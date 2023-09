.Publicidad.

Hace algunos días se conoció la nueva medida anticolados que empezó a funcionar en buses del SITP y probablemente en transmilenios, donde trabajadores del sistema integrado de transporte y policías se suben a los buses o articulados para revisar con un aparato especializado las tarjetas, verificando si se pagó el pasaje o no. Este arroja la fecha y hora del último pago.

No obstante, esta medida no es muy acertada, porque en muchos casos, los padres le pagan los pasajes a sus hijos, en otros los amigos le pagan el pasaje o incluso, cuando alguien no tiene saldo le da la plata en efectivo a alguna persona y esta le vende un pasaje. Por lo que no en todos los casos se trata de un colado, convirtiendo esta práctica en algo injusto.

Justo algo así sucedió nada más y nada menos que en televisión nacional, en el Canal Caracol, Orlando Cely se encontraba en compañía de una de las periodistas de este medio y de la policía. Mientras estaban explicando a cámara como sería el nuevo método anticolados uno de los operadores mostró a una pasajera que presuntamente no había pagado el pasaje.

Se trataba de una adolescente que respondió ante la acusación sin problema: “Yo entré con mi mamá esta mañana y ella validó los dos pasajes con la tarjeta de ella”. Los internautas que vieron el video notaron que era evidente que la situación era real y que la estaban ‘volteando’ injustamente. Una medida que sin duda es muy controversial.

