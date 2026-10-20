Qué hacer si es turista y se enferma en Colombia: clínicas, droguerías, telemedicina y uso responsable de antibióticos

Desde una consulta médica online hasta una visita a urgencias, los turistas tienen distintas opciones para atender problemas de salud durante su estadía en Colombia

Entre los cambios de clima y alimentación típicos de ciudades como Medellín o Cartagena, y la dificultad de entender el sistema de salud local, enfermarse durante un viaje puede convertirse en una preocupación mayor de lo esperado. Un dolor de estómago después de probar un plato nuevo, una quemadura con el sol o una fiebre inesperada pueden alterar los planes de cualquier turista. En esos casos, saber dónde consultar y cuándo buscar atención urgente ayuda a tomar decisiones oportunas.

Colombia cuenta con clínicas privadas, consultorios, droguerías y servicios de telemedicina que pueden orientar a los viajeros. Sin embargo, la alternativa adecuada depende de los síntomas, la gravedad del cuadro y las condiciones particulares de cada persona. Antes de salir de viaje, también conviene revisar la cobertura del seguro médico internacional, guardar los datos de contacto de la aseguradora y confirmar qué gastos cubre la póliza.

Qué hacer cuando aparecen los primeros síntomas

Los cambios en la alimentación, el clima, los horarios de sueño y la exposición al sol pueden coincidir con molestias digestivas, dolor de cabeza o cansancio. La diarrea del viajero es uno de los problemas que puede presentarse durante una estadía en otro país. La pérdida de líquidos también merece atención, especialmente cuando se combina con vómitos, sudoración intensa o altas temperaturas.

Ante síntomas leves, es importante descansar, evitar actividades que puedan empeorar el malestar y mantener una hidratación adecuada. Las soluciones de rehidratación oral pueden ayudar a recuperar agua y sales cuando hay pérdidas por diarrea o vómitos. Si los síntomas persisten, empeoran o generan dudas, una valoración médica permite determinar qué cuidados se necesitan.

No todas las enfermedades pueden manejarse desde el hotel o mediante una consulta virtual. El dolor intenso en el pecho o el abdomen, la dificultad para respirar, la pérdida de conciencia, las convulsiones, el sangrado importante y los signos de deshidratación grave requieren atención inmediata. En Colombia, el número general de emergencias es el 123. En esos casos, no se debe retrasar la asistencia por intentar resolver el problema en una droguería o mediante telemedicina.

Medellín, una ciudad con distintas opciones de atención

Medellín recibe visitantes internacionales que llegan por turismo, negocios, estudios o estadías prolongadas. En barrios como El Poblado o Laureles, donde se concentran muchos visitantes, contar con un médico para turistas en Medellín puede evitar traslados innecesarios y largas esperas por una consulta básica.

Para problemas que no constituyen una emergencia, una consulta médica permite evaluar síntomas, recibir orientación y establecer si hace falta una valoración presencial. La telemedicina puede ser útil cuando el viajero tiene dificultades para desplazarse, necesita atención en otro idioma o busca una primera evaluación sin salir de su alojamiento.

Por ejemplo, TravelDoctores ofrece consultas médicas online para viajeros, con atención anunciada en español e inglés y disponibilidad las 24 horas. Según la valoración del profesional, el servicio puede incluir una fórmula digital cuando corresponda. Como en cualquier consulta virtual, la posibilidad de diagnosticar y tratar un problema depende de los síntomas y de la información que pueda obtener el médico; algunos casos requieren examen físico o pruebas adicionales.

Quienes tengan seguro de viaje deberían comprobar si la póliza contempla teleconsultas, qué profesionales están cubiertos y cómo solicitar un eventual reembolso. Si el cuadro es grave, la prioridad es acudir a urgencias y no esperar una cita virtual.

Cartagena y los riesgos asociados al calor tropical

En el caso de Cartagena, las altas temperaturas y la humedad pueden aumentar el riesgo de agotamiento por calor y pérdida de líquidos, sobre todo entre quienes pasan varias horas en la playa, caminan bajo el sol o realizan actividades físicas. A esto se suman las molestias digestivas y otros problemas que pueden aparecer durante el viaje, como infecciones urinarias o afecciones de la piel.

Para quienes se enferman en Bocagrande, Getsemaní o el Centro Histórico, un médico para turistas en Cartagena puede orientar si basta una consulta online o si conviene acudir a una clínica.

La atención virtual puede servir para evaluar síntomas y decidir los siguientes pasos, pero hay señales que exigen especial precaución. La fiebre alta, el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado o un deterioro marcado del estado general requieren valoración médica oportuna. En zonas donde circula el dengue, la fiebre acompañada de dolor intenso o sarpullido no debe tratarse como una simple molestia del viaje. Si aparecen signos de alarma, hay que acudir a urgencias.

Para prevenir problemas asociados al calor, conviene beber líquidos con regularidad, buscar sombra, usar protector solar y evitar la exposición prolongada durante las horas de mayor radiación. También es recomendable consumir alimentos en establecimientos que mantengan condiciones adecuadas de higiene y prestar atención a la conservación de los productos.

Droguerías y antibióticos: por qué no conviene automedicarse

Las droguerías son una alternativa accesible para adquirir productos de uso común y consultar la disponibilidad de medicamentos. Sin embargo, comprar un producto no equivale a recibir un diagnóstico. Un mismo síntoma puede tener causas distintas y requerir tratamientos diferentes, por lo que tomar medicamentos sin orientación puede retrasar la atención adecuada o provocar efectos adversos.

Este riesgo es especialmente importante con los antibióticos. Estos medicamentos sirven para tratar determinadas infecciones causadas por bacterias, pero no funcionan contra virus como los que provocan la mayoría de los resfriados. Su uso innecesario también contribuye a la resistencia antimicrobiana, un problema que dificulta tratar infecciones en el futuro.

Antes de comprar antibióticos en Colombia siendo turista, lo responsable es confirmar con un médico si realmente son necesarios y qué fórmula corresponde.

La decisión debe basarse en una evaluación clínica, no únicamente en la experiencia de una enfermedad anterior o en la recomendación de otra persona. Tampoco es aconsejable utilizar antibióticos sobrantes, compartir medicamentos ni suspender o modificar un tratamiento por cuenta propia. Si un profesional los prescribe, hay que seguir sus indicaciones y consultar ante posibles reacciones adversas.

Prepararse también hace parte del viaje

Antes de llegar a Colombia, los visitantes pueden reducir contratiempos con medidas sencillas: contratar un seguro médico adecuado, llevar una lista de los medicamentos que utilizan, conservar información sobre alergias y enfermedades previas y guardar los datos de contacto de su aseguradora. Tener a mano la dirección del alojamiento y el número de emergencias también facilita actuar con rapidez.

Enfermarse durante las vacaciones no siempre se puede evitar, pero conocer las alternativas ayuda a responder con mayor tranquilidad. Las consultas virtuales pueden orientar ante problemas que no son urgentes; las clínicas permiten realizar evaluaciones presenciales y las emergencias necesitan atención inmediata. Elegir el servicio según los síntomas, en lugar de intentar resolver cualquier malestar con medicamentos por cuenta propia, es una de las decisiones más importantes para cuidar la salud mientras se disfruta de Colombia.

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