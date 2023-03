¿Quién le está mintiendo a los Quilichagüeños?

Por: Omar Orlando Tovar Troches |

marzo 10, 2023

Pareciera ser que la nueva estrategia política del Bonillo-Grijalbismo, consiste en hacer caso omiso de todo y seguir adelante como si lo demás y los demás no existieran. Aliados y aventajados alumnos del uribismo, como han sido sus máximos líderes (los exalcaldes Bonilla y Grijalba), le han encargado a la actual administración municipal de Santander de Quilichao seguir al pie de la letra todo el manual del mal gobierno de la derecha colombiana.

Al igual que el expresidente Duque, la alcaldesa de Quilichao se dedicó a desplegar una estrategia de propaganda a través de los medios tradicionales y las redes sociales, para tratar de convencer a sus electores y al resto de la comunidad de que, efectivamente, estaba cumpliendo lo mandatado por la ley y sus electores, en lo relativo a promover un desarrollo armónico del municipio, en el marco de la sana y pacífica convivencia, la seguridad y el respeto por la diferencia y sobre todo, los principios de la buena administración pública. Nada más lejos de la realidad.

Aupada por sus comités de aplausos, el oficial a cargo de las abrumadoras mayorías en el concejo y el conformado por las eternas clientelas esperanzadas en intercambiar votos y aplausos por contratos y/o colocas en la administración; la alcaldesa de Santander de Quilichao, paulatinamente se erigió en una especia de autócrata, incapaz de atender, de buena manera, tanto las recomendaciones de sus allegados, como las críticas a su ejercicio administrativo.

Aferrada al espejo retrovisor en el que, paradójicamente, solo aparecen sus copartidarios del Bonillo-Grijalbismo, la alcaldesa se ha dedicado al ejercicio reaccionario de salirle al paso con evasivas y frases de cajón, generalmente a través de los comités de aplausos, a cuanto reclamo, crítica, petición o exigencia relacionadas con la movilidad, la seguridad, el abuso del espacio público, la infraestructura y el ordenamiento territorial se le hiciera. La respuesta universal a las constantes quejas en contra de la administración de Quilichao Vive, ha sido la de esgrimir unos pírricos premios otorgados, algunos de ellos, a las ejecutorias de su antecesor; como una muestra de una administración que, al parecer, nunca arrancó.

Otra de las grandes preocupaciones de la comunidad quilichagüeña es la relativa al futuro de su empresa de servicios de saneamiento básico y de acueducto; Emquilichao ESP, la cual ha venido siendo objeto de críticas por cuenta del manejo errático del grave problema de la disposición final de los desechos de la comunidad y por la falta de planeación del suministro futuro de agua potable y de la proyección y adecuación de la infraestructura sanitaria que requiere el inusitado auge urbanizador de los últimos tiempos; responsabilidad compartida con la secretaria de planeación municipal, en la que esta administración ha demostrado absoluta improvisación.

El fatal manejo que el Bonillo – Grijalbismo le ha dado a asuntos críticos como son los de los servicios públicos domiciliarios (energía eléctrica, acueducto y saneamiento básico), ha revivido en la opinión pública de base los temores por un nuevo episodio de privatización y encarecimiento de los servicios públicos que aún son de propiedad del municipio, igual al acontecido con el servicio de energía eléctrica (Cedelca), el cual, gracias a la visión derechista de la clase política tradicional del Cauca; hace rato pasó a manos privadas, con las consecuencias que hoy padecen las golpeadas economías de los ciudadanos de a pie.

El más reciente episodio del enrevesado manejo que Quilichao vive le viene dando al destino de Emquilichao ESP, lo han protagonizado las recientes actuaciones del gerente de la empresa y de la alcaldesa, quienes, presas de un extraño nerviosismo, no han sabido responderle a la opinión pública, una serie de interrogantes relativos al oscuro manejo que se le ha dado a la vinculación de la empresa municipal de aseo con Urbaser Colombia S.A. ESP, filial de la española Ubaser, recientemente negociada entre la China Tyanying y la norteamericana Platinum Equity.

Para no caer en la trampa de los dimes y diretes, propios de los comités de aplausos de la alcaldesa y de algunos de sus asesores de oficio, el suscrito se suma al coro de preguntones, aportando para ello, algunos interrogantes, que ojalá no se sumen a los muchos que, a través de este medio, desde hace rato se le han planteado a la administración y que hasta la fecha no han recibido respuesta alguna, no obstante que se hayan hecho vía derecho de petición.

Señora alcaldesa de Santander de Quilichao, concejales oficialistas y Gerente de Emquilichao ESP:

¿Por qué un contrato de cuentas en participación? ¿para que acudir al secretismo que permite este tipo de contratación informal y no a la contratación pública en apego a lo mandatado para el sector público? ¿Quién asume los riesgos de las inversiones que se vayan a hacer? ¿Cuál es el porcentaje de participación del municipio y cuál es su porcentaje en las utilidades? ¿Quién ejerce de gestor y por qué? ¿La construcción y manejo de esta celda resuelve el problema de la disposición de toda la basura de Quilichao? ¿Por qué no se socializó el trámite de este contrato? ¿Porque las contradicciones en las versiones que dieron hace tiempo alcaldesa y gerente con las que últimamente le han dado a la comunidad? ¿para qué sirve la junta directiva de Emquilichao?

Alguien ha mentido o está mintiéndole a los quilichagüeños. Ojalá esta elusión a la verdad y a la obligación de transparencia no sea el paso previo a una futura intervención, liquidación y privatización de nuestra querida Emquilichao.