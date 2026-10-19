Decolorante para cabello: cómo usarlo en casa de forma segura

Aprende a usar decolorante para cabello de forma segura, elegir la oxigenta adecuada y proteger la fibra capilar antes y después del aclarado.

Usar decolorante para cabello en casa de forma segura se apoya en cuatro decisiones. Elegir el volumen de oxigenta según cuántos tonos quieres subir, respetar la proporción de una parte de polvo por dos de oxigenta, vigilar el aclarado a la vista y sellar la fibra apenas termines de enjuagar.

El dato que sorprende a casi todo el mundo es que estos polvos se formulan para estilistas y trabajan en un rango de 15 a 60 minutos, que se mueve según la base del cabello, la técnica y la temperatura. Entender ese rango separa un rubio parejo de unas puntas gomosas.

¿Qué pasa dentro de la fibra cuando aplicas decolorante para cabello?

Dentro de la fibra ocurren dos reacciones simultáneas, porque el agente alcalino hincha y abre la cutícula para dejar pasar el oxidante mientras el peróxido fragmenta la melanina hasta volverla incolora. Cuanto más oscuro sea tu cabello de base, más pigmento hay que oxidar para subir un solo nivel de claridad.

Además, la cutícula abierta tarda en volver a su posición y en muchos casos queda levantada de forma permanente, de modo que el cabello decolorado absorbe agua más rápido, se enreda al secarse y refleja menos luz. Esa porosidad explica buena parte de lo que después llamas daño.

¿Por qué la tecnología Plex cambia el resultado del decolorante para cabello?

Los sistemas Plex trabajan sobre los enlaces disulfuro mientras ocurre la oxidación, así que reducen la cantidad de puentes que se rompen. Aparecen en dos formatos, incorporados a la fórmula del propio polvo o como aditivo líquido que se agrega al bol, 1 ml por cada 10 g de mezcla.

Sin embargo, su acción es preventiva y se juega durante la aplicación, así que no repone lo perdido en decoloraciones anteriores. Tras el enjuague viene el paso que sella, una crema fortificante de 10 minutos que refuerza los enlaces y acompaña a cada decolorante para cabello con plex.

Niveles que puedes lograr con decolorante para cabello en casa y en salón

El aclarado depende del tono de partida, del volumen de oxigenta que elijas y del tiempo real de proceso, sin que exista un tono final garantizado. El volumen es la variable que más control te da, porque define cuántos tonos puede subir la mezcla antes de que el oxidante se agote.

Volumen de oxigenta Concentración Aclarado esperado Uso habitual 10 volúmenes 3 % No aclara Fija el pigmento y restablece el tono después de decolorar 20 volúmenes 6 % 1 a 2 tonos Cobertura de canas y decoloraciones suaves 30 volúmenes 9 % 2 a 3 tonos Aclarados medios en bases castañas 40 volúmenes 12 % 3 a 4 tonos Aclarados altos, con mayor exigencia para la fibra

En cambio, el tiempo de proceso funciona como un rango, ya que la mezcla trabaja entre 15 y 60 minutos según el cabello, la técnica y la temperatura. La indicación profesional es vigilar el aclarado mientras avanza y enjuagar cuando llega al punto buscado.

Errores al usar decolorante para cabello sin experiencia previa

Los errores más costosos se cometen antes de mezclar el producto, cuando todavía parece que el resultado depende sobre todo de la marca elegida. Los cinco que siguen aparecen en casi todos los casos de quiebre tras una decoloración casera y cada uno deja una consecuencia concreta sobre la fibra.

Calcular la mezcla a ojo, cuando la proporción es una parte de polvo por dos de oxigenta. Elegir el volumen más alto por costumbre, ya que 40 volúmenes exige mucho más a una fibra que necesitaba subir dos tonos. Dejar la mezcla sin vigilancia, porque el punto de enjuague se decide mirando el aclarado. Trabajar sin guantes ni protección ocular, o inhalar el polvo al abrir el envase. Combinar el decolorante con lociones, permanentes o reductores, algo que el fabricante desaconseja.

Por su parte, el cabello con procesos químicos previos reacciona distinto frente al oxidante, razón por la cual existen decolorantes con plex pensados para bases ya trabajadas. La prueba de mechón sigue siendo la forma más segura de anticipar qué va a pasar en tu caso.

¿Qué hacer en las 72 horas posteriores al decolorante para cabello?

El cuidado posterior empieza el mismo día, apenas enjuagas la mezcla, porque la cutícula sigue abierta y el pH todavía alto. Ese momento define cuánto del daño se vuelve permanente, así que conviene tenerlo resuelto antes de empezar.

Sellado inmediato. Una crema fortificante sobre el cabello ya enjuagado, con 10 minutos de acción, refuerza los enlaces por dentro.

Mantenimiento en casa. Un tratamiento finalizador dos veces por semana sostiene ese efecto, siempre que el sellado se haya hecho antes.

Matización. Las mascarillas de color van sobre cabello lavado y seco, actúan de 25 a 30 minutos y duran de 4 a 8 lavados.

También conviene corregir el naranja antes de ir al tono final, ya que un aclarado incompleto deja fondos cálidos que ningún matiz frío tapa del todo. Existen mascarillas correctoras que neutralizan ese cobre residual y preparan la base.

Decolorar de forma segura depende de la mezcla, del control del proceso y del sellado posterior, tres pasos que se planifican antes de abrir el envase. L'Xent Professional trabaja la decoloración con tecnología plex y un sistema de blindaje de tres pasos, con mantenimiento final en casa.

Las referencias, los volúmenes de oxigenta y el modo de uso de cada línea están publicados en L'Xent Professional.

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