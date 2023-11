Las razones por las cuales Carlos Fernando Galán ganó la Alcaldía de Bogotá en primera vuelta

Por: Carlos Eduardo Lagos Campos. |

noviembre 07, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

¿Cuáles fueron las razones por las que Carlos Fernando Galán ganó la Alcaldía de Bogotá en primera vuelta? Para tocar esta temática, tuve la oportunidad de entrevistar a: PhD. Miguel Silva quien es Politólogo, magister en Seguridad y Defensa Nacionales, doctor en Filosofía, asesor del presidente del Concejo de Bogotá Carlos Fernando Galán, exdirector de la Agencia de Educación Superior de la Alcaldía de Medellín y profesor universitario y ahora coordinador programático de la campaña de CFG.

PhD. María Cristina Ocampo, socióloga fue concejal y Representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, fue directora del instituto colombiano de bienestar familiar ICBF; Inició su carrera pública al lado de Luis Carlos Galán Sarmiento, siendo Concejal y representante a la cámara por el mismo partido.

PhD Víctor Reyes, sociólogo, Doctor en Sociología Jurídica, Representante a la Cámara por el @NvLiberalismo concejal de Bogotá, profesor de la Universidad Nacional y director del Icetex.

Ingeniera Civil Yerly Mozo Líder Animalista, especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo del Cider, cuenta con un certificado de posgrado en Administración de Empresas de la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo.

Politólogo Andrés Felipe Jara, postgraduado en economía, con más de 15 años de experiencia en la formulación, implementación y evaluación de proyectos sectores público y privado.

Administrador de Empresas David Saavedra, candidato al Concejo de Bogotá por el Nuevo Liberalismo con el No. 9 en el tarjetón estudio su pregrado en la fundación Cámara de Comercio de Bogotá, con especialización estado y políticas públicas de la Universidad de los Andes.

En un amplio diálogo con estos invitados y en mi propia percepción puedo concluir, estas razones:

Su estirpe liberal:

Carlos Fernando nace en el hogar conformado por Luis Carlos Galán Sarmiento y doña Gloria Pachón de Galán, de ellos aprendió en primer lugar sus valores personales, familiares y sociales; pero inevitablemente crecería en ese ambiente de la política, pero con una visión de una nueva forma de hacer política, sin sobrepasar la línea ética y como lo dijo en el congreso de la República a un reconocido exsenador, no mezclar negocios con política.

Tras haber advertido los riesgos que enfrentaba el país por el flagelo del narcotráfico y la complicidad de algunos sectores políticos, su padre fue asesinado por esta alianza entre narcotráfico y política, como se pudo demostrar con el transcurso de los años, pero no de manera pacífica, hubo que acudirse a todos los recursos judiciales posibles, ante la sistemática dilación de los procesos judiciales.

De su padre aprendió la necesidad de la búsqueda constante de una nueva alternativa política, pero que en la misma confluyan tanto los ideales fundamentales del del liberalismo en cuanto a los derechos humanos, las doctrinas filosóficas, políticas y económicas que defienden la igualdad ante la ley, las libertades civiles de los individuos, la propiedad privada y las iniciativas económicas individuales; así como la necesaria modernización de los partidos y la democratización de sus mecanismos de funcionamiento, como se evidenció en la ruta del aval que estableció el Nuevo Liberalismo.

De otra parte, la verdad frente a las ideas que se piensan, promulgan y ejecutan; ese ha sido un sello característico de la casa Galán, que Carlos Fernando ha tenido como su bandera personal frente a la forma de actuar y de hacer política.

Así lo destacó Carlos Fernando en su cuenta de X (antes Twitter). @CarlosFGalan

A mi papá lo mataron hace 30 años y me atacan por ser su hijo, ese ataque es bajo. Les digo: estoy orgulloso de ser hijo de Luis Carlos Galán y si algo le aprendí es que la política es la mejor herramienta para cambiarle la vida a la gente.

