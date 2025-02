Quiénes están detrás de Oda, el primer restaurante verde de Bogotá y uno de los mejores de Latam

Este restaurante que crea una experiencia gastronómica con productos que provienen de su red de más de 10 huertas urbanas, no fue creado por restauranteros

En Bogotá, alejado de las zonas gastronómicas de la ciudad como lo son la Zona G, la Calle 85, Chapinero Alto y La Macarena, en Cedritos se encuentra Oda, un restaurante que no solo ha revolucionado la gastronomía colombiana con su innovadora propuesta, sino que también se ha convertido en un referente de sostenibilidad en América Latina. Con el reconocimiento como el primer "Negocio Verde" en Colombia y su inclusión en la prestigiosa lista de Latin America’s 50 Best Restaurants, oda se destaca por su compromiso ambiental y social. Pero, ¿Quiénes son las mentes detrás de este proyecto?

Detrás de Oda hay un equipo de socios que comparten una visión común: transformar la gastronomía a través de la sostenibilidad y la innovación.

María Paula Giraldo , administradora, se encarga de la gestión eficiente del restaurante, garantizando que las operaciones diarias se alineen con los principios de sostenibilidad.

María Paula Giraldo (centro de la imagen), Jaime Giraldo (derecha) y Jorge Ortiz (izquierda) Foto: cortesía Oda

En cuanto al equipo de la cocina es liderado por la Chef tolimense Natalia Cocomá. Tras dos años siendo parte del equipo de Oda, desempeñándose como Sous Chef y pasando por Central, en Lima, el mejor restaurante del mundo según The World's 50 Best Restaurants, 'Coco' asumió las riendas de Oda. Hoy es de las pocas mujeres que lideran un restaurante de alta cocina en Colombia y la Chef más joven en dirigir un restaurante 50 Best en Latinoamérica.

El restaurante ha sido pionero en la incorporación de prácticas sostenibles en su operación. A través de su red de más de 10 huertas urbanas y su colaboración con el Jardín Botánico de Bogotá, Oda ha logrado integrar la investigación científica con la gastronomía, destacando ingredientes nativos, criollos y ancestrales.

El impacto social también es una prioridad para el restaurante, trabajando con más de 50 familias campesinas y asegurando que el 70% de sus proveedores sean pequeños negocios familiares. "La gran mayoría de estos aliados se concentra en un radio no mayor a 100 kilómetros del restaurante, esto, para impulsar los productos de cercanía. Lo que más valoramos en Oda son las prácticas socio ambientales responsables" dijo María Alejandra Botero, Líder de Impacto de Oda.

Además, el restaurante ha implementado un innovador sistema de manejo de residuos que evita el desperdicio de más de media tonelada de desechos cada mes, en colaboración con la Asociación de Recicladores de Bogotá y la organización Más Compost.

Entre su menú podrá encontrar un delicioso pan de maíz, hecho con queso campesino, mantequilla artesanal y decorado con afrecho de maíz. Es ideal para iniciar una rica cena, tiene una textura bastante suave y esponjosita.

Una de las preparaciones que más podrían llegar a sorprenderlo es la hoja de oreganón frita, acompañada de guiso, guatila y tomates de temporada. Su consistencia es crujiente y llena de sabor.

Entre los platos fuertes no puede perderse la trucha blanca, la cual se acompaña de papa criolla, tomates de temporada, crème fraîche de tomillo, queso campesino y polvo de cilantro. Además tener un sabor que activa todos los sentidos, esta preparación guarda el trabajo de proveedores que producen sus productos bajo la acuaponía, un sistema sostenible que combina acuicultura e hidroponía para cultivar plantas y peces de forma eficiente.

Los postres es algo que no se puede saltar por más lleno que se esté, Tradición es un envuelto de banano, bocadillo de Vélez, chúcula del Tolima, hinojo, y crumble de queso costeño. Su sabor es tan balanceado y provocativo que le harán querer repetir.

Oda no solo es un restaurante; es una revolución verde en la gastronomía colombiana y latinoamericana.

Pan de maíz Hoja de oreganón Envuelto de banano

