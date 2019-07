Quitarles a los pobres para darle a los ricos: la directriz esencial de uribismo

Así como hace 10 años el programa Agro Ingreso Seguro se utilizó para pagar favores electorales a grandes aportantes de la campaña presidencial del entonces presidente Álvaro Uribe, hoy en día la historia se repite con el Grupo Aval, quien financió el 66% a la campaña del presidente Iván Duque.

El escándalo de AIS, de donde nació la novela de Andrés Felipe Arias que ya todos conocemos, se destapó porque se dio evidencia que parte de los recursos del programa terminaron en manos de grandes terratenientes que incluso dividieron sus tierras en parcelas para poder recibir más de un subsidio (1). Entre dichos beneficiarios hubo 51 que fueron aportantes de un total 550 millones para la campaña presidencial del 2002 del expresidente Uribe y 128 para el referendo reeleccionista. Y obtuvieron más de 34 mil millones en subsidios y más de 10 mil millones en créditos blando (2).

Así mismo por estos días, la ministra de Transporte indicó que el gobierno asumirá las deudas que la corrupta multinacional Odebrecht tenía con los bancos por la Ruta del Sol II. Al mismo tiempo confirmó que en este proceso de liquidación del contrato se recibieron obras por $1,9 billones, mientras que por lo menos $1,2 billones que se le adeudan a los bancos serán cancelados por la nación a cargo del presupuesto general (3).

Según el diario El Espectador, el informe dado por el Ministerio de Transporte y Superintendencia de Sociedades dice que la decisión fue tomada con el propósito de proteger a terceros de buena fe, brindar seguridad jurídica y aprovechar el patrimonio de la sociedad para el cumplimiento de sus obligaciones y evitar el detrimento de los acreedores.

Bien lo dijo María Jimena Duzán el domingo pasado por medio de su columna en la revista Semana donde advertía que “esa plata no saldría de Odebrecht y Episol-Corficolombiana (Grupo Aval), sino de las arcas del Estado colombiano, debido a que los responsables de las obras no tendrían cómo pagar el descalabro del proyecto”. Ahí concluye diciendo: “terminaríamos pagando la deuda de unos contratistas corruptos o, por lo menos, asumiendo un riesgo crediticio que no nos corresponde (4).

En este caso el grupo Grupo Aval, quien hace de veces de “tercero de buena fe” según el Ministerio de Transporte, no solo es un grupo empresarial vinculado con Corficolombiana, socia minoritaria de la Concesionaria Ruta del Sol II que también está involucrada en el escándalo de corrupción de Odebrecht, sino que también es la dueña de la mayoría de bancos prestantes a los que se les debe la billonaria deuda en cuestión.

Ahora bien, la campaña presidencial del hoy presidente Iván Duque reportó ante el portal Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en la primera vuelta recibió dos préstamos $ 9.709’999.000 millones de pesos por parte del Banco de Bogotá. Así mismo, para la segunda vuelta reportó un préstamo por parte de la misma entidad financiera por $5.500 millones. Es decir, fueron los financiadores oficiales con más de 66% de la campaña de Duque (5).

Al parecer, las palabras del politólogo Gilberto Tobón van tomando cada día más forma y relevancia. Durante la campaña, en el programa antioqueño Nos Cogió La Noche del canal Cosmovisión, dijo: “Iván Duque es una suerte de Robin Hood pero al revés, porque Robin Hood le quitaba a los ricos para darle a los pobres, él le va a quitar a los pobres para darle a los ricos”.

Si se ve en retrospectiva, ese ha sido el juego de los dirigentes del país que nos han tocado hasta el sol de hoy: favores políticos por favores económicos, tú me ayudas, yo te ayudo, tú me cubres, yo te cubro. Por eso la brecha social en Colombia alcanza los niveles que lo ubican entre los 5 más desiguales del mundo. El problema no es la capitalización de los privados, es capitalizar a cuestas de los que no tienen tanto o de los que no tienen nada, todo a costa de un país donde hay 13, 3 millones de personas pobres. Seguro con esos 1,2 billones de pesos se podría haber avanzado en la cifra de pobreza y no en la de productividad bancaria del hombre más rico del país.