La líder animalista Yerly Mozo manifestó al respecto:

“Me da tristeza que les que le digan delfines, pero es que ellos no son delfines ellos son huérfanos”

Sobre la influencia de su padre, Galán Pachón dice que ha sido su "guía" y, agrega que es un referente cuando tiene que tomar decisiones importantes. Galán tenía 12 años cuando su papá fue asesinado el 18 de agosto de 1989. Después del asesinato de su papá su familia se trasladó a Francia, donde Carlos Fernando se graduó de bachillerato. (CNN)

Contrastando así los ataques, de los que han sido revictimizados por las bodegas tanto de la ultraderecha recalcitrante, como de la izquierda radical, por cierto, muy activas por estos días de crispación política.

La resiliencia y el tesón.

No debe ser fácil para un niño, entender por qué su papá fue asesinado de manera cobarde, en el momento cuando era el llamado a ser presidente de la República en el año 1989, tras este hecho la familia Galán Pachón debe salir del país para radicarse en Francia, donde termina su bachillerato para luego estudiar en la Universidad Georgetown en Washington D.C, donde se graduó con el título de título de Servicio Exterior con énfasis en Economía Internacional, también se especializó en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos en la Universidad Externado de Colombia y en Asuntos Internacionales en la Universidad de Columbia, realizó una maestría en administración pública en la Universidad de Nueva York.

Carlos Fernando fue corresponsal de la revista Semana en Washington, editor político del diario El Tiempo y redactor de la revista Cambio. En el año 2007 ganó un premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá por investigaciones sobre parapolítica. (CNN)

“Como en un abismo me sentí cuando me enteré de que habían matado a mi papá. Fue un fuerte sacudón que paró y frenó la vida que llevábamos. Sentía que no había para donde coger. Entonces empezó una nueva etapa”, indica Carlos Fernando. (El Espectador).

Creció sin su padre, pero su madre lo acompañó junto a sus hermanos en los momentos más difíciles de la vida, de ella aprendió la constancia y que las cosas se ganan con el trabajo honrado y el respeto con la gente.

Su experiencia política en Concejo, Senado y tres campañas

En su primera incursión política como candidato al Consejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán arrasó, logrando una votación sin precedentes de 48.000 votos, se destacó por su ejercicio de control político al alcalde de turno Samuel Moreno Rojas, tristemente célebre por el escándalo del “Carrusel de la Contratación”. Estuvo en el concejo en tres oportunidades, la última de ellas como consecuencia del estatuto de la oposición, donde por su excelente labor y dedicación fue reconocido en dos ocasiones como el mejor Concejal de Bogotá.

La tercera es la vencida: Inició su primera campaña a la alcaldía de Bogotá en el año 2011 obteniendo el 13% de la votación, en 2012 fue nombrado como Zar de Transparencia en la Presidencia de Juan Manuel Santos, donde se destacó por la probidad en su gestión y la elección transparente de los auditores encargados de controlar la gestión administrativa en las entidades públicas del estado.

Su nombramiento en 2011 como director del Partido Cambio Radical, le trajo algunos dolores de cabeza al revocar el aval a políticos corruptos como la exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, y a Kiko Gómez, exgobernador de la Guajira condenado por homicidio, entre otros más de 300 avales.

"Denuncié a Oneida Pinto, a Kiko Gómez, combatí la corrupción dentro del partido, di la pelea de frente, nunca me quedé callado", dijo en 2019 durante su segunda campaña a la Alcaldía de Bogotá. (CNN)

En 2014 fue elegido como como senador de Colombia, pero renunció al partido Cambio Radical y a su curul de senador, cuando esta colectividad decidió apoyar al candidato del partido Centro Democrático a la presidencia.

Nuevamente se lanzó a la Alcaldía de Bogotá, por segunda vez con un voto finish con la actual alcaldesa Claudia López, quien ganó con una pírrica diferencia de ochenta mil votos.

Con todo este bagaje político Carlos Fernando Galán no improvisa en nada, se ha rodeado de un equipo de trabajo, con experiencia en todos los campos de la administración pública; lo que le ha permitido construir y divulgar palmo a palmo, calle a calle su programa de gobierno.

Su programa de gobierno

Hace cuatro años Carlos Fernando presentó un programa de Gobierno de Bogotá para la Gente. El nuevo programa presentado este 2023 tiene elementos que son compatibles con lo que se planteó hace cuatro años, se ha realizado un riguroso estudio al Plan Distrital de Desarrollo de la alcaldesa Claudia López y a sus ejecutorias y deficiencias, a partir de ahí, con este diagnóstico, se han incluido nuevos elementos de acuerdo a estas prioridades.

