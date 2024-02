Estadio del América: qué otras obras tiene en Colombia la constructora española que lo levantará

.Publicidad.

A pesar de no haber ganado ningún título en 2023, de no haber logrado clasificar a la Copa Libertadores y tener que conformarse con un cupo para la Sudamericana, de haberse desprendido de su técnico Lucas González y de no haber podido concretar el fichaje del mediocampista chileno Arturo Vidal, los hinchas del América de Cali pudieron comenzar el 2024 con un motivo para sonreír. Está cerca el estadio del América.

Desde hace un tiempo, el excandidato a la Gobernación del Valle, Tulio Gómez, quien desde mayo de 2016 es el máximo accionista del equipo escarlata, venía anunciando que había una empresa española que estaba interesada en hacerle el estadio, proyecto que el empresario caldense tenía entre ojos por lo menos desde 2022.

Sin embargo, no fue sino hasta enero de 2024 que la idea dejó de ser un simple sueño para convertirse en una realidad cuando se conoció que se trataba del Grupo Urbas, una constructora con sede en Madrid, España que centra la mayor parte de sus operaciones en Arabia Saudita.

De igual manera, por primera vez se conocieron detalles del proyecto, el cual costará alrededor de USD 100 millones, tendría capacidad para 52.000 aficionados y estaría ubicado en la vía Cali – Jamundí, una decisión estratégica teniendo en cuenta que en este mismo tramo está contratada la realización de un tren de cercanías que será una de las prioridades del alcalde Alejandro Eder.

Pero, el estadio que será bautizado como ‘Arena América’ solo fue un abrebocas de todas las obras que planean llevar a cabo los españoles en Colombia. En el mismo mes en el que fue anunciado el escenario deportivo, también dieron a conocer que les dieron el contrato para llevar a cabo otros dos grandes proyectos en el país. Uno será un puente elevado en la Autopista Sur de Itagüí y otro será la construcción de hasta 50 kilómetros de vía con zonas de descanso, parqueaderos para bicicletas y demás adiciones en el Departamento de Cundinamarca. Ambos suman € 40 millones.

La idea del América de Cali, en cabeza de Tulio Gómez, es poder inaugurar el estadio en 2027, año en el que el equipo cumple 90 años de historia. De esta manera, se convertirían en el segundo equipo de Colombia en tener estadio propio tras su rival de patio, el Deportivo Cali, que el 21 de febrero de 2010 inauguró un recinto que fue bautizado con el mismo nombre del equipo, aunque sea llamado Palmaseca de forma errónea.