Que no le pase a usted: la estafa comercial por Instagram en Barranquilla

Por: Carlos Manuel Medina Orozco |

marzo 01, 2022

Jilena Mercado Charris: Una estafadora en Barranquilla

Escribo la siguiente columna para que ninguna otra persona caiga en los engaños de esta señora.

En noviembre de 2021, contraté a la señora Jilena Mercado Charris para que me hiciera un carrito bar y una mesa tejida. Por políticas que ella maneja, le di el 50 % y el otro 50 % se los iba a dar pasado los ocho días, cuando me haría entrega del producto. Pasaron más de ocho días y esta señora me manifiesta que ya está casi terminando, pasaron 15 días o más y yo le reclamaba por los productos, y me decía que los estaba terminando.

Poco después, me comenta que había sido víctima de extorsión y que por eso no me había podido entregar los productos, que le diera tiempo. Pasó un mes o más y le pedí el dinero de regreso, puesto que siempre me decía que los productos los tenía en la otra cosa y no podía entrar porque la policía (Sijín) le dijo que no fuera. Yo me acerqué a dicha dirección (ubicada en el barrio Montes, de Barranquilla) y no había nada de la policía y parecía desolado, fue a partir de ahí que le empecé a reclamar que me diera el dinero.

En enero de 2022, del 50 % que le había entregado me devolvió 100 000 pesos y me dijo que el restante me lo daba después. Llegó febrero y le pedí el dinero restante de vuelta, como siempre ella salía con excusas.

Pedí a otras personas que me investigaran, porque ella me bloqueó de Instagram (https://instagram.com/jilenamercado?utm_medium=copy_link). Y en OLX, que fue por donde la contacté (http://www.olx.com.co/profile/34942065) me entero que ha seguido laborando normalmente ofreciendo sus servicios en su nuevo domicilio ubicado en calle 33 # 24-75 del barrio Montes y este es el número donde, según ella, atiende: 323 4 44 34 59.

Esta señora ya no me da la cara y no me da respuesta. Voy a dicho nuevo domicilio y no me dan información de ella. A pesar de todos los esfuerzos que he hecho, ha sido imposible que me pague el excedente. Si usted mira la cuenta de Instagram da seguridad de que hace un "buen trabajo" y es "responsable", pero a mí en lo personal, me estafó.

Así que tome nota y no caiga como yo caí.