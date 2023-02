¿Qué tanto depende Colombia de César Gaviria?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Peor que la corrupción de los negociados económicos es la que gira alrededor del poder político; y un nombre la encarna más que cualquier otro.

Seguramente hoy son pocos aquellos a quienes importa el pasado reciente del Partido Liberal. Pero sí deberían preocuparse por lo que pesa en el momento actual.

-Publicidad.-

Y esto porque parece que las reformas propuestas por el gobierno dependen de los votos de los parlamentarios de esa agrupación.

Por eso vale la pena aclarar y explicar por qué no se trata de los votos de un Partido Político.

Publicidad.

En el año 2005 ese Partido estaba dividido en dos corrientes, una neoliberal dirigida por César Gaviria y una de tendencia Socialdemócrata encarnada en Horacio Serpa y liderada por Ernesto Samper.

En el Congreso (conformado mitad por el sector político y mitad por el sector social) para elegir el candidato de ese año a la Presidencia de la República existía solo la candidatura de Serpa y lo que se debía definir era la alineación del Partido. Para ello se había elaborado una declaración ideológica asumida y redactada de manera oficial por el Instituto de Pensamiento Liberal, su órgano institucional. Además de responder a la línea tradicional del Partido y de ser su propuesta oficial se tenía que la inmensa mayoría, si no la totalidad, de los convencionistas respaldaba esa definición afín a la socialdemocracia.

En reunión privada César Gaviria acordó con Samper y Serpa que aceptaría apoyar esa candidatura sin sabotearla ni dividir al Partido si era elegido como Director del mismo y siempre y cuando no se presentara la propuesta de definición ideológica.

Ahí en adelante la dirección del Partido ha sido año 2005 Gaviria; 2006 Gaviria; 2008 sin elección, Gaviria; 2010 interinamente por tres meses Rafael Pardo; 2010 Gaviria (Simón); 2012 Gaviria; 2014 sin elección Gaviria; 2016 Gaviria en ‘Congreso Virtual’; 2018 Gaviria en Congreso sin quórum; 2020 Gaviria sin elección; 2022 Gaviria sin elección (pospuesta hasta 2023).

Bajo esa ‘Dirección’ el Partido se fragmentó y casi todos los ‘nuevos partidos’ nacieron de rebeldías contra ella (la ‘U’, Cambio Radical, Alianza Verde, etc). Y sus votaciones para candidaturas presidenciales bajaron de 54 % a 27 %, después a 4 % y en las últimas tres candidaturas (12años) no ha tenido candidato propio.

La explicación de esto: bajo la ‘dirección’ de Rafael Pardo se emitieron -ilegalmente según lo declarado por el Comité de Garantías órgano legalmente facultado para ello- unos ‘Nuevos Estatutos’ propuestos por César Gaviria. En estos se eliminaba el Congreso como máxima jerarquía y autoridad del Partido, conformada entonces por el sector político y el mismo número de miembros elegidos por el sector social, y se remplazaba por una ‘Convención’ donde solo accedían y votaban los miembros de la clase política.

Esto se complementó con unas ‘Resoluciones’ de la ‘Dirección’ así creada, según las cuales desde su expedición en adelante sólo podrían ser miembros del Partido (y eventuales candidatos a su nombre) quienes tuvieran carnet expedido por el ‘Director’, y la escogencia de los candidatos a cualquier cargo dependía únicamente de él.

_______________________________________________________________________________

La retroalimentación forzada -que con la ley que prohíbe el trasfuguismo se convierte en ‘sí no me obedeces desapareces’- le ha permitido jugar a las ‘líneas rojas’

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esta retroalimentación forzada -que con la ley que prohíbe el trasfuguismo se convierte en ‘sí no me obedeces desapareces’- le ha permitido jugar a las ‘líneas rojas’ mostrándose como amenaza hasta que negocia cuando se reparten los nombramientos. Así fue ‘opositor’ transitorio de Duque; ‘dudó’ en cuanto a cual apoyar de los candidatos antipetristas, y ahora declara ‘cuestionamientos’ a las reformas que aún no se discuten (salud, pensiones, laboral, política). Y en todo termina como parte de y con cuotas en el gobierno.

El modelo neoliberal; Pablo Escobar y la Catedral, la desaparición de la extradición y su fuga; el bombardeo al Secretariado de las Farc cuando estaban negociando la ‘Constituyente de la Paz’, y su prolongación como guerrilla activa; el ‘apagón’ de más de un año por manejos incompetentes (ya que ni el ‘Niño’ fue más fuerte que otros, ni antes ni después hemos sufrido algo parecido). Pero sobre todo la desaparición del Partido Liberal que trajo como consecuencia lógica el fin del sistema de partidos y la aparición del ‘caudillismo’ regional y los ‘feudos podridos’ alimentados por el negociado de avales, todo lleva un nombre.

Y hoy todavía dependemos de como desea ‘él’ que voten sus parlamentarios y de cómo escogerá los candidatos para estas elecciones….