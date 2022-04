¡Que se jodan los rockeros! Madonna llega a Medellín a honrar al Dios Maluma

.Publicidad.

Al principio se habían vendido las boletas con algo de lentitud. Los que detestan a Maluma creían que iba a ser humillado en su ciudad, Medellín, a donde se presentará este 30 de abril. Incluso los hinchas del Poderoso de la Montaña afirmaban que, por culpa del Pretty Boy, su equipo, el DIM, no podría jugar en el Atanasio.

Sin embargo el Dios de la música convertirá ese estadio en una inmensa iglesia en donde será adorado como un Becerro de Oro, porque los rumores se hicieron realidad: Madonna llegó en la tarde del jueves 28 de abril al aeropuerto José María Cordoba de Rionegro y será el momento cumbre del concierto que dará Maluma.

La reina del pop llegó a las 3 de la tarde en vuelo privado y apenas aterrizó un vehículo la llevó a la suite del Hotel Intercontinental. No es la primera vez que Madonna se presenta en el Atanasio Girardot ya que en el 2012 estuvo presente. El show será la locura, así lo lamenten los viejos rockeros que no paran de expulsar su resentimiento por los malos viejos tiempos que ya no volverán.

La preguntan que se hacen en Medellín es, ¿será que también viene Jennifer López?

