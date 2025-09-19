Qué tanto va a perjudicar la descertificación

La descertificación no es sino la notificación de lo que todo el país sabe y el mundo entero Que este es un narcoestado

VIDEO. Puntos de vista. El hecho más significativo y digno de analizar que ocurrió esta semana fue la desertificación del gobierno norteamericano a Colombia por la lucha antidrogas. Petro contestó con una serie de sofismas de las incautaciones que se han hecho de drogas, incautaciones que yo le pongo un interrogante porque muestran videos que uno no sabe si son reales, si son antiguos. pues creer pues que Colombia ha logrado incautar casi 9.000 toneladas de coca, no es tan fácil porque la capacidad de soborno del narcotráfico es muy grande y la capacidad de sobornar policías y militares es relativamente fácil. Entonces yo le pongo un interrogante a a esas cifras del señor Petro.

Segundo, 300.000 hectáreas de coca es una barbaridad. Colombia es el principal productor de coca del mundo, el 70 %, 2650 toneladas anuales. Entonces, es un hecho que Colombia no colabora en en la lucha contra el narcotráfico. Eso es verdad. Que ponemos muertos. Sì, porque los narcotraficantes matan policías cuando no se dejan sobornar o cuando piden más de lo que les les quieren, lo que sea. Pero eso eso todas son disculpas y frase mentirosa.

El hecho es que acá no se combate la producción de droga. Entonces, ¿qué tanto va a perjudicar? El problema en las ayudas ya no es tan grande como era antes, cuando el plan Colombia que eran miles de millones de dólares. Ya creo que la ayuda son 200 millones de dólares que se destinan a los carabineros, no es significativa. Ya salió Samper, que fue el primer descertificado, a decir que eso valía la pena. ¿Cómo iba a decir que eso vale la pena si es que le quitaron la visa? Alcance a imaginar un presidente que le tuvieron que quitar la visa porque lo llevó al poder eh el cartel de Cali del Norte del Valle.

Colombia es un narcoestado hace mucho rato. Este es un estado colapsado.

Yo pienso que la descertificación no es sino la notificación de lo que todo el país sabe y el mundo entero. Y es que eso es lo que acabo de decir, un narcoestado. Entonces, ¿qué se va a seguir de ahí? ¿Que vayan a cambiar de política? No creo. No falta en un año de gobierno. Yo pienso que las cosas no van a mejorar, sino empeorar. Nos descertificaron porque no se ha hecho nada real y valioso contra ese fenómeno.

