (COP16)

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri |

octubre 25, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Ético, poético, científico y profético. Con estas palabras quiero caracterizar el discurso del presidente Petro en la inauguración de la Cumbre sobre la Biodiversidad el 20 de octubre en la ciudad de Cali.

Lo que más me llamó la atención, fuera del tono poético con el cual empezó su discurso hablando de la diversidad de la flora, la fauna, el agua, los pisos térmicos, cuando bajaba de joven de la Sierra Nevada de Santa Marta a la playa del mar, escuchando a los indios Arhuacos y Koguis, argumentando la ubicación de la Sierra Nevada como el centro de la Pacha Mama, y a la vez introduciendo el discurso con la frase de “Colombia país de la belleza, potencia mundial de la vida”, comparando la ubicación con África, Europa y Asia, como el verdadero centro de la tierra.

Luego se viene con el argumento indiscutible sobre la necesidad urgente que tienen todos los gobierno de los países desarrollados del mundo de ponerse de acuerdo para poder regular el modo de producción capitalista actual basado en las energías fósiles, y la necesidad de controlar a nivel planetario los desarrollos e innovaciones de la inteligencia artificial, por parte de los propietarios individuales de las plataformas que en estos momentos están gobernando el mundo, la sociedad y el pensamiento por encima de Estados y Gobiernos nacionales, en contravía de la vida y de la naturaleza.

Si no se ponen de acuerdo los factores de poder que manejan la economía de los monopolios financieros, que son los dueños reales de la tecnología moderna, pues la humanidad está abocada a caer el precipicio de la extinción como el último eslabón en la cadena de la evolución por el inadecuado manejo de las energías fósiles.

El llamado propositivo que hace el presidente, viable y realizable si se deponen los apetitos egoístas y codiciosos de las élites dominantes, de los más grandes ricos del mundo de bregar a cambiar el sentido de la vida de la especie humana, con el fin de conservar su preservación y evitar la destrucción de nuestra casa común.

Llama la atención como propone cambiar la deuda externa de los países pobremente desarrollados por acciones para controlar la crisis climática, responsabilizando a los gobiernos de las grandes potencias de ser los causantes y responsables de la contaminación ambiental con los gases de efecto invernadero del CO2 y de carbono, por lo cual los países en vías de subdesarrollo tienen pleno derecho a exigir a los bancos prestamistas que manejan el mundo de las finanzas, la política y la economía, que paguen su cuota de responsabilidad por ser los causantes principales de la crisis climática actual que ha empezado a caminar el principio del fin de la especie humana y en general de la vida en el planeta, como se puede observar con las guerras fratricidas en el medio oriente entre Israel (EEUU) y Palestina, Líbano, Yemen e Irán, y con la confrontación entre EE.UU. (la OTAN) y la “Comunidad Europea” contra Ucrania y contra Rusia; con el desplazamiento y las migraciones masivas, el renacimiento de la xenofobia, el racismo, el neocolonialismo, el patriarcado y el terrorismo del capitalismo fascista.

El presidente, hay que decirlo sin culto a la personalidad, se ha convertido en el líder ético y moral de los gobiernos del mundo, político cuando da línea para evitar la catástrofe, poético cuando habla de la belleza de su tierra, Colombia, potencia mundial de la vida, con sus climas, su riqueza de aguas, su biodiversidad de la flora y la fauna, sus dos océanos, el verdadero paraíso terrenal centro del mundo, y profético cuando los hechos empiezan a mostrar el principio del fin de la humanidad.

Un país privilegiado, que ningún otro mandatario en la historia reciente había hecho caer en cuenta a sus conciudadanos, despertando de nuevo el sentido de identidad y pertenencia de las diversas manifestaciones culturales no solo de los diferentes territorios del país, sino también de la nación latinoamericana.

Me ha llamado mucho la atención, también, como la contradicción principal que arrastra la cadena del mundo, el pensamiento y la sociedad contemporánea, ya no es entre el modo de producción capitalista y los intereses de la humanidad entera en términos nacionales, sino que se ha traslado a la contradicción entre el manejo de la inteligencia digital en manos de personas y monopolios privados de los cuales está pendiente el destino de la humanidad.

Es un hecho evidente que si el modo de producción capitalista en su manifestación neoliberal de terrorismo fascista, sigue rigiendo los destinos de la humanidad, la especie humana y todas las formas de la vida serán barridas de la faz de la tierra en pocos años, y que la aventura milagrosa y maravillosa de la evolución de la vida, no tendrá como la estirpe de los Buendía una segunda oportunidad sobre la tierra.

Por eso uno piensa que el presidente está como predestinado a dirigir la política mundial en esta crisis de transición a una nueva época de muerte de la civilización, o de hacia una reconciliación del capitalismo digital con la suerte de la humanidad.

Parece como si estuviéramos alumbrando con la linterna de Diógenes el nuevo ordenamiento de la comunidad universal; de un nuevo gobierno de todas las naciones bajo la batuta de la inteligencia digital, con una sola raza, un solo país, y una sola nación: la humanidad.

Como si estuviéramos anunciando el diluvio universal con bombas y misiles de la industria militar que ahora mismo está ocurriendo como una pesadilla terrible ante nuestros propios ojos, pero que la gente no ve anestesiada con el opio de los medios de comunicación de la élite dominante.

Como si no hubiera otro líder mundial en el momento, otro dirigente político que se echara a los hombros el peso de la humanidad afligida, basado en las tendencias del conocimiento científico y no en las especulaciones de un Narciso tocado por la vanagloria efímera de un poder fugaz y pasajero.

Que no me digan que el presidente se mantiene mirando las estrellas y viendo nadar las ballenas blancas del pacífico, todo lo contrario, si algún mandatario tiene los pies sobre la tierra es el primer magistrado, lo que pasa es que dejó de mirarse el ombligo como lo hacen muchos personajes de la vida nacional de cuyo nombre no quiero acordarme porque se me ampolla la lengua.

Finalmente el escenario de la Cumbre sobre la Biodiversidad en Cali será toda una plataforma de lanzamiento para promover los negocios internacionales, especialmente el turismo ecológico, la creación de empleo y el ingreso de divisas al mercado interno, y lo más importante, la creación de conciencia de la defensa de la naturaleza en medio de la crisis del cambio climático que nos amenaza con el fin de la humanidad y de las diversas formas de vida.

Además la cumbre se ha convertido en una caja de resonancia a nivel mundial para la promoción e impulso de la candidatura presidencial de la Ministra del Medio Ambiente Susana Muhamad, ahora presidenta de la COP por dos años para velar por el cumplimiento de los compromisos contraídos por los diferentes gobiernos, organizaciones civiles y centros de estudio, en la conservación del medio ambiente, además de la promoción de Colombia a nivel internacional como el país de la belleza y potencia mundial de la vida.

Así mismo será motivo para que los trabajadores y sus diferentes organizaciones inscriban en sus plataformas de lucha la defensa de la naturaleza, la democracia ecológica, el desarrollo sostenible, y un modelo de producción que respete los derechos, no solamente de los trabajadores, sino también de la flora, la fauna, el aire y el agua, que son la expresión de un solo organismo vivo en el universo: nuestra madre tierra, nuestra casa común.