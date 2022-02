¿Qué tiene Alejandro Restrepo y los Ardila Lulle contra el hijo de Juan Pablo Angel?

.Publicidad.

Tomás Ángel irrumpió en el fútbol profesional colombiano el pasado 2021 con el objetivo de tomar el testigo de su padre Juan Pablo, una de las leyendas más grandes de Atlético Nacional. Con un parecido físico con el que es imposible negar quien es su padre, el segundo de los hijos de Juan Pablo ya se mostraba como un prometedor delantero con el talento suficiente para destacar en lo más alto del fútbol colombiano.

El apellido Ángel continúa escribiendo su historia con el Verde 🇳🇬🇳🇬 @JUANPABLOANGEL Tomás Ángel. Imágenes @WinSportsTV pic.twitter.com/NGQr7rb9lT — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 9, 2021

-Publicidad.-

Tomás Ángel y creer hasta el final 💥pic.twitter.com/MmUgn9KGyc — Sarah Castro Lizarazo (@saritacas) November 13, 2021

Juan Carlos Osorio fue el técnico que lo hizo debutar, pero se fue y llegó Alejandro Restrepo, quien no le ha dado las oportunidades necesarias al hijo de Juan Pablo. Es cierto que puede que la edad sea factor (tiene 18 años), pero en todo ya más de 6 meses bajo las órdenes de Restrepo solo ha jugado 5 partidos y por eso pide mayor protagonismo.

Publicidad.

En plena rueda de prensa, Tomás compareció a los medios y pidió directamente e Restrepo que le diera más oportunidades en el campo. "He hablado con el profe y le he dicho, que cuando se me dé la oportunidad, se me dé en mi posición natural que es jugar de 9". Muchos hinchas verdolagas aplauden la actitud de Tomás, que no tiene miedo de pedir públicamente más minutos y de forma respetuosa. Ya se verá si Restrepo decide al fin darle la oportunidad al hijo de Juan Pablo.

"He hablado con el profe y le he dicho, que cuando se me dé la oportunidad, se me dé en mi posición natural que es jugar de #9": Tomás Ángel, en la previa Vs Alianza Petrolera... Ingresa, suscríbete y forma parte de los más de 100K verdolagas en YouTube: https://t.co/wVxzesr4FK pic.twitter.com/mSkHSQnpQg — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) February 10, 2022