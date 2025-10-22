¿Quién está detrás de la revocatoria de Galán que busca firmas para sacarlo del cargo por las basuras y la inseguridad?

El concejal del Pacto Histórico Jairo Avellanado quien hace 4 meses llegó al Cabildo en reemplazo de Juan Daniel Oviedo quien renunció para aspirar a la Presidencia

El pasado 24 de septiembre de 2025, el Concejal de Bogotá Jairo Alonso Avellaneda García, radico ante la registraduria Nacional del Estado Civil, la solicitud de revocatoria del mandato de Carlos Fernando Galán como Alcalde de Bogotá. según los argumentos del cabildante perteneciente al partido Pacto Histórico para promover la revocatoria, es por la falta de gestión del Alcalde Galán para darle solución a la crisis de las basuras en la ciudad, incremento de la inseguridad de forma constante en los barrios de la ciudad y el tema de Movilidad donde según Avellaneda hay mucha improvisación.

Avellaneda llego a ocupar la curul que dejó Juan Daniel Oviedo quien renunció para lanzarse a la Presidencia. Logró su cupo en el concejo por haber alcanzado la segunda votación más alta de la ciudad, pero nunca asumió a fondo el rol al que renunció antes de cumplir la mitad del período.

Avellaneda es militantes del Pacto Histórico y con él, son 8 los concejales del principal grupo de oposición al alcalde Galán, a quien el propio Presidente Petro le tiene pelea casada. LINNK NOITA DE LAS PELEAS .

Ante la solicitud hecha por el Concejal de oposición Jairo Avellaneda, el Consejo Nacional Electoral CNE citó hoy a las 3 de la tarde al Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán para que asista a una audiencia pública para que escuche, los argumentos del cabildante sobre la petición de revocatoria de su mandato. El Concejal explicara las razones de su insatisfacción de la gestión del Alcalde Galán en materia de seguridad, movilidad y basuras.

De acuerdo con lo manifestado por el promotor de esta iniciativa, se necesita la recolección de un millón de firmas para adelantar el proceso y está a la espera de que, la registraduria entregue los formularios para empezar a recoger las firmas, según avellaneda García, ya hay varios sindicatos y líderes sociales que están dispuestos a impulsar la recolección del millón de firmas para revocar el mandato del Alcalde Carlos Fernando Galán.

En esta audiencia, el CNE determinará la validez de los argumentos expuesto por el Concejal y evaluará si es pertinente justificar las razones que motivan a Avellaneda para adelantar un proceso revocatorio en contra del Alcalde Galán.

