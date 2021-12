¿Que pasó con la acción de Tecnoglass que se desplomó este jueves en N.Y.?

.Publicidad.

Las acciones de Tecnoglass (Nasdaq: TGLS) se desplomaron hasta un 44% este jueves 9 de diciembre llegando a negociarse por debajo de los US$ 20, sin embargo la tendencia subió al cierre quedando cerca de un – 34 %. La causa fue un informe perjudicial por parte de un destacado vendedor en corto, o sea alguien que apuesta a que el precio va a bajar, una operación donde se obtiene ganancia si el precio del activo pierde valor durante un determinado periodo de tiempo. El vendedor en corto es Hindenburg Research, que publicó un informe sobre el fabricante de productos de vidrio y aluminio con sede en Barranquilla, Tecnoglass, donde entra en gran detalle sobre sus preocupaciones con el equipo de gestión de la empresa y pone en duda la autenticidad de los estados financieras. Sin embargo, vale la pena señalar que Hindenburg acortó acciones de Tecnoglass antes de publicar su informe de investigación, por lo que se está beneficiando directamente de la caída de hoy.

El informe señala conexiones con el cartel de Cali a finales del siglo XX entre los cofundadores de la compañía, los hermanos José y Christian Daes, quienes actualmente se desempeñan como directores y como CEO y COO. El informe detalla varias adquisiciones y ventas cuestionables a entidades propiedad de miembros de la familia. De manera similar, encontró gastos de capital cuestionables para empresas constructoras vinculadas. Debido a esto, Hindenburg "sospecha fuertemente que Tecnoglass ha falsificado una parte significativa de sus ingresos”.

En respuesta, la compañía emitió un comunicado donde indicó “que considera que el reciente informe emitido por un vendedor de corto plazo tiene declaraciones inexactas, afirmaciones infundadas, ataques personales y especulaciones con intención de engañar a los inversionistas y hacer caer el valor de las acciones de la Compañía para su beneficio personal”. Y anima a los accionistas a leer los archivos de la Compañía en la Securities and Exchange Comission – SEC, incluyendo sus resultados financieros auditados por PricewaterhouseCoopers Ltda y no tomar decisiones basadas en el informe del vendedor a corto plazo”

La empresa con sede en Barranquilla se centra en la venta de productos de vidrio arquitectónico, ventanas y productos de aluminio asociados a la industria de la construcción residencial y comercial. Tecnoglass es la Compañía # 1 en la transformación de vidrio arquitectónico de Latinoamérica y es el segundo fabricante atendiendo el mercado de Estados Unidos. Entre sus clientes en Colombia está el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, el One Plaza en Medellín y el Pabellón de Cristal en Barranquilla.

Las acciones de la compañía, que se hicieron públicas a través de una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) en 2013 y que debutó en Nueva York el 24 de enero de 2014, se habían disparado este año, impulsadas por el auge inmobiliario relacionado con la pandemia en el sur de Florida, su mercado clave de EE. UU. En agostó de este año, tocó campana de apertura de mercado en Nasdaq luego que reportara una utilidad de US19.2 millones en el segundo trimestre de 2021 lo que supuso un aumento de 18.7 % con respecto al mismo trimestre del año anterior. Los analistas ya habían llamado la atención a que la acción se estaba cotizando por encima de los análisis técnicos debido a su potencial de crecimiento, al precio de cierre de hoy, la empresa esta valorada en cerca de US$ 1.000 millones, valor similar al de agostó cuando tocó por segunda vez la campana. Hasta noviembre de 2021 ha tenido ingresos de US$ 456 millones y un EBITDA ajustado de US$ 140 millones.

Comportamiento de la acción TGLS en 2021

