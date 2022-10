Así es el gato encerrado de los colados en TransMilenio

Por: Hernando Copete Ortiz |

octubre 14, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Existe una tarjeta utilizada como medio de pago en el sistema de transporte público.

Esta tarjeta tiene tres (3) diseños: Tarjeta básica , que no cuenta con los datos personales del usuario, no tendrá crédito o recuperación del saldo por perdida. Pero sí cuenta con el descuento por transbordo; Tarjeta plus , es personalizada (nombres, número de identificación), tiene descuentos por transbordo, viaje a crédito y recuperación de saldo; Tarjeta plus especial, con tres (3) tipos de variación , Plus SISBEN (mayores de 16 años con SISBEN III), Plus Discapacitados, que se encuentren en la base de datos de la secretaria de salud de Bogotá y Plus Adulto Mayor (de 62 años), llamada anteriormente Plus Especial, incluye foto; son personalizadas y cuenta con los beneficios, arriba mencionados.

La tarifa integrada, a la cual tiene derecho las tarjetas Plus y Plus Especial hace referencia a los descuentos por transbordo. Es decir, que si se paga un viaje en un bus o en Transmilenio y luego se requiere un segundo viaje y no sobrepase un tiempo límite de 110 minutos (1 hora, 50 minutos), se cancelará una cantidad adicional y no otro pasaje completo. En resumen, se podrá hacer dos (2) transbordos, desde que se valida el primer pasaje, hasta que culmine el tiempo establecido.

De acuerdo con movilidad Bogotá el valor de transporte en buses troncal y cable es de COP (Colombia Pesos) $2.650, de buses componente zonal (urbanos, alimentadores, complementarios y especiales) de COP $2.450.

El valor de los transbordos del componente zonal a zonal y de troncal a zonal, es de COP $0.0 y del componente zonal a troncal de COP $200.

Para los adultos mayores, los valores de troncal y cable, es de COP $2.160, y el de buses componente zonal (urbanos, alimentadores, complementarios y especiales) es de COP $1.980. Son tarifas que se mantienen, si no sobrepasan los 30 viajes al mes.

Lo que me deprime son todas aquellas personas, adolescentes y adultos, que ingresan a las diferentes estaciones de Transmilenio en forma indebida.

Teóricamente pueden existir unas explicaciones a este tipo de conductas; la primera, el famoso dicho que viene de Pablo Escobar “Este mundo es para los vivos” y presentado en la serie “Pablo Escobar el Patron del Mal”; el segundo, una forma de expresar que no está de acuerdo con los patrones culturales de movilidad establecidos; tercero que sus ingresos no son lo sufrientemente altos, para tener en su cuenta de gastos, que es un transporte hecho para gente con buenos ingresos; y cuarto, son contextos que llaman o facilitan su ingreso (falta de limpieza, desorden, ausencia de autoridad, puertas dañadas, mal servicio), es decir son escenarios que dan papaya y toca aprovechar.

En resumen, cualquier tipo de estas conductas señaladas, nos llevan a cuestionarnos y por ende comprender, cómo se comportan las personas cuando se enfrentan a los dilemas éticos (ética conductual).

Sería bueno, a todo colado, elaborarle una entrevista estructurada, averiguando los motivos, razones y justificaciones de su comportamiento. ¿Están influenciados, presionados, por sus compañeros grupos sociales, familia (adoctrinamiento)? ¿Es puro aprendizaje vicario?, ¿El no ser sancionado por este tipo de conducta funciona como un condicionamiento operante (reforzamiento)? ¿Los factores situacionales (contexto) y las normas sociales no son eficaces ni efectivas? ¿Lo dicho anteriormente, de ser un estado de desorganización social, hace que el comportamiento de las personas sea incongruente o asimétrica con las normas sociales (anomía)? ¿Con que frecuencia realiza este comportamiento y si es generalizado?

Es posible que la entrevista estructurada, diseñada con el objetivo de dar solución a esta problemática le sirva al sistema de transporte de Transmilenio. La participación ciudadana en la gestión pública, no es otra cosa que la construcción social. Es luchar por una mejor calidad de vida y segura. Si hacemos parte de las decisiones, en consecuencia las debemos cumplir.

Las formas, estilos o modus operandi de los colados son: saltando los torniquetes; moviendo el torniquete como si fuera saliendo, pero lo que hace es ingresar; ingresando por el torniquete de los incapacitados, sin importar activar una alarma; saltando por las puertas diseñadas para el ingreso a los articulados y, por último, uniéndosele a alguien que sí, paga su transporte. Podríamos llamar a este estilo, como, siameses del Transmilenio.

Elaborando un análisis muy superficial, y teniendo en cuenta una información tomada de “La República” los colados por mes, es de 9.100.000, lo que significaría 303.333 colados por día.

Si se tiene en cuenta el valor del transporte, únicamente, para el adulto mayor, que su valor es de COP $1.980, y el número de colados por mes, las pérdidas del sistema suman COP $18.018.000.000, mensualmente.

Ahora bien, parece no tener sentido, mi malestar, tristeza, ser un nadie; y ver que mi ética, honestidad, moral, responsabilidad, como fe en las instituciones, y en la vida social, no es funcional. ¿Por qué lo digo? Fácil, me he dado cuenta en dos (2) oportunidades, que el transbordo de troncal a zonal, que es de cero pesos, me ha cobrado el pasaje de COP$1.980, como si hubiere abordado un bus zonal por primera vez. El sistema no me arroja el mensaje de “Transferencia realizada” sino la de “Pasaje pagado”. Lo peor es que mi esposa me ha dicho, que a ella le ha pasado lo mismo y creo que no solamente a ella, sino a muchas personas más (no hay estadísticas, quejas).

Bajo estas circunstancias o contexto, me he atrevido a decir hipotéticamente, que es posible que el software y su sistema operacional, lo han manipulado, para no tener en cuenta este beneficio.

En consecuencia, el beneficio es para el sistema de transporte, porque de acuerdo con el portal de transmilenioo.gov.co existen 6.042.935 usuarios (corte marzo 2022) con la tarjeta personalizada, Plus y Plus Especial. Si esta población hace uso del sistema mensualmente y con un solo viaje de troncal a zonal, el pago al sistema es de COP $11.965.011.300.

Creo que bajo esta perspectiva el sistema está cobrándonos a los de la tercera edad, lo perdido por ellos, gracias a los colados. Esta es la llave que tienen para abrir, nuestros bolsillos.

Mirando las pérdidas del sistema de Transmilenio, que tiene como causa los colados y los cobros no legales, que el sistema aplica, a las personas que hacen transbordo de una troncal a una zonal, que debe ser de cero pesos y no el valor de un pasaje (zonal) para adulto mayor, la recuperación de lo perdido es de COP$6.052.988.700 mensual.

A los que nos pasa esto, preferimos callar, porque sacar esto a la luz pública y en especial que nos den una solución, nos sale más caro que el pasaje. Dicen que la justicia cojea, pero llega. Los tiempos de respuesta a nuestras peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), son muy demoradas, estas las trasladan a otras instancias (dilatación) o simplemente se disculpan.

En conclusión y es una percepción personal, como el sistema recupera su dinero, cobrando el transbordo a los usuarios, por eso no se han preocupado de dar solución a este problema social.