Este nuevo programa tiene, particularmente, una diferencia frente a otros planes y es que no surge de la nada, sino de un trabajo de muchos años en Bogotá. En ese sentido, es un documento que entiende de dónde surgen los problemas, cómo han evolucionado, cómo han mutado, y eso le da una fortaleza muy interesante: no es un plan de gobierno construido en cuatro meses de estudiar a Bogotá, sino en varios años.

Seguridad, erradicación del hambre, participación ciudadana, movilidad y desarrollo económico serán las prioridades de su gobierno, pero la ciudadanía también está esperando que le digan cómo se van a mejorar esos aspectos. No que le digan todos lo mismo, sino que se explique por qué esta propuesta es viable y se va a cumplir. Esto se va a ejecutar a partir de dos principios: del conocimiento que tenemos como equipo de la ciudad y en segundo lugar, la clave está en el estilo de gobierno. “La nuestra será una administración que tomará decisiones con base en la evidencia, qué tenga la capacidad de reconocer lo que planteen los contradictores, que escuche y que se vuelque al territorio para solucionar los problemas de la gente”. Dijo a 360 Radio Carlos Fernando Galán.

En la entrevista el PhD. Miguel Silva, coordinador programático de campaña ahondó en cada una de las propuestas desde un punto de vista epistemológico, axiológico, pragmático y ontológico; de tal manera que privilegió el fin ultimo del programa que es el ciudadano.

Se ha venido construyendo un liderazgo a través de la experiencia, los grandes logros no se consiguen a la primera, hay que levantarse después de las derrotas y nuevamente empezar a construir, diseñando un proyecto político que sea útil e importante para la ciudad, el estilo de liderazgo de Carlos Fernando es un liderazgo basado en el estoicismo principalmente en la templanza, desligándose de los extremos y con la capacidad de reconocer lo bueno que hay en los otros, buscando reivindicar el ejercicio de la política de una manera transparente y pública, es una propuesta construida desde el diálogo, es convocante, pluralista.

Un alcalde no puede sacar solo adelante una ciudad, se requieren consensos y liderazgos que concentren el esfuerzo. Por ellos ha buscado rodearse de las mejores personas, por ello a la campaña han llegado profesionales de las más altas calidades, que provienen no solo del nuevo liberalismo sino de otras vertientes ideológicas.

El lema Bogotá camina segura es un lema polisémico que puede tener varios significados: En primer lugar es una referencia a la seguridad, que es el mayor clamor que tienen los ciudadanos en Bogotá, de otro lado también juega un roll frente al pesimismo de los capitalinos, por ello esta estrategia es un llamado para volver a creer en la ciudad o volver a invertir buscar el desarrollo, con un gobierno respetuoso de los demás y de la democracia.

En su orden los problemas a solucionar serían: la seguridad el hambre y la movilidad. El tema de la movilidad tiene que ver con grandes obras de infraestructura que se deben concluir y por ello no suspender la ejecución de la primera línea del metro es clave, para poder iniciar la construcción de la segunda línea del metro en las localidades de Suba y Engativá, y así terminar todos los componentes de infraestructura como el cable de Usaquén, el cable de San Cristóbal Y el cable de Ciudad Bolívar Potosí; Mejorar la seguridad en las ciclo rutas.

En el tema de pico y placa es importante tener en cuenta que la ciudad va a tener más de mil frentes de obras abiertos durante los próximos cuatro años, por lo que levantar el pico y placa sin estudios sería una irresponsabilidad; por ejemplo, las rutas del SITP fueron diseñadas para una ciudad que ya no existe, la ciudad ha cambiado; de la revisión de todas estas variables se puede avanzar a una medida de pico y placa más flexible.

Frente el tema del hambre, que es quizás uno de los principales problemas de la ciudad, toda vez que uno de cada cuatro hogares está padeciendo hambre en Bogotá, los estudios son claros, la pandemia generó unas brechas de aprendizaje que debemos corregir, los comedores comunitarios deben ser un núcleo del desarrollo social, ahí tienen que suceder muchas cosas como los intercambios entre las personas, la reconstrucción del tejido social, llevar el arte y la cultura a los parques, la gente debe volver a salir a encontrarse con sus vecinos, disfrutar de los espacios públicos, encontrarse con los demás.

