¡A la calle! ¡Cállese, dicen ellos!

Horacio, un amigo que fue de izquierda, fue de derecha y es del pantano, me cuenta que la mujer más bonita de Barichara lo abandonó cuando supo que él iba a votar por Uribe.

–Marica, esa mujer además de bonita era inteligente –le grité.

–Sigue siendo. Y está marchando en la calle –fue su respuesta triste.

Y sí, estamos en la calle, amigos de las transformaciones que lidera el presidente Petro y también los defensores de mantener las cosas como estaban en la era uribista, o desde muchos años atrás. Por fortuna, parece que la gran mayoría de colombianos creemos que la calle es un espacio que nos proporciona la democracia, corta y recortada que tenemos, para defender derechos y para crear hechos políticos.

Los grupos de poder violento, guerrillas o paramilitares o narcos y demás, así como ciertos voceros de la caverna reaccionaria, prefieren la acción directa: Parecen decir: ¿cuál calle, si ya tenemos los medios para imponer sobre la sociedad nuestros intereses?

Otros enemigos de la expresión popular en la calle, sin ser propiamente grupos violentos o caverna reaccionaria, alegan que temas como las reformas a la salud, las pensiones, la laboral, el Plan Nacional de Desarrollo o la Reforma Tributaria, no son temas para que el vulgo desinformado discuta, menos en la calle, cómo se les ocurre: solo lo podemos dicutir entre nosotros, los tecnócratas, ojalá en inglés, los que estudiamos en el exterior, hicimos las viejas leyes y sabemos cómo maquillarlas para que todo siga bien. Estos, siempre dicen que faltan estudios “técnicos”, léase, conforme ellos piensan, para hacer las reformas.

Fotos: Jorge Pulecio, captura de pantalla/edición Víctor Tique

Igual, estos “tecnócratas” conceden que se discutan y se adopten en el Congreso las reformas, solo cuando los gremios empresariales o los propios empresarios hayan acordado con los senadores y representantes que antes financiaron, lo que le conviene, ni más faltaba, a “los colombianos”.

Un ejemplo al canto. En 2012, cuando estuve de Secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, en la administración del hoy presidente Gustavo Petro, elaboramos en detalle la propuesta de creación el Banco Capital, para superar el gota a gota y empoderar la economía popular. Según el modelo que construimos (inclusive con ayuda de banqueros), en 15 años ese sería el segundo banco de mayores activos y clientes en Colombia. Así se propuso en el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana. Era un punto no negociable, según acordamos con el alcalde Petro. Con todo, en las últimas dos horas del debate, el mayor banquero de Colombia nos volteó 4 votos de concejales, incluyendo el de un exguerrillero. Guillermo Asprilla, entonces Secretario de Gobierno, me dijo que no había nada que hacer. En realidad, la falla estuvo en no haber combinado los estudios técnicos y la propuesta política, con la movilización social. Pero eso ya lo aprendió el presidente Petro, desde cuando lo destituyó monseñor Ordoñez. No solo se trató el tema en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Nos vimos en la calle!

En la calle está la derecha, ¡claro! Que lo diga Trump, que lo diga Bolsonaro o el propio Uribe. Bienvenidos. Pero respetando las reglas de juego de la democracia. No para desconocer, por ejemplo, los resultados electorales legítimos.

El verdadero problema es cuando se utiliza la calle para ensayar la guerra o cuando el Estado responde matando manifestantes, como conocemos en Colombia.

Ahora, que si no se hacen las reformas indispensables para lograr equidad, justicia social, justicia ambiental y para superar el rentismo y el extractivismo, no habrá paz, como lo dio ayer el presidente Petro. Por eso, tomarse las calles para defender las reformas es la manera cierta de construir una paz duradera. Lo otro sería continuar en las distintas formas de violencia.

Cuando la dictadura militar en Brasil (1964-1985) –esa que Bolsonaro añora–, todo estaba prohibido: salir a manifestar en la calle, reuniones de más de tres personas, sindicatos que no fueran dirigidos por los patrones, partidos políticos independientes, se prohibió a García Márquez y Mercedes Sosa, estaba prohibido pensar y hasta cantar en la calle. Entonces, Gilberto Gil y Chico Buarque se inventaron una bella canción subversiva que no pudiera ser censurada: Cálice. (Escúchela dando clic en este link) Se cantaba en las misas católicas cuando la elevación: el sacerdote elevaba el cáliz con el Cuerpo de Cristo y la muchedumbre cantaba, a grito herido y con los puños en alto:

Pai, afasta de mim esse cálice

Pai, afasta de mim esse cálice

Pai, afasta de mim esse cálice

De vinho tinto de sangue

En portugués se pronuncia de la misma corma “cálice” (cáliz) y “cale-se” (cállese).

La censura a manifestar en la calle fue superada por la poesía de la bossa nova.

Escuchando a varios “tecnócratas” recién iniciados en los temas de salud y a voceros de las EPS, se nota que quisieran gritarle al presidente Petro y a la ministra Corcho: cállense, y no se expresen en las calles. Déjenos solo a nosotros convencer a los congresistas.

Luego del discurso de ayer, 14 de febrero, del presidente Petro, parece que la suerte está echada: habrá reformas y las defenderemos en la calle, en el Congreso y ante las Cortes.

Mientras tanto, Horacio, mi amigo, dice que irá a las dos manifestaciones. Le quedó gustando la calle.