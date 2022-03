¿Quién se inventa las pruebas del Desafío?

.Publicidad.

No es Michel Brown el señor que los televidentes ven con unas gafas oscuras en cada prueba del Desafío. Lo único en lo que se parece al famoso actor de Pasión de Gavilanes es que ambos son argentinos y comparten un físico muy similar, para sorpresa de muchos. Sebastián Martino se ganó la producción general del programa de Caracol no solo por su ingenio, haber ganado la primera Expedición Robinson de Argentina hace 22 años le sirvió como un plus para convertirse en uno de los duros del reality favorito de Colombia. El productor sabe por carne propia muy bien lo que sufren los participantes.

No es cualquier cosa decir que el argentino le ha dedicado la mitad de su vida a este programa y país. Después de ganar el concurso a sus 26 años, renunció a su trabajo en un despacho y se fue a recorrer el continente. Así fue a dar en las islas de Bocas del Toro al norte de Panamá, mismo lugar donde se había grabado el programa. Casualmente estaban grabando la primera versión de Expedición Robinson para Colombia. Ahí fue su primer acercamiento con la tv detrás de cámaras.

Al año siguiente la producción lo llamó para que cuidara a los participantes. En 2004, cuando se hizo la primera versión del desafío lo nombraron productor de las pruebas. Las diseñaba y también las realizaba él mismo antes que los participantes para comprobar su dificultad. En 2005 ya fue productor general. Sin que se diera cuenta la vida lo trajo a Colombia y no se arrepiente de nada. En el más reciente lanzamiento del Desafío The Box 2022, el argentino reveló en esta entrevista muchos detalles de su aparición dentro del programa además de la graciosa curiosidad de su parecido con el actor Michel Brown y con quien ya lo han confundido.

En Caracol también ha sido productor de otros programas concurso como Colombia’s Next Top Model, La Prueba y Asia Express. Trabaja de la mano con Juan Esteban Sampedro, quien es Gerente de Entretenimiento del canal, el responsable de todos los programas que no son dramatizados. Mientras Sampedro maneja toda la franja general de entretenimiento, Martino se encarga directamente de proyectos específicos. Desde el 2016, Martino adquirió mayor visibilidad en el programa. Los televidentes pueden verlo supervisando que las pruebas estén bien realizadas por los participantes. Aunque era algo que siempre se hacía, en las últimas ediciones se ha hecho más notorio porque mostrar la figura del juez hace que las pruebas se sientan más como un deporte. Esto va de la mano con el concepto de competencia que se quiere manejar.

Por casi dos décadas, Sebastián Martino ha demostrado que nada le queda grande. Cada vez que Caracol le encomienda una nueva temporada tiene que coordinar un gran equipo entre participantes, técnicos, diseñadores, vestuaristas, periodistas, ambientadores y demás. Son más de 170 personas que se van de Bogotá para Tobia, Cundinamarca en donde todo debe funcionar perfectamente para la grabación del programa.

