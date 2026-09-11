¿Qué tienen que ver la Policía, los empresarios y la innovación? El encuentro que los puso a trabajar juntos

Con Rottor como aliado, líderes empresariales y directivos de la Policía participaron en una jornada sobre innovación, sostenibilidad y liderazgo

El vínculo entre innovación, sostenibilidad y seguridad empresarial fue el punto de encuentro de la jornada “Innovación económica y empresarial sostenible: construyendo competitividad segura”, un espacio que convocó a representantes del sector privado, expertos, líderes corporativos, actores del ecosistema de innovación y directivos de la Policía Nacional de Colombia.

La agenda puso sobre la mesa asuntos relacionados con la sostenibilidad corporativa, la economía circular, la reducción de la huella de carbono, la productividad y la transformación del talento. A esto se sumaron conversaciones sobre gestión del cambio y mitigación de riesgos en organizaciones que operan en entornos complejos.

Uno de los componentes centrales estuvo a cargo de Rotorr Motor de Innovación, que participó como aliado estratégico y colíder del encuentro. Su intervención incluyó la articulación metodológica de distintos espacios y un laboratorio conversacional desarrollado con directivos de la Policía Nacional.

En ese escenario se abordó la comunicación asertiva como una herramienta vinculada con el liderazgo y la gestión organizacional. La metodología planteó la necesidad de incorporar nuevas formas de comunicación para fortalecer la capacidad de adaptación de los equipos y sus procesos internos.

Innovación más allá de la tecnología

La programación conectó las discusiones sobre competitividad empresarial con asuntos de liderazgo. Bajo la premisa de Rotorr “Recordar también es parte de innovar”, el encuentro llevó la conversación hacia las formas en que los líderes se relacionan con sus equipos y gestionan los cambios.

Los paneles y conversatorios abordaron temas como liderazgo corporativo, incertidumbre, productividad sostenible y transformación organizacional. También se plantearon dinámicas para integrar diferentes perspectivas y reducir los llamados silos de comunicación dentro de los equipos.

La participación institucional incluyó representantes de sectores como educación, productividad, sostenibilidad, transformación e innovación pública. En el caso de la Policía Nacional, participaron mandos y directivos vinculados con procesos de liderazgo y gestión bajo la bandera #SinMiedoAlCambio.

El encuentro también incorporó espacios de networking, acreditación apoyada en tecnología, acompañamiento protocolario y atención logística para los asistentes. La programación buscó facilitar tanto el intercambio formal de conocimiento como la generación de conexiones entre actores públicos y privados.

Una alianza con resultados medibles

El componente digital también dejó una cifra concreta. Durante sus primeras etapas, la iniciativa registró más de 1.900 visualizaciones e interacciones en canales digitales, ampliando el alcance de las conversaciones desarrolladas durante la jornada.

A nivel institucional, la intervención de Rotorr estuvo enfocada en el acompañamiento estratégico, la construcción de narrativas de comunicación interna, la facilitación de talleres y la conexión entre las necesidades del sector público de seguridad y las perspectivas empresariales.

De esta manera, la sostenibilidad, la innovación y la comunicación organizacional quedaron integradas en una misma agenda, con participación de actores empresariales, académicos y de seguridad. El encuentro cerró con la consolidación de conexiones intersectoriales y con herramientas orientadas a fortalecer el liderazgo y la capacidad de respuesta de las organizaciones.

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