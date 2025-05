Rafael Escalona, el sobrino del obispo que se convirtió en una leyenda del vallenato

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

Narrar o contar algo del que fue considerado uno de los más grandes compositores de la música vallenata, cuyas canciones todavía se escuchan por todas partes, lleva en sí mismo el riesgo de cometer errores garrafales que podrían ser considerados unas verdaderas barbaridades históricas, más cuando se trata de la figura de Rafael Calixto Escalona Martínez, oriundo de Patillal, Cesar y que si estuviera con nosotros en este convulsionado mundo, se aprestaría a celebrar su cumpleaños número 98 el próximo lunes 26 de mayo, porque también debemos recordar que nos dejó para siempre el miércoles 13 de mayo del 2009.

“Recuerdo que Jaime Molina / Cuando estaba borracho, ponía esta condición / Que, si yo moría primero, él me hacía un retrato / O, si él se moría primero le sacaba un son /”.

Este es el abrebocas de una de las tantas canciones que escribió, titulada “Elegía a Jaime Molina”, como testimonio de una amistad que solo la muerte pudo disolver y además dejó para siempre el mensaje de que en la música vallenata se pueden escribir letras de un hombre para otro sin que esto signifique nada fuera de lo común. Escalona Martínez, además de compositor, fue cofundador del Festival de la Leyenda Vallenata, y de esa historia hacen parte, además, el entonces gobernador del Cesar, Alfonso López Michelsen y la periodista Consuelo Araujo Noguera, quienes también se encuentran en la otra dimensión.

Parece un contrasentido del que no se encuentra una explicación distinta a que así lo que quiso el destino, y es que el maestro Escalona nunca aprendió a tocar un instrumento y cuando se inspiraba en algunas letras las traducía con silbidos a quien quisiera cantarlas y de esta forma logró que personajes de la talla de Guillermo Buitrago, Julio Bovea, Diomedes Díaz, Rafael Orozco, Jorge Oñate, Poncho Zuleta, Iván Villazón, y Carlos Vives, entre otros, les prestaran su voz a las composiciones del hijo del coronel Clemente Escalona Labarcés, quien prestó sus servicios en la famosa guerra de los Mil días, y de Margarita Martínez Celedón.-

Pero, sin lugar a dudas, la fama de Escalona Martínez comenzó cuando Guillermo Buitrago, personaje que vivió poco, pero que fue popular en toda la costa Atlántica por sus presentaciones en teatros y emisoras locales, y además pioneros del vallenato en la costa y el interior del país en la década de los años 40 del siglo pasado. La historia reseña que Buitrago fue de los primeros en grabar sus composiciones, al hacer uso de la guitarra como instrumento principal, y dejaron para quien las quiera volver a escuchar canciones como “Adiós mi Maye” o “La Despedida”, “El Testamento”, “El Bachiller y “El Jerre Jerre”, letra que era para ponerle pereque a un amigo del que decían que guardaba un parecido con este pequeño animal, conocido también como el armadillo.-

La interpretación de las canciones "La casa en el aire", "El testamento", "La molinera" y "La brasilera", todas de Escalona, fueron de las primeras grabaciones hechas del género musical dentro de la industria discográfica, cuando la norma era grabarlo en guitarra. Rafael Calixto, como fue bautizado, fue el séptimo de nueve hermanos: Abigaíl, Justa Matilde "La Nena", Nelson "Papa Necho", Clemente Sebastián "Pachín", Margarita María o "Magola", Jorge Isaac y Blanca Escalona Martínez. Era sobrino de Rafael Celedón Ariza, obispo de la diócesis de Santa Marta y hermano de su abuela por parte de madre.

Este dato lo dejó escrito para toda la humanidad el escritor Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, donde se refiere a Escalona como "el sobrino del obispo". Del obispo Celedón proviene el nombre del Liceo Celedón de Santa Marta, donde Escalona recibió el título de bachiller honoris causa en 1992, otro dato que sirve para los curiosos e investigadores.

