¿Le va a quitar el puesto a Amparito? Marbelle quiere ser la nueva cuchibarbie de la tv colombiana

Recién inicia La descarga y la reina de la tecnocarrilera ya la coquetea sin pudor alguno a los participantes, al mejor estilo de la jurado de Yo me llamo

.Publicidad.

Hace tan solo 2 días que Caracol le dio inicio a un nuevo reality musical llamado 'La descarga', y aunque muchos creerían que es una copia más de sus otros formatos, no es así. Aunque evidentemente tendrá batallas musicales, el gran plus de este programa será la convivencia entre participantes y el enfrentamiento de estos con sus mentores. Aún así, ya hay quienes relacionan a Marbelle, una de las mentoras, con Amparo Grisales en 'Yo me llamo'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Descarga (@ladescargareality)

-Publicidad.-

Aunque recién empieza, ya algunos de los mentores se han hecho tendencia por diferentes razones, entre ellos los dos hombres. Y es que, tanto Santiago Cruz como Gusi quedaron botando baba con una de las participantes y los medios y redes no le perdonaron este hecho. Ahora, quien se convierte en tendencia por 'La descarga', fue Marbelle, por un hecho sumamente curioso, pues tal parece que la mujer sería la nueva Amparo Grisales.

|Le puede interesar ¿Se copiaron de RCN?: La descarga sería el Protagonistas de novela de Caracol

Publicidad.

Marbelle se fue de coqueta con participante de La descarga pic.twitter.com/PujI8ol09m — Ana (@PuraCensura) November 4, 2022

Y es que, de un momento a otro, al mejor estilo de Amparo Grisales, Marbelle se fue con toda a coquetearle a uno de los participantes de 'La descarga'. A la reina de la tecnocarrilera se le fueron las luces y le dijo al concursante argentino que era un "papacito" y hasta lo hizo ir a su puesto para darle un abrazo y un beso. La mujer se fue con toda sin duda alguna, casi al estilo de Amparito, solo le falto decirle "Me erice" y ahí si se quedaba con el puesto de la cuchibarbie de Caracol.

Vea también: