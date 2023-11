Quiénes son los costeños más influyentes y poderosos de Colombia

.Publicidad.

Ciento veinticuatro años después de Rafael Núñez regresó un costeño a sentarse en el solio de Bolívar: Gustavo Petro. Es Sucreño, nacido en Ciénaga de oro y conserva raíces aunque la familia se haya trasladado a Zipaquirá y haya sido allí donde terminó el bachillerato en el colegio La Salle dirigido por el estricto hermano Pedro Cárdenas, quien tuvo un peso clave en su formación.

Fue allí donde se casó por primera vez con Katia Burgos, también sincelejana y tuvo a su hijo Nicolás Petro. Siempre volvió a su casa familiar en el pueblo donde vivía su familia, orgullosa de su relación con su abuelo y Garibaldi. Fue tan fiel a su familia que estuvo en su vieja casa familiar cuando murió su tía Carmen.

En la humilde casa de Ciénaga de oro cimentó buena parte de su cultura. Orientado por su papá, el profesor Gustavo Petro Sierra, leyó los Clásicos de literatura Universal de la editorial Ariel, los mismos que él recreaba con sus alumnos. Un diálogo que empezaron desde la infancia y que a sus 89 años aún mantienen activo. Petro dejó la casa que la tía mantuvo en pie para viajar con su papá a Zipaquirá donde fue trasladado como maestro y en esa ciudad terminó el bachillerato en el colegio de La Salle e inició su activismo político marcado por las protestas estudiantiles que finalmente lo llevarían a simpatizar con el M-19.

Después de ser detenido por pertenecer a la guerrilla del M-19 se volvió a casar con una sincelejana, Verónica Alcocer, a pesar de pertenecer a una familia de anquilosado catolicismo. Durante la campaña presidencial del 2022 el apoyo de ella fue esencial para captar votos de la clase política de la región.

La vieja casa donde nació Petro en Ciénaga de Oro, César

Margarita Cabello, una barranquillera que ha sabido navegar la política

En treinta años de trayectoria profesional, esta barranquillera ha sido escribiente, juez y magistrada en asuntos de derecho civil, pero sin perder de vista el escenario del poder local pensando en volar alto. Su mentor fue David Name Terán quien acaba de fallecer y manejaba los hilos del poder entre los masones, una casa política originalmente liberal con influencia en Bogotá que le resultó muy beneficiosa. Pero ha sabido moverse en otras aguas políticas, sin dejar por fuera a la familia Char.

Su gran oportunidad fue con Álvaro Uribe quien puso su nombre en la palestra nacional al incluirla ese año en la terna que presentó a la Corte Suprema para elegir Fiscal. Su nombre le llegó a Uribe gracias a la ascendencia que tenía la barranquillera con el otrora poderoso Procurador Alejandro Ordoñez. Dos senadores de la costa, Iván Name del Parte de la U y el conservador Roberto Gerlein contaron con su apoyo cuando lo requirió. La pretensión no prosperó.

Intentó aspirar a la gobernación del Atlántico y aunque tenía el apoyo del gran cacique de la Costa, Fuad Char, se quedó en la precandidatura. En el 2012 fue elegida magistrada y luego, cuando Iván Duque es elegido presidente, la nombra ministra de Justicia. Luego de una discreta labor en esa cartera -no pudo con las dos tareas que le puso el entonces presidente, acelerar la implementación de la política anti-drogas y tramitar la reforma a la justicia- es nombrada candidata a la Procuraduría. Llegó con el apoyo de los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical, La U, Centro Democrático, Mira y Colombia Justa y Libres.

El poder de los Name en Bogotá ha dado para mucho más. El actual presidente del Senado, es otro miembro de la familia: Iván Name

Se le coló por la calle del medio a la gran favorita de los Verdes –al que también pertenece Name- Angelica Lozano.

Name es barranquillero pero casi toda su carrera política ha ocurrido en Bogotá, donde fue incluso representante a la Cámara por esa ciudad. Su apellido tiene peso propio en la Costa. Sobrino del expresidente del senado José David Name Terán, hermano de Darío, quien también fue concejal por Bogotá, su hija Maria Clara es concejal del partido verde y José David, su primo, es senador. Su llegada a la presidencia del Senado fue considerada una derrota para Petro: fue el único senador verde que no apoyó al actual presidente sino que se fue por Rodolfo Hernández. Este cortocircuito fue un golpazo durísimo que cayó sobre Velasco.

Los Name representan buena parte del poder de la Costa Atlántico. Son, como los Gerlein, hábiles para la contratación y la política, un matrimonio que ellos han sabido manejar muy bien, incluso desde la masonería.

Andrés Calle, de Montelíbano en Córdoba a la presidencia de la Cámara

Montelíbano, un pequeño municipio de Córdoba, tiene unos prominentes ingresos gracias a las regalías que da la mina de Cerromatoso. El gran cacique local Gabriel Calle, quien fue alcalde en dos oportunidades e impulsó la carrera política de su hijo, Andrés. La unión de Petro con estos poderosos costeños se vio clara en la campaña presidencial. El día que llegó a Montelíbano el entonces candidato, el pueblo prácticamente se paralizó y logró congregar a miles de entusiastas manifestantes que escucharon su discurso.

El presidente de la República, Gustavo Petro con el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle

El objetivo de ese apoyo de los Calle, en una región con tradición uribista, era obvio: Gabriel papá quería repetir alcaldía de Montelíbano, Gabriel Enrique aspirar a la gobernación de Córdoba y Andrés buscaba lograr un mayor protagonismo en la Cámara de representantes. Al lado del Pacto Histórico y como disidentes liberales no tendrían competencia en la región. Y en efecto, las cosas se les dieron con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia el 19 de junio del 2022. Por el momento las cosas le han salido bien ya que Gabriel Calle, tras ajustados resultados, repitió la alcaldía ganando las elecciones regionales del pasado domingo 29 de octubre.

Por un golpe de suerte el barranquillero Carlos Mario Zuluaga está de Contralor encargado

Carlos Mario Zuluaga Pardo, abogado de la corporación Universitaria de Colombia, es el contralor (e), cargo que logró por haber sido nombrado vicecontralor por el contralor en propiedad Carlos Henan Rodríguez , la elección la anuló el Consejo de Estado por una demandan de la Representante a la Camara Jennifer Pedraza.

Zuluaga desde sus primeros pinitos en el sector público, cuando era una figura local nacida en Sabanalarga Atlántico, ha contado con el apoyo del senador Efrain Cepeda.

La Supersalud en manos de otro barranquillero: Ulahy Beltrán

El 22 de octubre del 2022 la entonces ministra de salud, Carolina Corcho nombró al barranquillero Ulahy Beltrán como superintendente de salud. Fue vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), consejero Nacional de Seguridad Social en Salud, consejero departamental de Seguridad Social en Salud (Atlántico) y consejero distrital de Seguridad Social en Salud (Barranquilla).

También ha sido miembro de juntas directivas de clínicas privadas y de hospitales públicos, asesor en salud de la Contraloría General de la República y gerente de hospitales públicos. También se ha desempeñado como docente universitario.

Carlos Camargo, un monteriano que llegó a la Defensoría del Pueblo de la mano de Duque

El político cordobés ha sabido mover bien sus fichas. Egresado de la Universidad Sergio Arboleda, llegó al primer cargo de importancia, la secretaría general de la Registraduría de la mano del rector de su alma mater, Rodrigo Noguera, producto de un acuerdo político con el entonces cabeza de la entidad, Carlos Ariel Sánchez. Noguera actúa como un cercano al Centro Democrático y la universidad ha operado como una suerte de centro de pensamiento del Uribismo. Esto se vio de manera notoria en los cuatro años en los que Iván Duque fue presidente.

De la Registraduría, Camargo continuó su ascenso en el poder. Llegó al Consejo Electoral gracias a su suegra, la senadora Nohra García -está casado con María Paulina Pineda-, que había hecho una alianza con el Centro Democrático para poner magistrado, lo que le abrió las reglas de paridad de esa corporación. Como magistrado se le recuerda por la ponencia en donde resultó absuelto Oscar Iván Zuluaga aunque después esto se caería. El pasado lunes 30 de octubre fue elegido presidente de la FIO, Federación Iberoamericana de OmbudsPerson (FIO), donde el país se fija como un referente en materia de conservación del medio ambiente y luchador incansable de las violencias de género.