El cierre de las brechas sociales es algo muy importante para la ciudad existen muchas desigualdades, no solo económico sino también en lo ambiental, adicionalmente a esto, también tenemos una visión de equilibrio territorial, no basta con realizar transferencias monetarias o de alimentos; se requiere además generar bienes públicos, accesibles para toda la ciudad, sin barreras, o sea que no dependan del espacio donde vivan, para así no perpetuar la pobreza, se hace imperativo generar espacios verdes en localidades donde existen muy poca arborización, esto influye en la salud física mental y en general en la calidad de vida de las personas, queremos un gobierno cercano a la gente que esté en la calle, cambiar la manera en que el gobierno se relaciona con la ciudadanía, vamos a tener un gobierno de tú a tú con la ciudadanía, no caer en la trampa del conflicto tener capacidad de recuperación, Seguir construyendo y perseverar.

“La reconstrucción de los valores la templanza, escuchar a los demás y entenderlos, podría cambiar en gran medida la democracia en Colombia”, advirtió Miguel Silva.

Una campaña pulcra.

El Politólogo Andrés Felipe Jara explica la dinámica de esta campaña austera, limpia, con ingredientes axiológicos, que garantizan no sobrepasar la línea ética y por ello concentrarse en la difusión de las propuestas, la creación de una “bodega” de la transparencia habla muy bien de lo que es Carlos Fernando Galán y de lo que es su propuesta, porque las bodegas que operan en el ciberespacio en las redes sociales, son bodegas deshonestas, bodegas que están buscando hablar mentiras poner en circulación falsas noticias, infamias, calumnias en contra de distintos personajes públicos y en esta época electoral en contra de los candidatos; es importante destacar el trabajo que se ha hecho desde la bodega, donde se está haciendo un trabajo limpio decente tratando de no caer en las provocaciones, como nos lo ha pedido Carlos Fernando.

Eso a veces cuesta mucho trabajo porque recibimos ataques de todo tipo estas personas como como sabemos ya corrieron la línea ética, no un centímetro, sino que la corrieron kilómetros, personas que están incluso dispuestas a meterse con la familia del candidato, con las personas más allegadas a él, a editar videos para hacer ver a sus familiares más próximos como simpatizantes de una ideología del “petrismo” o del “uribismo” lo cual no tendría nada de malo sino fuera falso, pues hay que decirlo también, que en esta cuestión de las ideologías la riqueza está en el debate abierto franco sincero y también ponderado de las cosas que funcionan y de las cosas que no funcionan.

Es importante aclarar que Bogotá no puede empezar de cero cada cuatro años se tienen que construir sobre lo construido y la persona que dirija las riendas de esta ciudad debe tener la capacidad de reconocer lo bueno de seguir trabajando en esa línea y de reconocer también lo malo y hacer las modificaciones que considere pertinentes todo para el bien de la ciudad y para el bien de los ciudadanos, porque de lo que se trata es también dar un debate de altura, por lo que el debate político no se puede quedar en los sectarismos y en las descalificaciones, sino que tiene que trascender, tiene que ir más allá y tiene que priorizar por sobre todo el beneficio colectivo de la ciudadanía.

Es importante contar con la participación de la ciudadanía ese es uno de los temas que se encuentra dentro del plan de gobierno y es hacer partícipe a la ciudadanía de todas las decisiones importantes, relevantes, trascendentales, fundamentales para mejorar nuestro entorno, haciendo uso de las plataformas digitales, para que la ciudadanía pueda expresar sus inquietudes sus opiniones sus denuncias sus requerimientos, su gobierno va a tener una presencia permanente en la calle, este no va a ser un gobierno alejado de la ciudadanía, ni de sus problemas; sino que va a estar ahí encima ayudando a mejorar los problemas que existen y a darles una solución pronta porque tiene la capacidad también para gestionar acuerdos y esto es importante porque un gobernante debe tener la capacidad de generar acuerdos con sus simpatizantes y con sus detractores.

