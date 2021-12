Quítate tú pa ponerme yo: el quite que la izquierda blanca le hace a los afros en el Pacto Histórico

Por: Jesús Karabalí |

diciembre 26, 2021

¿Qué es el Pacto Histórico?

El denominado Pacto Histórico surge como una propuesta alternativa, teniendo como base la izquierda progresista. Su principal objetivo es sacar del poder a la derecha. Dentro de los postulados del Pacto Histórico se acordó dar participación a los grupos que históricamente han sido oprimidos en Colombia. Tales como: comunidades afros, poblaciones indígenas o las mujeres. Pero, lamentablemente, un sector de la izquierda (el cual denominaré izquierda blanca racista) tiene serias pretensiones de relegar a las comunidades afros de la discusión central. “El Pacto Histórico es una juntanza de la sociedad colombiana para acordar un presente y un futuro diferentes, fundando así un nuevo país basado en la paz, la justicia social y la democracia”.

¿Quiénes forman parte del Pacto Histórico?

El Pacto Histórico reúne diversas expresiones de izquierda y de centro, entre ellas: “Polo Democrático, la Colombia Humana, Alianza Verde e incluso del Partido Liberal, Soy Porque Somos, Unión Patriótica, MAIS Movimiento Alternativo Indígena y Social”. Indiscutiblemente, el líder del Pacto Histórico es Gustavo Petro, actual senador de la república, y quien tiene la mayor credibilidad para llegar a la presidencia. No obstante, el Pacto Histórico también tiene otros líderes y lideresas de peso como:

- Gustavo Bolívar, senador de la Lista de la Decencia.

- Roy Barreras, senador del movimiento Fuerza de la Paz.

- Francia Márquez, activista de derechos humanos y precandidata presidencial del Movimiento Soy por que Somos.

- Alexander López, senador del Polo Democrático.

- Aida Avella, senadora de la Lista de la Decencia.

- Iván Cepeda, senador del Polo Democrático.

- Wilson Arias, senador del Polo Democrático.

- Feliciano Valencia, senador del movimiento MAIS.

- Armando Benedetti, senador de la Colombia Humana.

- María José Pizarro, representante a la Cámara de la Lista de la Decencia.

- David Racero, representante a la Cámara de la Lista de la Decencia.

La traición a flor de piel

En términos concretos, la traición radica en que no se cumplió con el acuerdo de poner a un número significativo de miembros de las comunidades afros en lugares de la lista de candidatas y candidatos por el Pacto Histórico, donde tuviesen posibilidades de llegar el Congreso. Por tal motivo, Vicenta Moreno, una de las lideresas afros más reconocidas en el suroccidente colombiano, renunció:

"Renuncio al Pacto Histórico porque no honra la palabra con los pueblos étnicos. No estamos luchando solo por un puesto en la lista de Senado; estamos exigiendo que se respeten los acuerdos pactados, y entre ellos, el puesto étnico, el cual se acordó uno cada cinco renglones. No estamos dispuestas a seguir construyendo en espacios que nos dejan en el lugar de la muerte, construir justicia requiere reconocer las bases que producen las injusticias y moverse del lugar de privilegio, abriendo espacio a les que hemos estado históricamente excluidos". 1:23 a. m. · 21 dic. 2021.

El otro líder de las comunidades negras, el emblemático Carlos Rosero, “quien según los acuerdos debía quedar en el puesto 11 en la lista, pero terminó en el 27,” renunció también. Conviene recordar que esta tendencia racista tiene antecedentes históricos en Colombia, desde su misma fundación. Ejemplo de ello es el nombre que tiene la nación “Colombia”. El nombre fue adjudicado por los descendientes de españoles, quienes decidieron nombrar la nación haciendo honor al colonizador, terrorista, imperialista y usurpador, más conocido como Cristóbal Colon. Si en el diálogo para nombrar a la nueva nación en honor al susodicho hubiesen estado presentes miembros radicales de las comunidades negras e indígenas, no cabe duda que ese nombre hubiese sido denegado. Conviene también recordar que los miembros de las comunidades negras e indígenas fueron relegados de los espacios de poder desde que se fundó Colombia, razón por la cual estos no formaban parte del Congreso, y menos de los ministerios. En resumidas cuentas, Colombia fue fundada en base a la supremacía blanca.

