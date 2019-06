Rafael Uribe Noguera cuenta cómo mató a Yuliana Samboní

Mientras transcurría la audiencia en Paloquemao a donde fueron sus hermanos Catalina y Francisco, Rafael Uribe Noguera contó, vía Skype, desde su celda en la cárcel de la Tramacúa en Valledupar, detalles de lo que sucedió la tarde del domingo 4 de diciembre del 2016 en su apartamento del edificio Equus. Su declaración buscaba inculpar del delito de encubrimiento a sus dos hermanos. Estas son algunas de las frases que dijo:

“Cuando empiezo a tener memoria y conciencia de lo que está pasando recuerdo que miro mi celular y tengo cualquier cantidad de llamadas y mensajes. Leo algunos. Veo que me buscan afanadamente. Un tiempo después decido contestar el celular y es mi hermana Catalina, me dice que me está buscando el Gaula que yo dónde estoy. Yo le miento le digo que estoy en casa de una amiga y ella me pregunta que dónde está mi carro, yo le digo que está en el apartamento de Equus 66”.

“Recuerdo que el citófono suena también bastantes veces y es el vigilante diciéndome que ya está abajo, intentó subir, le digo al vigilante que por favor no lo deje subir y que cualquier persona que venga al apartamento que por favor diga que yo no estoy ahí”

“Estoy sintiendo mucha angustia. Sentir que en cualquier momento mis hermanos pueden entrar, yo escondo, saco el cuerpo de Yuliana y lo escondo”

“Después no sé exactamente lo que sucedió, me salgo al balcón del cuarto auxiliar del apartamento, (…) Estaba pensando tirarme del balcón”

Luego Rafael Uribe Noguera cuenta como su hermano, quien ingresó al apartamento por el balcón, lo salvó: “Lo primero que pasa es que él me agarra por detrás y me jala hacia adentro y me coge de los brazos y me zangolotea. Nunca lo había visto de esa manera. Me empieza a gritar que qué hice con la niña, que dónde estaba la niña, que me va a matar si le pasa algo. Está salido de sus casillas. Grita que dónde está la niña dónde está la niña”.

En todo momento negó que sus hermanos supieran la verdad sobre el crimen que horrorizó a todo un país