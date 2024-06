Radiohead: la banda que puso lo indie como clásico atemporal

.Publicidad.

Alguien en Twitter publicó: ¿de estas bandas, cuál les genera más bostezos?: Cigarrettes after sex, Coldplay, Kings of Leon, Lana del Rey...

Ahí estoy de acuerdo, no se sabe cuál es más aburrida; es más, alguna farmacéutica debería comprarles los derechos de todas sus canciones y venderlas como medicina para el insomnio, se forrarían aún más en plata.



El asunto es que en los comentarios leí que varias personas dijeron: “Uy, Radiohead, que cosa más aburrida”. Inmediatamente, sentí como me subía la ira desde el estómago y terminaba en mi rostro, me puse rojo, les iba a responder, pero me contuve, la situación ya era personal. ¿Les parecía aburrido una banda considerada de las más grandes en la historia del rock?



Desde su primer álbum Pablo Honey (1993), Radiohead ya se proponía como una banda inglesa tratando de zafarse de la onda Brit pop, aunque los metieron en esa colada inmediatamente con Creep, el himno de los desadaptados/melancólicos/rechazados.



Thom Yorke, su cantante, cuenta que la grabaron en una sola toma como sin muchas ganas, pensada como relleno para completar el álbum, pero al ver el éxito, la disquera lo lanzó como un sencillo y ahí fue el karma para la banda: la tocaban cientos de veces en dos meses de gira estaban hastiados.

En Pablo Honey hay una canción más interesante que Creep para mi gusto, pero que no pegó: Thinking about you (pensando en ti), una oda al amor no correspondido convertido en obsesión y su consecuencia humana, el onanismo puro y simple.

Ya con The Bends (1995) su segundo álbum, la banda gana respeto y se hace a un nombre, es el disco que empieza a definir el sonido 'Radiohead' y Yorke encuentra su tono, su voz y su sello personal en las letras: “Ella vive con un hombre arruinado/ un hombre de poliestireno agrietado/ que simplemente se desmorona y se quema/ él solía hacer cirugías para chicas en los años ochenta/ pero la gravedad siempre gana". (Fake plastic trees, hermosísima canción de solo tres simples notas en guitarra acústica).

Y como última canción, Street Spirit, la más difícil de componer en palabras de Yorke: “No creo que tengamos fans que entiendan emocionalmente la canción, por eso la tocamos siempre al final de un concierto, me drena, me duele y me sacude como la mierda”.

Y sí, la entendemos un poco, ha sido un apoyo emocional para mucha gente, su simpleza musical (la menor casi todo el tiempo pero lo novedoso es su rasgueo) es perfecta para ambientar la letra y su intención, el desapego emocional.

Por algo David Gilmour reconoce orgullosamente que ese álbum adopta en cierto modo las banderas de su banda Pink Floyd (casi nada, ¿no?, ah, pero cierto, los Floyd también les deben resultar aburridísimos).

En 1997 llega entonces el Ok Computer, ya con libertad absoluta creativa Radiohead se encierra a grabarlo en la mansión de Jane Seymour, una actriz de Hollywood, y se compone el gran álbum, el disruptivo, el experimental, el profético, el que resistirá 100 años y se seguirá alabando y escuchando, el inmortal.

Paranoid Android, la “canción perfecta” (inspirada en su estructura de tres partes por Hapiness is a warm gun de los Beatles) donde los Radiohead reflejan tres estados mentales distintos: locura, violencia y política. Profético porque entendieron lo que se avecinaba con la tecnología hoy, la vulgaridad, la alienación y la deshumanización, nos lo tradujeron en música y pues… tenían razón.

El experimental en la inclasificable y oscura Climbing up the walls: siempre es mejor con la luz apagada/quince golpes detrás de tu cabeza/ mantén a los niños seguros en casa/ revisa siempre el armario. Disruptivo porque nadie esperaba un álbum así y tomó tiempo entenderlo a pesar de éxitos inmediatos como Karma Police.

Luego vienen Kid A en el 2000 y Amnesiac en 2001, los dos años más prolíficos por lo cercanos el uno del otro en su publicación, en el Kid hay un desapego pero por los instrumentos clásicos, se abraza a la electrónica como nunca antes (se nota que descubrieron a Aphex Twin y quedaron maravillados) y la prueba de eso es Idioteque y Everything is in a right place con la voz de Thom distorsionada al máximo,(hecha para oír con audífonos para disfrutar cómo se juega con el estéreo y los planos sonoros) se experimentan con texturas y frecuencias, es experimentación pura ¿y quién les decía que no? Ya estaban por encima del bien y del mal.

En National Anthem nos habla del miedo colectivo, los demonios interiores y el pánico colectivo con una línea de bajo que se reconoce desde el primer acorde. En el Amnesiac solo si fuera una canción publicada sería Pyramid Song, (Dios mío, qué canción) pero acá vuelven a los instrumentos clásicos de una manera más elegante que en The Bends, los usan casi minimalmente, apenas lo necesario.

Después llega en 2003 Hail to the thief, un poco infravalorado tal vez porque no hay ninguna intención de romper esquemas y fue en palabras de uno de los integrantes “El único disco que cuando lo terminamos noS queríamos matarnos el uno al otro” y eso se siente porque mezclan instrumentos comunes con electrónicos libremente, sin tanto conflicto, canciones para destacar: Punch at the wedding, juguetona y divertida; Mixomatosis, pesada y caótica y Go to sleep con guitarras muy Led Zeppelin.

En In Rainbows (2007) la banda entra de lleno al Internet y ofrece su álbum entero en línea por la módica suma de lo que quiera pagar la gente, el experimento no salió muy bien financieramente, pero es un disco bellísimo, no hay desperdicio ni tacañería en sus canciones, es justo en todo sentido. Su última canción Videotape dice al final, “esta es mi manera de decir adiós, porque no lo puedo hacer cara a cara”.

Y pues sí fue una despedida en parte porque se demoraron 10 años en sacar su último álbum A Moon Shaped Pool (2017). La expectativa era grande y no decepcionó sobre todo a sus fans, a los que no lo eran tanto notaron cierto hastío, igual la madurez estaba presente en Jhonny Greenwood, su guitarrista principal componiendo arreglos orquestales y los temas del calentamiento global y la ecología como ejes temáticos, igual, es un disco sombrío, un último álbum que nos deja claro que la principal influencia de los ingleses siempre fueron ellos mismos.

Hay una constante en la creación o concepción de los discos de Radiohead: le hicieron constantemente el quite a la fama, a sonar en radios y listas top ten, crearon canciones icónicas y cuando vieron que se popularizaron cogían otra dirección creativa en el siguiente disco, ¡eso es genial! porque nutrieron su trabajo al buscar no ser complacientes, se diversificaron un poco a las malas y los beneficiados a la final fuimos nosotros, lástima que Cobain que sufrió de lo mismo no lo supo manejar y se “rindió”.

Para terminar, creo que he explicado lo suficiente porque fueron y son una de las grandes bandas en la historia del rock, no es una agrupación que engancha desde su primera canción como podría pasar con Nirvana o Metallica, se requiere comprensión y una rayita de paciencia, pero en YouTube están todas sus canciones con subtítulos en español, curioseen un poco y si se aburren, pues me imagino que no se sentirán así con otras bandas como no sé, ¿Interpol? Agrupación que es más desabrida que comerse una arepa sin sal y sin queso, pero a los que dijeron que Radiohead era aburrido seguro les encantará. La invitación a oír a los ingleses queda planteada, lléguenle a Radiohead… que sus oídos y el alma lo agradecerán.