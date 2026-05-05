- Desalojan a los cristianos de la famosa bolera Titos Bolos

La iglesia donde predica Jorge Freyle será desalojada por una millonaria deuda. El inmueble será subastado por la SAE el próximo 7 de mayo

La sede de la iglesia donde actualmente predica el pastor Jorge Freyle será subastada por la Sociedad de Activos Especiales, SAE. El templo, conocido en Barranquilla como Vida Abundante, ocupa la edificación donde hace años funcionara Tito’s Bolos Club, la famosa bolera de la familia Nasser. La razón del desalojo son 2.200 millones de pesos que Vida Abundante le debe a la SAE.

Según la SAE, que tiene en la dirección a Amelia Pérez Parra, Vida Abundante debe pagar el arriendo que adeudan desde 2020. El inmueble se encuentra ubicado en la carrera 51B No. 94-110, en el norte de Barranquilla. La plaza es valiosa. Tiene un área de 4.533 m², y está ubicada en un lugar estratégico, de amplio desarrollo inmobiliario, en la capital del Atlántico.

Los fieles de Vida Abundante han insistido en ocupar el edificio alegando que han realizado millonarias inversiones en el inmueble que datan desde el año 1997, cuando llegaron por primera vez al lugar. Según declaraciones del pastor Freyle y su esposa Margarita de Freyle, comenzaron a “Compartir la Palabra” en seminarios cristianos hace ya casi 30 años en el salón de eventos del centro comercial de Titos Bolos.

La fe de Vida Abundante se basa en predicar la Biblia y enfatizar la palabra profética, inspirada en Isaías 60:11 y Ezequiel 4:1-3. El arraigo por la bolera ha sido tan fuerte que ya casi nadie recuerda los líos legales de la familia Nasser –quienes construyeron el inmueble– entre ellos acusaciones de lavado de dinero y narcotráfico, por los que les fue aplicada la extinción de dominio y la bolera quedó en manos de la SAE.

Según la SAE, Vida Abundante pactó pagar arriendo hasta el 10 de noviembre de 2025, pero no lo han hecho desde el año 2020. En consecuencia, se ha decidido subastar el lugar. El precio estimado de arranque supera los 14.000 millones de pesos. Por ahora, el pastor Jorge Freyle ya no tendrá dónde celebrar sus cultos en Barranquilla, su fe deberá ser su fuerza y tendrá que orar por un nuevo templo.

El próximo 7 de mayo, si no hay imprevistos, se llevará a cabo la subasta de Titos Bolos.

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