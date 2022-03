¿Quién ha dicho que el centro está derrotado?

Por: German Peña Cordoba |

marzo 17, 2022

Me parece que existe una gran equivocación al respecto del espectro político llamado centro. Es de dominio público que Gustavo Petro ganó ampliamente la consulta del Pacto Histórico y se perfila como el más opcionado para ganar la presidencia; Sergio Fajardo ganó la consulta de Centro Esperanza; con una exigua votación, pero ganó. Ese era su objetivo y el objetivo de sus demás compañeros. ¡Fajardo lo logró!

Se buscaba elegir en cada consulta interpartidista el candidato que los representara en la elección de primera vuelta del 29 de mayo. No hablemos de Gustavo Petro, que tiene sobrados méritos para ganar en primera vuelta y si es sometido a una segunda vuelta, a pesar del anunciado Toconpé que le armarán y que será el deja vu de 2018, podrá salir airoso. ¡Dejemos a Gustavo Petro quieto!

Hablemos de Sergio Fajardo. A mí me parece que Sergio Fajardo puede ser el catalizador que evitará la fastidiosa polarización en que nos quieren embarcar las fuerzas de la ultraderecha. Es de una ignorancia oceánica no comprender que fomentan este escenario para engañar, desinformar, confundir y al final capitalizar con este engaño sus protervos intereses políticos.

Todos sabíamos de la ostensible jugarreta con el señor Fico y que él era su candidato in péctore. Ese tan cacareado "amor por la patria" resulta más falso que un dólar ruso. Es la misma desgastada estrategia que llevó a los ingenuos verracos al plebiscito del 3 de octubre del 2016 y decirle infantilmente No a la paz, aunque fue con una pírrica diferencia de votos, pero ganaron con un proceder más parecido a un fraude.

Esa polarización que tantos réditos les ha brindado piensan establecerla de nuevo, con una gran diferencia: ¿contra quién van a protestar? ¿contra los desastrosos resultados de un impopular gobierno establecido por ellos mismos? "No me crea tan caída del zarzo", como decía mi abuela Petrona Oliveros cuando alguien la intentaba engañar con facilidad.

Si el llamado centro y su candidato hacen lo acertado, se pueden convertir una seria alternativa de poder. El centro, si deja un poco la tibieza, sin entrar a polarizar, expone su programa y argumenta unas razonables críticas a este desastroso gobierno, podría disputar la presidencia en el evento de una segunda vuelta.

Sergio Fajardo y el centro no están derrotados. Él puede crecer dependiendo de la postura crítica que asuma frente a este gobierno. Gustavo Petro no es el que lo ha perseguido, ni quien con insistencia ha intentado habilitar, por lo contrario: lo defendió en el momento de esos infames ataques.

Personalmente, auguro que la candidatura del señor Fico Gutiérrez puede ser flor de un día. Tiene tendencia a desinflarse, después del tan publicitado e inflado triunfo y a medida que los electores se van dando cuenta de que es la candidatura del continuismo. La credibilidad de tan cantado juego decrecerá.

Los apoyos que se presentan como salvadores de una campaña son sofismas que aupan los medios de comunicación identificados con unos claros intereses políticos y de clase. Los apoyos de los tradicionales partidos corruptos que se unen al final a las campañas, pretendiendo ser los amos y señores dueños de las decisiones de los electores, para las presidenciales, son apoyos inocuos.

No sirven, desprestigian cualquier a causa política que pretenda un cambio. Para las presidenciales el voto no está amarrado, como si lo está, el clientelismo para las elecciones legislativas. En las presidenciales, el elector está libre y además prima el voto de opinión. El abstencionista que no salió en las legislativas sale a votar en las presidenciales y son muchos los que no quieren el continuismo de este desastroso gobierno.

De modo que argumentar que el espectro del centro político, enemigo de la polarización, se encuentra derrotado es un error. Sergio Fajardo y su equipo sabrán diseñar la estrategia adecuada. Sergio Fajardo en este momento nos resulta necesario a todos: Fajardo es y será la sustancia catalizadora, que evitará caer de nuevo en la tragedia, de repetir el consuetudinario engaño, que nos ronda y que nos embarcaría en una guerra eterna, acompañada de estallidos sociales, que serían pan de cada dia.

Que se una la corruptela en un solo lado... que se unan todos, que el elector sabrá escoger. Evitar el fraude es un imperativo categórico.