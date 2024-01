¿Quién está detrás del éxito internacional de grandes como ChocQuibTown, Manuel Turizo y Karen Lizarazo?

.Publicidad.

Diego Toro Torné ha estado detrás de la carrera de artistas colombianos tan gigantes como el reggaetonero Manuel Turizo, la estrella pop Adriana Lucía, el cantante cristiano Alex Campos y la agrupación de hip hop y música del pacífico conocida como ChocQuibTown.

Pero sorprendentemente, su camino comenzó promocionando música electrónica. Más precisamente, un compilado que terminó en miles de casas de jóvenes colombianos: El Trance Factory Traxxx de 1998.

..Publicidad..

Entonces el promotor trabajaba con la disquera CNR de Colombia (Toco International) y se le había ocurrido una idea que cambiaría para siempre su mirada de la industria musical y que el camino de la música electrónica, entonces conocida como trance, en nuestro país.

...Publicidad...

Como él tenía que ir a radios tropicales en las que era imposible que radiaran este tipo de música, se le ocurrió proponerle a los DJ que utilizaran las canciones como cortinas. Pronto, los teléfonos reventaban de gente que llamaba a preguntar cómo se llamaban los éxitos de este compilado que sonaban cubiertas por las voces de los conductores.

....Publicidad....

“Formula” de DJ Visage, “Le disc jockey” de Encore, “Alarma” de 666, eran algunas de las canciones que formaban ese inolvidable compilado que musicalizó las fiestas de muchos adolescentes de la época.

Los jefes de Diego Toro no podían creerlo, incluso creyeron que él les mentía cuando llamaba a contarles que sus canciones estaban en el Top 20 de Olímpica, una emisora que históricamente se ha caracterizado por sus contenidos tropicales.

Sus comienzos en Sony Music

Un día recibió una llamada de Guillermo Mazorra, quien entonces era uno de los directivos del sello discográfico y le ofreció a Diego Toro el puesto de promotor latino. “Yo no distingo entre Alejandro Fernández y Christian Castro”, le contestó.

Así fue como, en palabras del propio Diego Toro, entró a Sony Barranquilla de carambola y a un trabajo que inicialmente no sabía cómo iba a desarrollar. Su prueba de fuego fue pegar a unos artistas nuevos, en los que Sony tenía mucha fe.

Se trataba de un grupo de salsa y baladas románticas de Puerto Rico, que solamente tuvo un éxito en toda su carrera, pero que ese éxito además fue una de las canciones más grandes de la historia de la música latina.

Diego Toro fue el encargado de posicionar en Colombia a Son By Four, los interpretes del megahit “A puro dolor”. De todas formas, él aclara que el éxito de ellos no sólo se debió a su trabajo, sino al impacto tan impresionante que tuvo la canción a nivel continental.

A fines de los noventa, comenzaba a sentirse la crisis en la industria musical y las discográficas estaban preocupadas por las bajas en la venta de discos. La gente estaba cansándose de tener que pagar por discos enteros, cuando sólo querían escuchar hit. En ese momento el sello traslada a Diego Toro a Bogotá y le asigna su nuevo gran reto: posicionar la nueva ola del vallenato.

Silvestre Dangond, Felipe Peláez; dicho en sus palabras le tocó acompañar a estos nuevos artistas, que venían en reemplazo de los grandes juglares vallenatos como Poncho Zuleta o Diomedes Díaz.

Diego Toro también recuerda que es el momento en que comienza el movimiento urbano en Colombia y no sólo por los artistas puertorriqueños que comenzaban a sonar, sino también porque eran tiempos del boom de la champeta, del famoso compilado de Cuentos de la Cripta y, pocos años más tarde, también será el momento en que el reggaetón colombiano comience a desarrollar sus propios talentos.

Entre los grandes retos, que tuvo Diego Toro en Sony, estuvo el de buscar nuevos ingresos –aparte de los que venían de la venta de discos– para la compañía.

Así fue como comenzó a vender artistas a reconocidas empresas, como cuando hicieron una promoción para Old Parr con Silvestre Dangond o campañas de turismo con Nicky Jam.

La reinvención de Diego Toro

En 2018 dejó Sony Music y formó su propia empresa Toro Music Group, para entre otras cosas comenzar a trabajar el management de ChocQuibTown, apoyado por medio de una alianza con La Industria Inc., el sello discográfico creado por Nicky Jam.

A fines de ese año, fortaleció la presencia de la agrupación chocoana en Estados Unidos con uno de sus mayores éxitos, “Pa olvidarte”, que pocos meses después tuvo una versión que tuvo mucho mayor alcance y que contaba con la participación de otro artista de La Industria Inc., Manuel Turizo. En la canción también participaban Zion & Lennox y Farruko.

Con La Industria Inc. comenzó a trabajar en el branding, que es la forma con la que se suele llamar a la construcción de una marca, en este caso la de los artistas. Fue así como Diego Toro estuvo detrás de la construcción y la potenciación de la marca de artistas como Nicky Jam, Manuel Turizo, Pedro Capó, a quien lo puso a grabar un comercial de Frutiño.

Pero cuando Diego Toro arrancó con su propia empresa, lo hizo con todas las pilas. Así que no sólo se lanzó a manejar la carrera de ChocQuibTown, que entonces estaba en uno de sus mejores momentos, sino que también apostó por apoyar el manejo figuras emergentes como Jona Camacho o Arjan y otras ya posicionadas como Andy Rivera, Alex Campos y Adriana Lucía. Al año siguiente comenzó a trabajar con Karen Lizarazo.

Con ella la relación duró poco. La historia tiene dos versiones, la que habla de que el ascenso de la artista que se hizo famosa cantando canciones de Patricia Teherán fue tan veloz como su caída y la de personas cercanas que han llegado a mencionar que en la empresa Toro Music Group no habrían quedado satisfechos con el retorno económico del proyecto.

Ahora, radicado en Miami desde hace casi tres años, Diego Toro no sólo maneja la carrera de los ChocQuibTown, sino de cada uno de sus integrantes, quienes también están construyendo sus propios caminos.

Por ejemplo, Slow ha participado de la producción de canciones para Christina Aguilera o Daddy Yankee, Tostao acaba de lanzar un disco colaborativo (Exótico pal' mundo Vol. 1) con artistas de un nuevo género musical del pacifico llamado exótico y Goyo hizo un documental para HBO llamado En Letra de Otro, además de que ha participado en exclusivas publicidades para Esika y para Cadillac.

Diego Toro también ha sido el gran artífice detrás de cada uno de estos negocios.

| No se pierda: El secreto de Alejandro Villalobos para seguir reinando como DJ en ...