Porque se trata también de entrar en un ejercicio dialéctico que nos dé la capacidad de mirar hacia el futuro con la esperanza de solucionar nuestros problemas lo más pronto posible y de tener unas mejores condiciones de vida para todos, porque él representa una forma moderna de gobernar porque dentro de sus propuestas siempre ubica a la ciudadanía primero y porque Carlos Fernando es una persona que también se sabe rodear.

Frente al accionar de las bodegas el abogado Andrés Talero quien fue representante legal del partido Nuevo Liberalismo advierte que: “Hay un efecto de ratificación entre ellos, pero los contradicen en sus propios chats. Creo que la forma en que Carlos Fernando Galán está enfrentando los ataques ha sido muy inteligente. La gente tiende a solidarizarse con las víctimas de injusticias. Las bodegas ratifican las creencias de sus seguidores recalcitrantes y los moderados que apoyaron a Petro (sin cuyos votos no habría ganado) están bajando de la nube...”

El hastío de Petro.

La más reciente encuesta Opinómetro, realizada por parte de Datexco Company S.A. para LA W Radio, arroja que la aprobación del presidente, Gustavo Petro, se ubica en un 30%, mientras que su desaprobación llegó al 63%, lo que significa que hubo una caída de dos puntos porcentuales, frente al último sondeo el número llegaba al 36%.

Para el caso concreta de Bogotá, Petro vuelve a desestabilizar a los capitalinos, atravesándose en la construcción de la primera línea del metro, la cual lleva una ejecución de más del 25%, por lo que tratar de cambiar el diseño, no solo generaría un traumatismo en términos de tiempo; sino que podría poner en grave riesgo económico no solo a la capital sino al país, dado que los proponentes que participaron en la licitación, lo hicieron por un metro elevado, por lo que cambiar las condiciones podría llevar a cuantiosas demandas, dado que algunos de los proponentes han afirmado que ellos tenían mayores ventajas y capacidades si el metro hubiera sido subterráneo.

Mientras su visita al presidente de China Xi Jinping, Petro insistió en que se involucre en la agenda esta temática, a lo cual el presidente chino se ha negado en dos ocasiones; recordemos que el fundamento de los países orientales está en el honor y para ellos la palabra, así como lo contratado es sagrado.

De esta manera, esta asociación de Petro con su candidato de bolsillo Gustavo Bolívar, le hizo más mal que bien; toda vez que la intervención en política por parte del presidente ha sido evidente, volcando marchas en la ciudad durante el periodo electoral, marchas en las cuales participó el candidato Bolívar y ha orientado la agenda ciudadanas hacia la capital, convirtiendo estos espacios prácticamente en espacios de debate político, por lo que siendo Gustavo Bolívar el hombre fuerte, el que le habla al oído al presidente Gustavo Petro; por supuesto que la baja popularidad del presidente en funciones afecta la imagen de su candidato Gustavo Bolívar.

La PhD. María Cristina Ocampo manifiesta su preocupación por la incertidumbre que está viviendo el país y que estamos viviendo en Bogotá: incertidumbre y me refiero a una incertidumbre general que no es solo de la capital frente a lo que es el marco del gobierno nacional en el pasado, reciente en otros gobiernos que no todos fueron buenos, de hecho muchos tuvieron problemas, pero de todas maneras la gente tenía claro en qué creer y en que no creer, de qué preocuparse y de qué no preocuparse; pero en este último año en cambio, aún incluso con algunas expectativas de mejoramiento, lo que hay es un marco general de incertidumbre en el país, todos los días nos levantamos a preguntarnos cuál será la nueva “ingeneidad” del señor presidente, cuál será la nueva “ingeneidad”de alguno de los ministros o ministras y cómo se irán a poner de acuerdo entre sí, cuando ellos mismos los agentes del gobierno dan visiones contradictorias y presentan perspectivas contradictorias frente a problemas muy importantes y muy estructurales, que van desde si vamos a tener una EPS que atiendan nuestros hijos o a nuestros nietos el día de mañana, o desde si vamos a perder las relaciones que hemos tenido históricamente con países como los Estados Unidos o como Israel o como la Unión europea.

