Un amor adolescente: la estrategia de la actriz Alina Lozano para vivir de TikTok

.Publicidad.

La primera vez que estuvo en televisión, Jim Velásquez fue en Bravísimo en marzo de este año. Su novia, que también es su maestra, la actriz Alina Lozano, treinta años mayor, tiene toda la experiencia del mundo frente a una cámara.

Hace dos décadas, Alina Lozano se hizo ultra famosa en todo el continente por su papel en Pedro el escamoso encarnando a Doña Nidia y todavía le da de comer. Ha sido su sello. Su marca. Y, a los 58 años, Alina buscó reinventarse a través de las redes sociales.

-Publicidad.-

A nadie le importa si Jim y Alina están enamorados de verdad. Lo único cierto es que ella ha podido convertirse en una persona extremadamente popular en redes sociales. Jim la conoció cuando tenía 16 años, por intermedio de un tío que también era actor.

Jim quería que Alina fuera su agente, pero terminaron enamorados. Según Jim, el amor surgió cuando a él le dieron la cédula y cumplió 18 años. Luego, empezaron a trabajar juntos, hacer contenido y se enamoraron. Esa al menos es la versión de Jim.

Publicidad.

Según Alina, sí fue su representante. Fueron a almorzar con el tío y antes de irse le dijo: “Alina, quiero pedirte un favor, quiero hacer un video pequeño para una plataforma”. Juntos hicieron un clip que tuvo millones de vistas. Él fue quien le propuso a Alina que se metiera en las redes sociales en un momento en estaba pagando el olvido habitual en Caracol y RCN.

Su primer papel en un clip fue dizque de mamá e hijo, pero Alina, quien tomó el control de los videos, supo que esa relación no funcionaba planteada así. Entonces, empezaron a hacer de amantes, todo sobre el papel. De un momento a otro, Jim desapareció. A los meses, Jim le escribió, se vieron en un café y él le confesó la verdad.

-Estoy sintiendo cosas por ti. Por eso me alejé. No quería enamorarme.

“Yo no soy una mujer de aventuras”, le dejó ella claro y él le dijo que no, que quería tener una relación. Ella no lo tomó en serio. Igual, siguieron construyendo redes juntos. Jim sí tenía una novia estable, pero la aparición de la actriz lo desbordó.

Según Jim, fue ella quien lo invitó a su apartamento en la Calle 127 y le pedía consejos para mover sus redes sociales. Ella lo llamaba desde las nueve de la noche a hacerle preguntas capciosas y lo de la actuación en redes terminó siendo un romance tremendo.

Alina ha tenido que soportar todo tipo de señalamientos. Desde el de “señora ridícula” hasta “asalta cunas”. Jim, incluso, pensó pedirle matrimonio en julio, pero ante los comentarios desobligantes de Alina, decidió dejar guardado su anillo en una cajita y no sacarlo de su chaqueta.

La pareja vive en una continua pugna. A veces terminan, a veces resucitan. Cuando todo parecía indicar que era el final de la relación, se fueron para Cartagena.

Y con la mamá de Jim incluida, quien poco a poco, se convierte en una protagonista de esta historia:

Y mientras llueven palos sobre Alina y Jim, ellos siguen facturando. Fueron los invitados del programa de Susos Show, aparecen en Bravísimo y están de tendencia todo el tiempo. Y ahí sí, nadie le quita lo bailado porque en un país de machistas como este, mantenerse vigente en redes, después de los 50, es todo un reto.