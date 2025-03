¿Quién es la hija de Miguel Ángel Pinto que pagó los platos rotos por la posición política de su papá?

.Publicidad.

Ya se empezaron a ver las repercusiones de la caída, a falta de debate, de la reforma laboral del gobierno Petro. Al remezón total ordenado por Armando Benedetti en el Ministerio del Interior se le sumó ahora otra inesperada salida como la de Silvia Pinto Vargas del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), entidad en la que se desempeñaba como Gerente de Operaciones desde diciembre de 2022. En esto habría pesado la posición de su padre, el bumangués liberal Miguel Ángel Pinto, quien fue uno de los ocho senadores que firmaron la ponencia negativa que enterró virtualmente el proyecto.

Santandereana como su padre, Silvia Pinto cursó sus estudios de pregrado en Ingeniería Financiera y Contabilidad Pública en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Además, cuenta con una especialización en Gerencia Estratégica en la Sabana, con otra en Finanzas Públicas de la Santo Tomás y con un MBA en los Andes. Conocimientos que le valieron para llegar a ocupar un cargo importante en Huevos Kikes.

A pesar de su juventud, Silvia Pinto cuenta ya con una amplia trayectoria en el sector público

Además de su paso por el FNA también llegó a trabajar en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en dos periodos diferentes durante el gobierno de Iván Duque, primero como consultora de apoyo contable y luego como contratista en el área de Planeación y Proyectos. De igual manera, también trabajó en la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en ambos casos en el área financiera.

La reacción de su padre Miguel Ángel, quien es político liberal de vieja data con más de una década en el Congreso, no se hizo esperar. En tono de burla recordó aquel episodio en el que el presidente Gustavo Petro fue consultado sobre su relación con su hijo Nicolás y respondió diciendo “Yo no lo crie” y le dijo que afortunadamente su hija sí tiene papá. Por lo que seguramente no va a quedar desamparada.