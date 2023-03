¿Quién es el bandido que prometió matar a todos los comerciantes de Colombia?

Este video es sencillamente terrorífico. Ober Ricardo Martínez, mejor conocido como el negro Ober, jefe de la estructura criminal los Rastrojos costeños, lanzó una amenaza en video en donde afirma que matará uno a uno a los comerciantes de las principales ciudades del país. Todo se trata de una venganza después de que la policía capturara a su esposa, Julieth Vanessa Martínez Cantillo, quien supuestamente llevaba las finanzas de esa banda criminal.

Ober está preso pagando una condena de 50 años. Su banda criminal está haciendo fila para entrar a negociar con el gobierno Petro. Sin embargo este video ha desatado la indignación de buena parte del país:

Esto no se puede permitir. O no hay país. O no hay autoridad. O no hay Estado, presidente @petrogustavo pic.twitter.com/nJjdERWJwW

