¿Quiénes eran y qué otros éxitos tenían los cantantes del 'Pirulino' que bailaba Pedro el escamoso?

En la década del sesenta, en Medellín se formó una agrupación de música tropical muy querida por los paísas llamada Los Golden Boys, que tenía éxitos como "Rubiela", "Sonríeme" o "El elevao". Su canción "Pirulino" fue un éxito hace muchos años, pero revivió cuando la producción de Pedro El Escamoso decidió incorporarla en la novela.

El baile originalmente no había sido pensado para el "Pirulino", sino para "Pa' mayte", el éxito que Carlos Vives y sus músicos dedicaron a la gaitera de La Provincia Mayté Montero. Pero se enteraron que no tenían los derechos y que además estos pertenecían a Sonolux, por lo que haber adquirido la canción no habría sido ni fácil, ni económico.

Según recordó Dago García en entrevista de Pulzo, para el momento de este problema, ya habían gastado los recursos disponibles para los derechos de autor, así que tuvieron que improvisar. Resulta que el gerente de producción había pagado poco más de 1 millón de pesos por 12 éxitos de Discos Fuentes. Entre estas canciones estaba en "Pirulino".

Eran temas viejísimos, pero uno a uno fueron probándolos a ver cuál iba mejor con Miguel Varoni, el actor que interpretó a Pedro El Escamoso. Cuando pusieron el "Pirulino" se armó la farra y todos comenzaron a reir. La elección estaba clara.

¿Quiénes eran Los Golden Boys, que interpretan la canción de Pedro El Escamoso?

Fueron una orquesta conformada por dos músicos hermanos, ya fallecidos, llamados Guillermo y Pedro Jairo Garcés; que actualmente sigue tocando por Colombia gracias a sus integrantes Benny Márquez y Javier Valencia.

Interpretaron varios géneros músicales, siendo la cumbia, el fox, el paseito y el twist algunos de los principales. Aunque cuando se habla de ellos, se los suele catalogar como música tropical, que es la forma en que se suele llamar a todo ese conjunto de sonidos que son tan populares en diciembre.

De esa época también se recuerdan otros talentos como Los Hispanos, Los Graduados, la Billo's Caracas Boys, Los Melódicos.