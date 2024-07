Jesurún y su hijo terminaron 'encanados' tras la final de la Copa América; estos son todos los detalles

.Publicidad.

En medio de la final de la Copa América 2024, los actos bochornosos fueron el plato principal. Lejos de la actuación de los 22 futbolistas de Colombia y Argentina en el terreno de juego, las hinchadas fueron las protagonistas antes y después del partido, causando disturbios en el estadio Hard Rock. Las imágenes más virales y que causaron más revuelo, sin duda, fueron las de antes del compromiso, con decenas de fanáticos de la tricolor y la albiceleste intentando colarse al escenario deportivo. Aun así, tras la victoria argentina también hubo hechos intolerables y uno de ellos fue protagonizado por Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y su hijo.

Ramón Jesurún y su hijo, Ramón Jamil, previo al partido que la selección Colombia disputó contra Costa Rica en Phoenix, Arizona. Foto: ramonjesurun

| Vea también: Mojica cambia de aires tras la Copa América y ya se confirmó su nuevo equipo; pagaron €1 millón

..Publicidad..

Ramón Jesurún y su hijo, detenidos por la policía de Miami

A través de las redes sociales se pudo conocer que el dirigente deportivo y su hijo, Ramón Jamil Jesurún Jr., fueron detenidos por la policía de Miami después de haber agredido a un oficial dentro de las instalaciones del estadio Hard Rock. El momento de la agresión se dio después del pitazo final, cuando el dirigente y su familia trataron de ingresar a la cancha para estar presentes en la premiación, donde eran esperados; pero les fue negado el acceso. En el video compartido por la cadena Fox Sports, se ve que al hijo del presidente de la FCF irse en contra de los oficiales, mientras su papá se encuentra en un costado.

...Publicidad...

Ni Ramón Jesurun, presidente de la Fedefútbol, se salvó del desastre logístico y de organización de la Copa América. En este video de @FOXSportsMX se ve al dirigente en medio de un altercado con el personal de seguridad. Quizá esta fue la razón de su ausencia en la premiación. pic.twitter.com/pDDOBRtBFy — WillyRodríguez (@WillyRodri13) July 15, 2024

Hay que recordar que en los actos de premiación, la ausencia de Ramón Jesurún se hizo notoria, pues todos los dirigentes de la Conmebol, como de la Asociación del Fútbol Argentino, estuvieron presentes. En ese momento no se entendió por qué no estaba; pero ahora todo queda más que claro. Tanto Jesurún como su hijo recibieron cargos por "agresión contra oficial de policía"; y, en el caso de Ramón Jamil, tuvo que pagar una fianza de mil dólares. Hasta el momento, ni el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol ni su descendiente se han pronunciado al respecto, pero no hay duda que fue un hecho que empañó mucho más la derrota de la selección Colombia frente a Argentina.

....Publicidad....

Estos son las reseñas de arresto de los señores Ramón Jesurún, padre e hijo, dentro de los incidentes del estadio en Miami. pic.twitter.com/nl0KsHjYbv — Daniel Coronell (@DCoronell) July 15, 2024

| Le puede interesar: