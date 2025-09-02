La Miss Amazonas tuvo que cerrar sus redes para no recibir más insultos por su aspecto físico

Rebeca Castillo, Miss Amazonas que participa en el reality de RCN, sufre una avalancha de insultos en redes por su físico y piensa cerrar sus redes sociales

septiembre 02, 2025

“Horrenda” y “fue a pasar pena”, son los comentarios menos fuertes que ha recibido a través de redes sociales, Rebeca Castillo, de 19 años. La adolescente nacida en Leticia (Amazonas), se dio a conocer ante el país el pasado 30 de agosto, luego de clasificar al reality del canal RCN que busca a la próxima representante a Miss Universo.

Una vez consigue recibir la banda que la acredita como la mujer más bella de su departamento, una ola de críticas demoledoras no se hicieron esperar. “Yo siempre he pensado que todas las bellezas son completamente aceptables, y ninguna mujer debería estar debajo de otra, solo porque tiene más plata o más cuerpo”, expresó la también estudiante de Ciencias Políticas.

Lo más curioso de este caso es que varios perfiles en X e Instagram, dedicados a apoyar a colombianas que participan en certámenes de este tipo, se unieron junto a sus miles de seguidores para acosar a Castillo, tomando sus fotos y haciendo de ellas memes para burlarse de sus facciones.

“No me parece justo que yo tenga que desaparecer del mundo, porque el mundo no es consciente que sus comentarios arruinan”, afirmó la joven antes de cerrar todas sus cuentas.

Hasta el momento, tanto el canal de televisión como la productora del reality, Claudia Bahamón, no se han pronunciado al respecto de este hecho que pone nuevamente en entredicho los límites de la libertad de expresión en plataformas digitales.