Esa incertidumbre nacional también afecta a los ciudadanos de la capital y es una incertidumbre que ya no solamente se refiere a los asuntos públicos nacionales o internacionales; sino como lo dije hace un momento a la vida cotidiana de los bogotanos o de los habitantes de Bogotá en términos de cómo voy a hacer para llegar a mi trabajo o cómo me voy a devolver a mi casa, algo que aparentemente es sencillo, pero es algo que enfrentan todos los días los habitantes de Bogotá, cualquiera que sea su medio de transporte o que enfrentamos todos los días todos los habitantes de Bogotá cuando salimos a la calle porque la inseguridad no es solamente y ojalá que no suceda que nos atraquen sino que nos podemos caer, porque no hay espacios peatonales, porque no se respetan los semáforos que los motociclistas se han tomado las vías de los peatones y en fin entonces, esos escenarios de incertidumbre tiene que llenarlos el líder, el gobernante, el que ejerza las funciones públicas de alcalde.

Pero no solo como alcalde, sino como un líder que libera a los ciudadanos de la incertidumbre, una de las cosas que queremos tener a partir de las próximas elecciones es certezas, alguna certeza, ideas claras, acerca de cómo se gobernará, ideas claras acerca de que quien gobierne no va a destruir sino que va a construir sobre lo construido, ideas claras acerca de que quien gobierne no va a ser un liderazgo pegado de vocaciones sentimientos y proyectos meramente orientados por la ideología; sino orientados y basados en la evidencia de que una pataleta no nos va a enfrentar con el gobierno nacional o con algún gobierno y financiador internacional de que no va a terminar destruyendo los bienes públicos con los señores jóvenes de la primera línea y cosas como esta:

Entonces yo lo que le pido al próximo gobernante de Bogotá y por eso estoy tranquila de la posibilidad de que Carlos Fernando gane, es que tenga rectitud moral como la tiene Carlos Fernando Galán y esa rectitud moral empieza por la concordancia entre lo que piensa lo que dice y lo que hace, segundo carácter para enfrentar a los corruptos para enfrentar a los a los a los violentos y para enfrentar incluso al gobierno nacional, para defender los derechos de los habitantes de Bogotá y al mismo tiempo templanza, buenas maneras de esencia en el trato no agresión porque tiene que enfrentar una situación de alta conflictividad social y si el gobernante es quien genera la conflictividad social no hay quien apague el incendio.

Los indecisos.

Carlos Fernando Galán, dejó un claro mensaje a los Indecisos para las elecciones a la alcaldía de Bogotá: "Nosotros representamos el equipo que mejor conoce Bogotá, que mejor entiende la problemática y que puede resolver sin improvisar desde el primer momento, con propuestas viables, estoy dispuesto a poner toda la experiencia, el conocimiento, el equipo, la convocatoria que hemos logrado, al servicio de los ciudadanos, para eso necesitamos su apoyo este veintinueve (29) de octubre no les quepa la menor duda que Bogotá necesita un equipo que sepa que vá bien y que hay que continuar; pero que también sepa claramente que va mal y que hay que corregir, eso es lo que necesita Bogotá no arrancar de ceros, podemos unir a Bogotá y que la ciudad vuelva a creer, esa es nuestra apuesta y por eso necesito su apoyo”

María Cristina Ocampos retoma el tema no tanto desde la perspectiva de lo que hay en el programa o incluso de las respuestas que pueda dar nuestro alcalde Carlos Fernando Galán, sino de presentar o poner sobre la mesa una preocupación sobre lo que hoy veo yo como la ciudad de Bogotá, a la que queremos, a la que hemos tratado de conocer y profundizar y quisiera hablar básicamente de Bogotá como referente para los propios habitantes y para el resto del país, pues uno de los problemas más graves que me parece a mí le ha sucedido a Bogotá, es que ha perdido su capacidad de ser referente, de ser un paradigma que proyecta sus capacidades su potencial, su desarrollo, hacia el resto del país como un ejemplo a seguir, toda vez que ha perdido su capacidad de ser un referente amable, de ser un referente confiable y de ser un referente seguro para los propios habitantes y esa pérdida de referente se refleja o se da básicamente por tres condiciones que empiezan a hacer y que son estructurales hoy por hoy en el desarrollo de la ciudad Bogotá, la cual ha retrocedido en la percepción y también en términos objetivos en calidad de vida para los habitantes.

