¡Qué vergüenza con ustedes! ¡Popayán tocó fondo!

Siempre he sido un optimista empedernido, de los que creen que las cosas mejorarán. Sin embargo, después de ver el estado real de la otrora ciudad blanca, se afloró mi decepción y se alborotó mi vergüenza para con los ciudadanos que la habitan y los turistas que nos visitan.

Semana Santa desde hace décadas ha sido y seguirá siendo uno de los principales atractivos turísticos que tiene Popayán, eso es claro, pero la del año 2019 será recordada por la falta de turistas, la mala infraestructura de sus calles, la incertidumbre y negatividad de la ciudadanía, la ingobernabilidad, la falta de liderazgo. Hoy Popayán está agonizando.

Desde el martes hasta el viernes santo en el Parque Caldas conversé notablemente con diversos actores, tanto gremiales, sociales, políticos de todos los sectores y espectros ideológicos. Encontramos que tocamos fondo, la desunión, la inquina, la envidia nos tiene inmersos en el fracaso como ciudad y departamento. Y sí, el taponamiento de la vía panamericana durante 27 días fue uno de los culpables de que no vinieran miles de personas tanto nacionales como extranjeros a nuestra ciudad, pero no fue solo este hecho político y social el responsable.

¡Tocamos fondo! Este, vehementemente, es uno de los peores momentos de la “Jerusalén de América”, estamos enfrascados en el desgobierno, la clase política se dedicó a devorar los recursos que nos pertenecen a todos. La corrupción, el narcotráfico transnacional, el consumo de alucinógenos, la minería ilegal, las tortugas tristes, y la mala gestión han condenado a Popayán al fracaso, a una ciudad sin sentido, nos convertimos en un municipio abatido donde cunde el odio, el pánico y sobretodo la intriga.

Entre todos tenemos que construir ciudad, recuperarla de los que la tienen sumida en el olvido y la terrible noche. Ya basta de que se la roben, de que se hagan exposiciones artesanales sin las condiciones en una institución educativa corroída, ya basta de que los techos del centro se caigan y hieran personas, ya basta de soluciones paliativas, suficiente de elefantes blancos, de polideportivos inutilizados, ya no más mandatarios gobernando desde San Isidro, ya basta de figurines y mequetrefes. ¡Ya basta!

Atendamos mejor a nuestros clientes, alegrémonos por las victorias ajenas, tengamos una visión largoplacista y amplia, hagamos una Popayán con alternativas de trabajo, con las calles que merecemos, donde personas en condición de discapacidad puedan transitar libremente sin sufrir, donde en el centro podamos disfrutar como en las ciudades verdaderamente turísticas.

Se vienen las elecciones, por caridad elijamos bien, pensemos en renovar nuestro concejo y asamblea, ya no más diputados recibiendo plata en un carro para comprar proyectos, ya no más maniquíes ni iletrados. Y en cuanto a las municipales y departamentales, ojalá los elegidos nos conecten de nuevo con Colombia y con el mundo, estamos relegados, enajenados en el olvido. Ojalá no lleguen otros, de nuevo, a ver en que se gastan los recursos de todos para su propio beneficio.

Finalmente, propendamos para ser mejores ciudadanos ayudando a los demás. Tengo fe de que este año será decisivo para nuestro futuro y el de esta ciudad que está en uno de los peores momentos de su historia.

¡Si logramos unirnos, cesará la horrible noche!