A la edad de 22 años, Escalona se casó con Marina Arzuaga Mejía, más conocida como "La Maye", de cuyo matrimonio nacieron seis hijos; Ada Luz, Rosa María, Abril Margarita, Juan José, Rafael "El Pirry" y Perla Marina Escalona Arzuaga. Sin embargo, la música y la composición no fueran las únicas artes de las que se ocupó el personaje, puesto que también le dedicó algo a de su tiempo a la pintura y a la literatura, si recordamos las dos obras que escribió y que gozaron de buen recibo en este escenario. Se trata de "La Casa en el Aire", en donde narra su infancia y juventud que pasó en Patillal, y el cuento "Nicolás Lagartija", en donde consigna ese otro aspecto de su vida cuando se convirtió en agricultor en la Sierra Nevada de Santa Marta.-

De esas peripecias fue dónde nació el tema “Señor Gerente”, cuya primera estrofa la recordamos aquí: “Señor gerente cómo voy a hacer / para pagarle lo que me prestó / llegó el gusano y se comió el arroz / y no me queda plata con qué responder / Y el gerente me contestó no te preocupes Rafael / La Caja te lo arregla bien, para eso soy gerente yo”.

Su amistad con el presidente Alfonso López Michelsen lo llevó a incursionar en la política. Fue cónsul de Colombia en Colón, Panamá, y Agregado Cultural de la Presidencia de la República, desde donde promovió la cultura vallenata y como si faltara algo, su vida fue llevada a la televisión en la serie "Escalona", protagonizada por Carlos Vives, espacio que fue de buna ayuda para dar a conocer a todos los niveles su obra.

A lo largo de su vida se nutrió de historias, las mismas que le servirían de eje principal para componer sus canciones, una de las primeras datan del año 1943, cuando Escalona apenas tenía 15 años de edad y no dejó de componer hasta completar más de 100 melodías.

Fue de los pocos que podía decir a todo timbal, que si sus cantos no llegaban a inmortalizarlo, su amigo Gabriel García Márquez ya lo había hecho porque es el único que aparece con su nombre propio en la novela Cien años de soledad, en donde quedó registrado de la siguiente manera: "En el último salón abierto del desmantelado barrio de tolerancia un conjunto de acordeones tocaba los cantos de Rafael Escalona, el sobrino del obispo, heredero de los secretos de Francisco el Hombre".

De allí que no fue una sorpresa que en 1982 Escalona fuera uno de los invitados a la fiesta del Premio Nobel de Literatura de García Márquez, en compañía de Consuelo Araújo Noguera, Pablo López, Los Hermanos Zuleta, Poncho y Emilianito, que le pusieron la nota folclórica a un evento en donde era la primera vez que se escucharían los acordeones vallenatos en Estocolmo, Suecia.

Como ya se dijo, 'El profe Castañeda' fue el primer canto que compuso Rafael Escalona, y de acuerdo con sus biógrafos, fue en febrero de 1943. Desde esa fecha hasta su muerte, salieron letras como 'La casa en el aire', 'Elegía a Jaime Molina', 'La vieja sara', 'El Almirante Padilla', 'La patillalera', 'La custodia de Badillo', 'El villanuevero', 'El general Dangond'. Sin embargo, dentro de su legado se cuentan otras como 'Honda herida', 'La brasilera', 'Dina Luz'.-

Su biógrafa Consuelo Araujo Noguera escribió un párrafo en donde queda resumido todo su legado y su herencia: 'Es el más grande de todos. El que resiste todos los análisis que se le quieran hacer a sus cantos y todas las críticas que haya que formularle a su persona'. Al fin y al cabo, uno de los mejores testimonios de su grandeza fue su amigo de toda la vida, Gabriel García Márquez, cuando en un rapto de inspiración señaló que su obra Cien años de soledad no era más que un vallenato de 350 páginas.