La estrategia racista del autorreconocimiento étnico/racial

El paternalismo y el maternalismo de la izquierda blanca racista hacia las comunidades negras surge en el mismo momento en que esta niega el racismo. Es típico escuchar a muchos y muchas marxistas decir que el racismo no existe, que todas las desigualdades son producto de la clase, la eterna lucha de clases. No obstante, cuando la izquierda reconoce que sí existe el racismo, surge entonces la estrategia racista del autorreconocimiento étnico/racial. Esta se da principalmente por gente blanca o blanca mestiza (la segunda categoría para el contexto colombiano) para despojar o apartar a miembros de las comunidades negras de espacios donde se discuten temas trascendentales. (También hay múltiples casos de gente blanca que decide ser negra para tomar becas que han sido destinadas para las comunidades negras).

Isabel Cristina Zuleta nos recuerda a Rachel Dolezal, una mujer blanca que decidió ser negra para ocupar espacios de poder en el movimiento afro en Estados Unidos, hasta que sus mismos padres (blancos) salieron a desmentirla, admitiendo categóricamente que ella era blanca y no negra. En el debate por el listado de candidatas y candidatos afros al Congreso de la República de Colombia Zuleta sostuvo:

Gustavo, falté yo entre [email protected] afros; soy NEGRA, de mis antepasados indígenas, blancos y negros, elegí ser NEGRA. Heredé no sólo mi cabello sino la fuerza para defender a los míos. El ambientalismo popular nunca deja de lado la lucha en contra de la discriminación y el patriarcado.

Frente a esto, Francia Márquez, precandidata presidencial, respondió:

Isabel Cristina Zuleta “no representa la voz de un pueblo negro”. “Isabel puede reconocerse como una mujer negra, tiene todo su derecho y nadie le va a negar ese derecho a reconocerse y autodeterminarse como una mujer negra, pero ella no ha liderado la lucha del pueblo negro”. “Jamás Isabel Zuleta podrá reemplazar la voz y el liderato de Carlos Rosero, uno de los liderazgos que apostó por la Constituyente del 91 que luchó junto a un poco de expresiones políticas de este país en que a la gente negra se le reconocieran los derechos”.

Estoy totalmente de acuerdo con la postura asumida por Vicenta Moreno, Carlos Rocero y Francia Márquez. Nadie le puede negar a nadie que se identifique, defina o asuma cualquier identidad, lo que sí es condenable es que se use el poder de la supremacía blanca para asumirse como [email protected]/afro con el objetivo de despojar de oportunidades a miembros de las comunidades afro. Como lo está haciendo Isabel Cristina Zuleta.

La postura fajardista de Petro: ¿Petro se siente ganador y no quiere una vicepresidenta negra? Petro, el gran líder del Pacto Histórico, ha optado por asumir una postura de corte fajardista, al sostener: Francia Márquez tiene toda la razón a su reclamo. El colegio electoral del Pacto se voló el renglón étnico. Lo hizo por contradicciones internas de los partidos, pero supeditó un principio general: la inclusión de la diversidad étnica de Colombia. 10:16 p. m. · 23 dic. 2021·Twitter for Android.

Isabel tiene la razón, tiene raíces negras, como muchos de nosotros, y es una gran líder femenina protectora de la naturaleza, el agua, y la lucha contra la corrupción. Me quedo al lado de Francia y de Isabel Zuleta. Me quedo al lado del Pacto Histórico. 10:16 p. m. · 23 dic. 2021· Twitter for Android.

Está claro que Petro no quiere asumir una postura a favor de las comunidades más desfavorecidas, en este caso, las comunidades negras, ya que son las que tienen menos posibilidades de posicionar congresistas. Por otra parte, de acuerdo con las encuestas, Francia Márquez es la segunda en la “intención de voto entre los candidatos del Pacto Histórico” , lo cual, si el Pacto Histórico asume una postura coherente, Márquez sería la fórmula presidencial de Petro, y en una eventual victoria de este, Márquez sería la vicepresidenta de Colombia, posición que le otorgaría tener un peso más fuerte en las discusiones de Estado y en una lucha antirracista frontal, la cual ni Petro ni ningún otro miembro de las comunidades blancas mestizas asumirán con la vehemencia que lo hará Francia Márquez u [email protected] miembro radical de las comunidades negras.

Conclusión

El Pacto Histórico debe respetar los acuerdos y asumir una postura antirracista; el autorreconocimiento nunca debe ser coartado, siempre y cuando este no vaya en detrimento de una comunidad que históricamente ha sido oprimida. (No necesariamente dicha comunidad debe ser categorizada como minoría). Es inaceptable, por ejemplo, que una persona que toda su vida se asumió como heterosexual decida en un punto específico de su vida decir que pertenece a X o Y comunidad, solo con el objetivo de quedarse con los logros de una acción afirmativa.

¿Si el Pacto histórico desde sus inicios traiciona a las comunidades negras, qué nos espera si llegan al poder?