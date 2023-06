¡Qué ganas de portarse mal en el Pascual Guerrero! La policía más deliciosa del mundo es caleña

En el partido entre América y Millonarios quienes se robaron las miradas desde la tribuna no fueron los jugadores. Una agente puso a botar baba a mas de uno

Cuando parecía que nadie podía competirle a la agente de transito pereirana, que es considerada como una de las más bellas del Colombia, en el estadio Pascual Guerrero apareció una policía que le inspiró malos pensamientos a más de un hincha escarlata. Fue en el partido por la tercera fecha de los cuadrangulares finales, entre América y Millonarios, donde la agente se robó los focos de las cámaras; y fue tal la sorpresa que generó, que su apariencia se volvió tendencia a través de las redes sociales.

En un video que se publicó en Twitter fue donde se pudo apreciar la belleza de la mujer. No solo su escultural físico y su elegancia llamaron la atención, sino también su 'carisma', pues la sonrisa que adornaba su rostro dejó atónitos a todos los presentes. El clip no dura mucho, apenas 18 segundos, pero las reacciones no se hicieron esperar; incluso, el encargado de viralizar el video solo pudo mencionar "Qué ganas de portarse uno mal en el Pascual Guerrero".

Qué ganas de portarse uno mal en el Pascual. pic.twitter.com/ltrqjaIzy5 — 🎶 ℙ𝕀𝕃𝕃𝕆 𝔹𝕌𝔼ℕ𝔸 𝔾𝔼ℕ𝕋𝔼🎶 (@PilIoBuenaGente) May 31, 2023

Ahora bien, las imágenes de la policía fueron tomadas realmente por ella y montadas en primer momento a su cuenta de TikTok. Su nombre es Alexa Narváez y a través de sus redes, se muestra no solo como una servidora publica, sino también como una amante de la vida saludable. Tiene más de 1,2 millones de seguidores en la aplicación de videos y resulta ser un hit en este ámbito como 'influencer'. No cabe duda que si hay algo que no se pueda negar, es que en Colombia están las agentes mas lindas de todo el planeta tierra.

