Con Claudia López se vendría la venezolanización de Bogotá

La venezolanización de Bogotá no sería por la cantidad de refugiados del país vecino que hay en la ciudad, sino que sería producto de un triunfo en las elecciones de octubre de la candidata de la Alianza Verde, Claudia López, cuyo organización política está afiliada a la internacional comunista del Foro de Sao Paulo, que respalda totalmente a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, subrayando que el aquelarre marxista del Foro de Sao Paulo en su edición XXV se realizará del 25 al 28 de Julio en Caracas, en donde toda la fauna comunista, especialmente de la región, se desgañitará con los cuentos de la “revolución y el socialismo”, acusando al “imperio” de todos los males habidos y por haber.

De pronto la Alianza Verde de Claudia López podría tener como excusa frente al Foro de Sao Paulo que no va a concurrir a la reunión de Caracas, pero de todas formas su membrecía sigue intacta. Eso es igual a que una persona que pertenece a un sindicato no asista a una asamblea de socios: por ese hecho no queda excluida y sigue siendo miembro. De la misma manera, el partido de la candidata a la alcaldía de Bogotá indiscutiblemente hace parte del conciliábulo marxista-leninista, fundado por Fidel Castro y Lula da Silva en 1990.

-Publicidad.-

Así que la venezolanización de Bogotá comienza con el triunfo del Foro de Sao Paulo a través de sus partidos, cuyo programa principal para la región es hambrear a las masas. Este es un principio marxista, como lo denunciaron los libertarios desde el siglo XIX, realidad que observamos en Venezuela, sin olvidar que la receta económica de los llamados partidos progresistas o alternativos va en detrimento de los medianos y pequeños propietarios, cuyo patrimonio se desvaloriza por las medidas que toma la llamada izquierda cuando asume el gobierno en un país o en una región.

Ya la ciudad de Bogotá ha vivido amargas experiencias con los gobiernos de lo que llaman izquierda y sería ilógico repetir la dosis, pues se estaría cayendo en un estado de masoquismo por parte de los habitantes de la urbe. De ahí que los electores bogotanos no se pueden dejar ilusionar de promesas populistas. Hay que tener el suficiente discernimiento a la hora de elegir, pues la denominada izquierda dirigiendo a la ciudad se ha caracterizado por su ineptitud, corrupción, improvisación, chambonería y autoritarismo. Entonces no se pueden repetir los fracasos con una candidata de los tales partidos alternativos… se tendría muy mala memoria al no recordar lo nefastas que fueron las administraciones mal llamadas progresistas.

Publicidad.

Es indudable que el izquierdismo se unirá en las elecciones de octubre para implementar la receta del Foro de Sao Paulo en la capital. Por eso hubo acercamientos entre Claudia López y Gustavo Petro de la Colombia Humana, no obstante sus diferencias momentáneas, que seguramente más adelante se resolverán de acuerdo al “catecismo progresista”. Ya sabemos cuáles son los resultados de esa coalición manejando a Bogotá. Por eso las candidaturas del liberalismo clásico, enmarcadas dentro de la democracia, se deben poner de acuerdo para enfrentar al totalitarismo que tiene muchos disfraces, pero que su matriz sigue siendo marxista-leninista.

Dentro de la alianza que apoyaría a Claudia López se encuentran partidos que sin ningún reato y de manera irracional apoyan la dictadura de la camarilla comunista de Nicolás Maduro en Venezuela, demostrándose que artificiosamente el totalitarismo comunista se mimetiza para engañar incautos. O sea, una eventual alcaldía de Claudia López sería un récipe del socialismo del siglo XXl para Bogotá, lo que la convertiría en un calamidad.

Lo anterior con el agregado de que los empleados públicos del distrito en un gobierno de orientación totalitaria tendrán que acudir a las movilizaciones para respaldar a la administración cuando esta lo demande, so pena de perder el empleo. Así que la venezolanización de Bogotá puede estar a la vuelta de la esquina si la ciudadanía no reacciona ante la conjura izquierdista orientada por el comunismo totalitario con el Foro de Sao Paulo, que no tiene nada de pluralista, sino que sus partidos y movimientos se visten de múltiples colores para lograr sus objetivos torvos.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!