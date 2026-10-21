- ¿Cómo funciona un crédito de libranza para pensionados y cómo evitar fraudes?

Entidades como Banco Finandina ofrecen libranza a pensionados reportados en centrales de riesgo. Conozca qué requisitos exigen y qué alertas debe tener en cuenta

La libranza es una modalidad de crédito en la que las cuotas se descuentan directamente de la mesada pensional, con autorización previa del beneficiario. Este mecanismo permite pagar la obligación cada mes sin hacer una transferencia manual, pero exige revisar la capacidad de pago, las condiciones del préstamo y la identidad de quien lo ofrece.

Antes de aceptar una oferta, es importante conocer los requisitos, las reglas de descuento y las señales que pueden advertir sobre un posible fraude.

¿Quién puede pedir libranza siendo pensionado?

El crédito de libranza está dirigido a personas que reciben una pensión y cumplen las condiciones establecidas por la entidad financiera que ofrece el producto. La edad, el monto de la mesada, la capacidad de endeudamiento y la existencia de un convenio con la entidad pagadora pueden determinar si una solicitud es viable.

Por ejemplo, Banco Finandina, crédito de libranza para pensionados ofrece préstamos de hasta $140 millones, con plazos de 12 a 156 meses, cuota y tasa fijas y sin necesidad de codeudor. El producto contempla un rango de edad de 26 a 80 años y una mesada desde un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Estas condiciones dependen del perfil del solicitante y de la modalidad del préstamo. Sujeto a estudio de crédito y políticas de la entidad.

La existencia de un convenio con la pagaduría también es importante. La entidad que administra o paga la pensión debe tener habilitado el mecanismo para tramitar el descuento directo. Por eso, antes de solicitar dinero, es recomendable consultar si existe un convenio vigente y cuáles son sus condiciones. Otro aspecto fundamental es calcular cuánto dinero quedará disponible después del descuento. La Ley 1527 de 2012 establece, como regla general para la libranza, que el beneficiario debe conservar al menos el 50 % del neto de su salario o pensión después de los descuentos de ley. La capacidad de pago también debe considerar gastos de vivienda, alimentación, medicamentos y otras obligaciones mensuales.

¿Se puede pedir libranza estando reportado?

Tener un reporte negativo en una central de información crediticia no significa necesariamente que una persona pensionada quede excluida de todas las opciones de financiación. Algunas entidades tienen productos específicos para evaluar estos casos, aunque la existencia de un reporte puede influir en el análisis de la solicitud.

Banco Finandina, libranza para pensionados reportados cuenta con una alternativa para pensionados vinculados a convenios como Casur, Colpensiones, Cremil, Fopep y Protección. La solicitud está sujeta a la evaluación de la entidad, las condiciones del convenio y la capacidad de descuento disponible. Esto significa que estar reportado no garantiza el rechazo, pero tampoco implica que el crédito vaya a ser aprobado.

Antes de aceptar una oferta, el pensionado debe revisar el monto que recibirá, la cuota mensual, la tasa de interés, el plazo y el costo total de la obligación. También debe preguntar si existen seguros asociados y solicitar una copia del contrato. Si el objetivo es unificar deudas, conviene comparar cuánto se paga actualmente y cuánto se terminará pagando con la nueva obligación.

Señales de fraude: cómo reconocer una oferta sospechosa

Uno de los riesgos al buscar financiación es encontrarse con falsos prestamistas que ofrecen créditos y exigen pagos anticipados por supuestos seguros, estudios, trámites o gastos de desembolso. En estos casos, el solicitante puede entregar el dinero y nunca recibir el préstamo.

Estas son algunas señales de alerta que deben tener en cuenta los pensionados y sus familias:

Cobros anticipados: desconfíe si le exigen consignar dinero para liberar el crédito. Verifique cualquier cobro directamente con la entidad por sus canales oficiales.

desconfíe si le exigen consignar dinero para liberar el crédito. Verifique cualquier cobro directamente con la entidad por sus canales oficiales. Solicitud de claves o códigos: nunca entregue contraseñas bancarias, códigos de verificación, claves de tarjetas ni datos que permitan autorizar operaciones. Un asesor no necesita conocer esas credenciales.

nunca entregue contraseñas bancarias, códigos de verificación, claves de tarjetas ni datos que permitan autorizar operaciones. Un asesor no necesita conocer esas credenciales. Aprobación sin estudio: sospeche de quien promete entregar cualquier cantidad de dinero sin revisar documentos, ingresos ni capacidad de pago.

sospeche de quien promete entregar cualquier cantidad de dinero sin revisar documentos, ingresos ni capacidad de pago. Intermediarios desconocidos: no envíe documentos a números personales o perfiles de redes sociales sin confirmar la identidad del asesor y su vínculo con la entidad.

no envíe documentos a números personales o perfiles de redes sociales sin confirmar la identidad del asesor y su vínculo con la entidad. Suplantación de entidades: los delincuentes pueden utilizar nombres, logotipos y documentos de bancos reales. Verifique la dirección de la página web y comuníquese por los teléfonos oficiales.

La cédula y el comprobante de pensión pueden formar parte de una solicitud legítima. El riesgo aparece cuando se entregan a personas no verificadas, se envían por canales inseguros o se utilizan sin autorización. Por eso, antes de compartir documentos personales, es fundamental comprobar que se está hablando con la entidad financiera y que el canal utilizado es oficial.

Si sospecha de una estafa, no realice más pagos, conserve los mensajes y comprobantes y comuníquese con su entidad financiera. También puede acudir a las autoridades competentes para denunciar los hechos.

Requisitos y documentos para solicitar una libranza

Los documentos pueden variar según la entidad, el convenio y el tipo de pensión. Sin embargo, estos son algunos de los soportes que suelen solicitarse:

Cédula de ciudadanía: documento vigente y legible, presentado por un canal oficial.

documento vigente y legible, presentado por un canal oficial. Último comprobante de pago de la mesada pensional: permite verificar el ingreso mensual y los descuentos existentes.

permite verificar el ingreso mensual y los descuentos existentes. Información financiera: datos sobre ingresos, gastos y obligaciones, cuando sean necesarios para evaluar la capacidad de pago.

datos sobre ingresos, gastos y obligaciones, cuando sean necesarios para evaluar la capacidad de pago. Documentos para compra de cartera: si se busca unificar deudas, pueden solicitarse certificados de saldo o documentos de las obligaciones que se van a cancelar.

si se busca unificar deudas, pueden solicitarse certificados de saldo o documentos de las obligaciones que se van a cancelar. Autorización de descuento: debe revisarse y firmarse de manera expresa, con claridad sobre el valor de la cuota y las condiciones del crédito.

Antes de firmar, también es importante leer el contrato y comprobar que el monto solicitado, la tasa, el plazo y la cuota coincidan con lo informado durante el proceso. El pensionado debe preguntar por los seguros, los costos adicionales y las consecuencias de incumplir los pagos.

Por último, Banco Finandina, entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, recomienda consultar los canales oficiales para conocer las condiciones de los productos. La vigilancia de una entidad puede verificarse en los registros del organismo supervisor, una comprobación que también conviene hacer cuando se evalúa cualquier otra oferta de crédito

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