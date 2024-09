¿Quiere estudiar en Estados Unidos? Esta es la feria en Bogotá que le cumple el sueño

.Publicidad.

Muchos colombianos eligen migrar con el objetivo de obtener mejores oportunidades labores. Es por ello que incluso deciden formarse en otros países, además la experiencia internacional también juega un papel fundamental, ya que ofrece valiosas redes profesionales y personales, que pueden abrir puertas en el competitivo mercado laboral del mundo. Entre los destinos preferidos elegidos por los migrantes colombianos se destacan Estados Unidos y Colombia.

Este deseo de adquirir una educación que combine rigor académico con una visión internacional refleja la ambición de muchos colombianos de mejorar sus perspectivas. Es por ello que muchos buscan conectarse con las mejores universidades en el exterior, pero no saben como hacerlo. Es por ello que se han diseñado diferentes espacios que permiten que los centros educativos se den a conocer como es el caso de de la Feria EducationUSA que tendrá lugar en Bogotá.

Este evento que reunirá a más de 35 universidades de Estados Unidos, se realizará en el Colegio Gimnasio Moderno ubicado en la Calle 76 # 10-35, el 14 de septiembre desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

En la Feria, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer los requisitos de admisión de cada universidad. Además de encontrar información sobre programas de pregrado, programas de maestría y doctorados, cursos de inglés, cursos de corta duración; así como posibilidades de becas y ayudas financieras.

Cabe mencionar que la Feria EducationUSA es 100% presencial y gratuita. Aunque para aprticipar se requiere un registro previo a través de la página del evento.

El Centro Colombo Americano informó que los participantes también recibirán información en conferencias sobre el proceso de solicitud de la visa de estudiante de manera directa con la Embajada de Estados Unidos. Entre las universidades que estarán presentes se encuentra Berklee College of Music, University of North Texas, Yale Univeristy - School of Environment, Florida International University, entre otras.