¿Qué será de Colombia para el año 2026?

febrero 11, 2025

El 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina. ¡Muy cerca! Y si hablamos en términos de elecciones presidenciales, el 2026 nos respira en la nuca. Los que aspiran a suceder al presidente Gustavo Petro se preparan para instalarse en el partidor automático. La carrera ya casi comienza. El clima se encuentra brumoso; densos nubarrones cercan el cielo que amenaza con precipitarse en forma de pertinaz lluvia que mutara a tempestad. Existen claros indicios que un diluvio bíblico se aproxima y es difícil soslayar.

La nave del cambio se mueve, todo lo tiene en contra, un gigantesco iceberg le sale al paso a la embarcación, el capitán gambetea y logra evadirlo exitosamente, pero el peligro persiste. El capitán lucha valientemente en solitario ante el fuerte vendaval y las embravecidas aguas buscan naufragar la nave. A bordo hay personas poco convencidas de la necesidad del cambio de rumbo y buscan afanosamente que el barco se impacte contra el iceberg, pues sus convicciones son débiles y como buenas veletas solo aspiran a que el viento esté a su favor, porque si las circunstancias de tiempo son adversas, se ponen en contra del capitán y al servicio de los piratas Filibusteros, que atacarán con cañones la embarcación donde nos encontramos confinados.

A bordo, existen renegados que como Marco Junio Bruto y otros senadores Romanos, en pleno senado apuñalaron al emperador Julio Cesar. Estos aprendices de Bruto optan por la felonía y por apuñalar al capitán del barco para que nos hundamos en la inmensidad del océano y nos ahoguemos todos incluida la carta de navegación. Las adversidades climáticas seguirán, pero la bizarra personalidad del capitán saldrá a flote y logrará conducir el barco a puerto seguro.

Los daños ocasionados por la inesperada rebelión no se reparan ni se olvidan fácilmente, el póker sangriento puesto sobre la mesa en el pasado Consejo de Ministros, desnudó quién es quién, de qué material están hechos y de aquí en adelante se debe saber quienes están verdaderamente comprometidos. He optado por pensar que todo fue deliberado por el zorro capitán de la embarcación, cansado de navegar en contra de aguas fétidas y cuyo objeto fue medir fidelidades a sus decisiones. Pero excúsenme, me estoy esparciendo, hablemos del tema central.

Para lograr entender a qué nos enfrentamos no puede desconocerse dos corrientes extremas que por ser Colombia un país dependiente y obediente, termina por contagiarse de posturas ideológicas internacionales: el Neo fascismo Trumpista que se identifica con la derecha Colombiana y el progresismo de Bernard Sanders y Noam Chosmy que se identifica con el Progresismo Petrista. Desde esa óptica podemos observar a que estaremos sometidos, en una próxima contienda electoral.

¿Qué tiene la hirsuta derecha Fascista para el 2026? Estamos en una supuesta democracia y hay que respetar a los contrarios, destacar sus méritos y analizar sus falencias. Hasta hoy existe un precandidato, que observo es la única opción competente de la derecha Colombiana se llama Mauricio Cárdenas. Es inteligente y sobrio, un Conservador de 63 años que ha ejercido varias carteras ministeriales en diferentes periodos presidenciales con seriedad y eficiencia desde la óptica de su ideología y su grupo. Mauricio Cárdenas fue Ministro de Transporte, Ministro de Minas y Energía, Ministro de Hacienda y Crédito Público. Mauricio Cárdenas desde su ideología es un peso pesado, con méritos, pero no encarna el alma popular, es denso, frío, no atrae, no llega a la gente. Cárdenas no tiene la magia del necesario discurso incendiario que emociona las masas ¡Colombia es un país que vota con base a las emociones, no a las razones! Una persona hermética y poco cálida se le dificulta llegar.

Otro peso pesado de la derecha sería Germán Vargas Lleras. Tremendamente impopular él y su partido Cambio Radical, protagonista de hechos visibles contra la moral pública. Su voz denota autoritarismo. Vargas Lleras, a pesar de su trayectoria, y de sus profundos conocimientos del Estado, no tiene la magia y el don natural de irradiar empatía. El coscorrón lo enterró por siempre.

Los demás son candidatos aferrados a defender un viejo orden obsoleto y corrupto. Vicky Dávila, su posible candidatura, es una confesión de parte, que su periodismo ejercido durante años obedecía a defender abiertamente los intereses de una casta política decadente. Así las cosas, candidaturas como la del nieto "Turbayito", María Fernanda Cabal, El General Zapateriro y otras son poco serias y constituirían un flagrante engaño que, a mi modo de ver, no tienen chance. "Que a mí no me vendan Chucha por Guagua" decía mi sabia abuela Petrona Oliveros cuando, el engaño se hacía visible. Se haría muy larga esta columna de opinión. Habrá una segunda parte para hablar de las posibles candidaturas del Progresismo.