Ha retrocedido en el aumentado en la conflictividad y por lo tanto ha retrocedido en la convivencia ciudadana y ha retrocedido en la percepción de los ciudadanos como una ciudad de oportunidades, estos tres elementos que son calidad de vida, conflictividad y oportunidades terminan siendo el fundamento de por qué Bogotá se volvió una ciudad insegura, los habitantes de Bogotá hemos caído en el pesimismo, hemos caído básicamente en la pérdida de confianza y lo más triste en la pérdida de esperanza, es decir el sentimiento que tuvimos quienes no nacimos en Bogotá pero llegamos aquí hace muchos años y aquí encontramos empleo, encontramos oportunidades de educación encontramos oportunidades de generar ingreso y de mejorar nuestro estatus social, profesional, laboral.

Eso se ha perdido y estas nuevas clases medias de Bogotá a pesar de que objetivamente ha habido un incremento de las clases medias urbanas, que ha habido un incremento de las oportunidades educativas para los habitantes de Bogotá, que ha habido un mejoramiento real de las condiciones de vivienda y de acceso a la propiedad para todos los ciudadanos y así lo dicen las estadísticas, la percepción emocional la concepción que hoy tenemos muchos habitantes de Bogotá, es la de un deterioro de la confianza y de un deterioro de la esperanza; en ese sentido el hecho de que de que Carlos Fernando haya elegido como su lema de campaña que Bogotá Camina Segura, tiene como lo dijo Miguel un sentido polisémico no solamente en términos de apuntarle a uno de los problemas percibidos como más sensible como es el de la seguridad; sino decirle al ciudadano: vote por un Alcalde que le va a garantizar la seguridad física, pero vote también por un Alcalde que lo va a usted a liberar de la incertidumbre.

Por su parte el PhD. Víctor Reyes, en su calidad de catedrático nos habla de Carlos Fernando Galán desde el punto de vista académico: si me correspondiera hacerle como un examen a los que pretendan ser candidatos, es decir hacer un jurado académico de profesores universitarios, para examinar a los distintos aspirantes a manejar una ciudad tan grande como Bogotá, que tiene el tamaño de cualquier país centroamericano entonces pues la verdad es que yo puedo decir con toda sinceridad y seguridad que Carlos Fernando de lejos es el más preparado para la alcaldía de Bogotá, los demás, no quiero personalizar, no se trata descalificar.

Pero la verdad es que la ciudad no se merece personas que apenas llegan a dos meses de estar en contacto con los problemas de la ciudad, que les hacen un curso rápido, no sé quién, pero que con eso pretenden ya colocarse en la condición de estadistas de Bogotá.

Yo creo que Carlos Fernando, como persona es una persona seria, que ha invertido mucho tiempo por obtener un gran conocimiento de lo que es la ciudad, cuáles son sus problemas y eso hace que nos dé una seguridad, yo creo que los ciudadanos no se equivocan tan fácilmente, claro puede haber la intervención de otras variables, como por ejemplo las ideológicas que a veces la gente se coloca esa venda y simplemente por simpatía ideológica, escoge a una persona, aunque en el fondo sepa que es una persona que no tiene la capacidad para llegar a una posición de gobernante.

Carlos Fernando si es el mejor preparado y no lo digo porque esté yo ubicado precisamente en su apoyo, sino porque de lejos lo está frente a los demás candidatos, sin demeritar a ninguno pero yo creo que y los ciudadanos hemos estado abundantemente expuestos a gran cantidad de debates, yo creo que fueron en exceso esta vez y los que faltan, pues ya conocemos lo que cada uno da, lo que cada uno repite y va tomando del otro y lo va tratando como de apropiárselo, pero quién puede tener una claridad sobre lo que hay que hacer en Bogotá es indudablemente Carlos Fernando Galán, pero no solamente por él como persona, sino por el equipo que ha logrado constituir, que le va a permitir entonces hacer una buena gestión en Bogotá, a partir del primero de enero, eso esperamos; pero además quiero significar que la manera como él ha llegado a ello, es indudablemente con una experiencia en la ciudad, por ejemplo ser concejal de Bogotá, eso ya es un curso de conocimiento de la ciudad, yo creo que lo que mayormente uno quiere siendo concejal es conocer a Bogotá en todos sus problemas dimensiones.

*Presidente del Centro de Pensamiento Libre.