¿Quién es Yolanda Saldívar, la mujer que impulsó la carrera de Selena y la terminó matando?

Mucho se ha dicho sobre Yolanda Saldivar, la mujer que probablemente los seguidores de Selena Quintanilla consideren la persona más infame sobre el Planeta Tierra. La mujer que era la presidenta del club de fans ha sido acusada de loca, mentirosa, estafadora y de asesina, la razón principal por la que está encerrada en una cárcel estadounidense desde hace casi 30 años.

Yolanda Saldivar reconoce haber estafado a la cantante, pero no que su muerte haya sido intencional. La presidenta del club de fans de Selena ha declarado que en realidad ella lo que estaba intentando era suicidarse y que el disparo al omóplato que le dio a La Reina del Tex Mex se le salió por error.

Esa no fue la única vez en que Yolanda Saldivar emitió declaraciones en su favor que a los fanáticos de Selena e investigadores del caso les parecieron desopilantes. La más famosa, fue sugerir que el gran “Amor prohibido” de la cantante era el cirujano brasileño Ricardo Martínez, a quien habría estado viendo a escondidas de su marido Chris Pérez.

Recientemente se presentó un nuevo documental sobre la muerte de Selena y que se titula Selena & Yolanda: The Secrets Between Them en el que Yolanda Saldivar vuelve a insistir con su presunta verdad sobre el “Amor prohibido” de la artista mexicanoamericana asesinada por ella.

Abraham Quintanilla, el padre de Selena, inmediatamente se comunicó con el poderoso medio de farándula estadounidense TMZ para aclarar que “deja en claro que él y el resto de la familia de Selena no están involucrados ni apoyan el proyecto de ninguna manera o forma”.

La amistad entre Yolanda Saldívar y Selena Quintanilla que terminó de la peor manera

La carrera de Selena comenzó con la agrupación Selena Y Los Dinos, que tuvo con sus hermanos y su padre, con la que se presentaban en ferias locales y eventos familiares. Grabaron siete discos, antes de que la familia entendiera que Selena como solista era el proyecto más exitoso que podían impulsar.

Pero Abraham Quintanilla padre, entendiendo el potencial de su hija buscó impulsarla para que ella hiciera música más pop, con elementos de cumbia y música texana. Por lo que el proyecto se enfocó más en la carrera de ella como solista.

Cuando Selena ya era conocida en Estados Unidos y parte de México, Abraham Quintanilla hijo tuvo una gran idea, que la música de su hermana se conociera en todo el continente. Para lograrlo, comenzó a incorporar elementos de la salsa en las cumbias de su hermana, como las campanillas que eran características en este género.

De esta manera logró un sonido más comercial que terminó de catapultarla con éxitos de la talla de “Como una flor” y años más tarde con “Amor prohibido” o “Si una vez.

Selena estaba en lo más alto del estrellato, pero su grupo de seguidores no estaba tan organizado. En ese momento llegó Yolanda Saldivar a la carrera y a la vida de la artista.

El fanatismo de la mujer que entonces trabajaba como enfermera era tan extremo, que la llevó a crear un club de fans inspirado en la cantante latina del momento. En poco tiempo logró consolidar 5.000 miembros en su grupo, por lo que rápidamente se ganó la confianza de la artista texana.

Selena confió tanto en ella, que la convirtió en administradora de sus tiendas de ropa, pero comenzaron a verse las irregularidades y cuando faltaron 30.000 dólares en las cuentas de los negocios, la cantante decidió encararla.

Ahí hay varias versiones de lo que ocurrió, las de la justicia que concluyen que Yolanda Saldivar mató a Selena por pánico a ser despedida y rechazada por su mayor ídola. La versión de la asesina ha variado con el paso de los años, pero siempre ha mantenido un componente esencial: que ella no quería matar a la cantante.

El documental podría ser una estrategia de Yolanda Saldivar para limpiar su imagen a pocos meses de que se cumplan sus 30 años de condena, momento en que podría salir de la cárcel.

Quizás el padre de Selena Quintanilla lo vea de esta manera, porque en su declaración no sólo enfatizó que no tiene nada que ver con la relación del documental, sino que no quiere ser vinculado de ninguna manera con la asesina de su hija.

