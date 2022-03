¿Quién acabó con el Museo de los niños de Bogotá?

.Publicidad.

El Museo de los Niños fue creado en el año 1986 por la Fundación Museo de los Niños. Abrió sus puertas un años después. Era el lugar para enseñar ciencia y tecnología a los niños. El gigante terreno era de la Alcaldía de Bogotá, donde cabía el icónico avión Boing HK-749 que Avianca le regaló al museo de los niños y que ahora está en el Parque Salitre Mágico.

En el año 2010, la Caja de Subsidio Familiar Colsubsidio asumió la administración integral del Museo y le inyectó dinero y estrategias para que los niños y sus padres volvieran, llegando a tener más de 150 mil visitas anualmente, pero siete años después, bajo la alcaldía del alcalde Enrique Peñalosa, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte se lo quitó a Colsubsidio y empezaron los planes para cambiar su dinámica.

La entrega del museo no fue fácil. Colsubsidio no quería soltarlo, pero terminó haciéndolo a finales de 2017. Según el distrito recibió una lugar en condiciones de alto deterioro. Las instalaciones fueron derrumbadas ya que debido a la antigüedad del predio no contaba con las normas sismorresistentes que exige la ley para continuar en funcionamiento.

El lugar duró cerrado por más de cuatro años, mientras hacían en él lo proyectado que fue abierto en 2021. Las atracciones del antiguo museo desaparecieron y el inmenso lugar pasó de ser un centro de formación cultural a un parque que empezó a construirse en 2019, con una inversión de 13.225 millones de pesos, que cuenta con atracciones que acercan a los niños a divertimento físico, pero perdieron su cercanía con la ciencia, que era el objetivo principal del proyecto desaparecido.