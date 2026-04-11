- RCN le dice adiós a periodista tras de 26 años de trabajo con el canal de la familia Ardila

Tras 40 años de trabajo la comunicadora vallenata Mari Rosado cerró un ciclo que la convirtió en una de las voces más reconocibles del Caribe

Después de más de dos décadas frente a las cámaras y casi cuatro décadas dedicada al periodismo, la comunicadora vallenata Mari Rosado cerró un ciclo que la convirtió en una de las voces más reconocibles del Caribe colombiano en televisión nacional. Su salida de Noticias RCN marca el final de una etapa construida con constancia, rigor y cercanía con las comunidades que durante años fueron el centro de su trabajo.

Rosado se formó como periodista en Bogotá y, tras terminar sus estudios, decidió regresar a su lugar de origen para ejercer el oficio desde el territorio que mejor conocía. Desde allí consolidó una carrera basada en la credibilidad y en una manera directa de contar lo que ocurría en Valledupar y el departamento del Cesar, regiones que cubrió de manera permanente para el canal perteneciente a la familia Ardila Lülle. Su trabajo no se limitó a registrar hechos: logró interpretar dinámicas sociales, culturales y políticas con una mirada respetuosa y precisa.

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Durante más de veinte años fue la encargada de mostrarle al país la realidad del Caribe a través de informes claros, sin estridencias y con un enfoque humano que le permitió ganarse el reconocimiento de colegas y audiencias. Su estilo se caracterizó por la disciplina y la cercanía, elementos que la consolidaron como referente del periodismo regional con impacto nacional.

Cuando te hacen una despedida así, es que hiciste bien tu trabajo y si, mi @Maryrosado30, es una decana del periodismo en el Cesar y el país. Disfruta ahora mi Mari, te lo mereces. pic.twitter.com/aSpewDRWAl — Alex Acuña Reales (@AlexAcunaReales) April 10, 2026

Ingresó al canal en el año 2000, en un momento en que la televisión informativa atravesaba transformaciones importantes, y desde entonces permaneció como corresponsal clave en la región. Entre los episodios más exigentes de su trayectoria estuvo la cobertura de la muerte del cantante Diomedes Díaz, un hecho que implicó para ella un reto profesional atravesado por una relación cercana con el artista.

Su retiro se formalizó durante la emisión del mediodía del viernes 10 de abril, cuando los presentadores Felipe Arias e Inés María Zabaraín anunciaron su salida mediante un reportaje que repasó su trayectoria. La decisión estuvo motivada por su paso a la pensión, tras 39 años de ejercicio continuo en el oficio.

Con su salida, Mari Rosado deja una huella en el periodismo colombiano construida desde la región y sostenida en la confianza de las audiencias. Su recorrido resume una forma de hacer periodismo en la que el territorio, las fuentes y la responsabilidad informativa ocuparon siempre el primer lugar.

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